Újabb nagy partnerrel kötött megállapodást az Anthropic

A vállalati szintű AI-megoldások szélesebb körű elterjedése érdekében lépett stratégiai partnerségre az indiai Tata Consultancy Services (TCS) és az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég.

India legnagyobb IT-szolgáltatója csütörtökön jelentette be az együttműködést, amelynek célja a mesterséges intelligencia nagyvállalati adaptációjának felgyorsítása.

A partnerség keretében a TCS integrálja az Anthropic technológiáját a saját szolgáltatásaiba, így támogatva ügyfeleit az AI-alapú rendszerek hatékonyabb felskálázásában.

A megállapodás további részleteit a felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images