A NAV nyomozói ébresztették az áfacsalókat, több százmilliós a kapás

Nem a balatoni hekk, hanem egy egész bűnszervezet akadt horogra: a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói ezúttal sem tértek haza üres kézzel. A jól szervezett cégháló több mint 780 millió forint áfát „pecázott ki” a költségvetésből, de a hatóságok végül rajtuk ütöttek - közölte az adóhatóság.

A NAV zalai nyomozói által szervezett akcióban 23 helyszínen „vetették ki hálójukat” a pénzügyőrök, a Bevetési Igazgatóság járőreinek és informatikai szakemberek támogatásával.

Egy többszintű, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncolatot tárt fel a nyomozás.

A hálózat papíron egymástól jelentősen különböző tevékenységeket számlázott – például építőipari és szerelési munkákat, takarítást, informatikai szolgáltatásokat – amelyek valójában nem történtek meg. A láncolat látszólagos alvállalkozói szintjén a cégek nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet.

A valódi cél az volt, hogy törvényes adóáthárítás látszatát keltsék, a kiállított hamis számlák ellenértékének jutalékkal csökkentett összegét pedig visszajuttassák a számlabefogadóknak, akik a számlák felhasználásával jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el.

A hajnali rajtaütésben különböző helyszíneken ébresztették a nyomozók a bűnszervezet vezetőit, a Balatontól egészen Pest vármegye határáig.

A szervezet irányítója gyakorlatilag home office-ban dolgozott, balatoni ingatlanjából vezette a hálózatot. A lakása feletti irodában működött az a központ, ahol a nyomozók még időben megtalálták a számlagyárhoz tartozó cégek teljes dokumentációját, cégbélyegzőit, bankkártyáit, banki hozzáféréseit és kommunikációs eszközeit, ugyanis elfogásakor kiderült, hogy balatoni központját Thaiföldre kívánta áthelyezni.

A fogás jelentős: a pénzügyi nyomozók több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a költségvetésnek okozott kár megtérítésére.

Ingatlanokat, illetve nagy értékű gépjárműveket zároltak több mint 700 millió forint értékben, továbbá 63 000 eurót és 59 000 svájci frankot is lefoglaltak, valamint a bankszámlákról 315 millió forint feletti összeget helyeztek biztosítás alá. A bűnszervezet vezetője különösen kedvelte az aranyat: közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet foglaltak le tőle.

Az ügyben 25 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 5 főt őrizetbe vettek; letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – elrendelte. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben.

Címlapkép forrása: NAV