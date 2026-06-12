Éledezik a Facebook és a Messenger: világszintű probléma volt, Magyarország is érintett

A Downdetectorra érkező jelzések alapján a Meta egyes szolgáltaásai, a Facebook és a Messenger is akadozik, egy darabig nem volt elérhető sem Magyarországon, sem a világ sok más országában. Bár lassan, de tapasztalataink szerint betölt már a felület.

A különböző népszerű oldalak elérhetőségét monitorozó - a problémákról érkező jelentéseket gyűjtő - Downdetector nevű oldal statisztikái azt mutatják, hogy pénteken délután negyed négy után kezdődtek a hibák.

A jelentések szomszédos országokból is érkeznek, de például az egyesült Államokból is több riport jött a lebénult szolgáltatásról.

Az Independent pénteken délután azt írta,

a Facebookon széles körű üzemszünet következett be, amely a fő platformot, az alkalmazást és a weboldalt is érintette.

A zavar a Facebook Messengerre is kihat, így a felhasználók nem tudtak hozzáférni az alkalmazáshoz. A lap azt írta - bár ezt szerkesztőségünkben nem mindenki tapasztalta - hogy a felhasználók a leállás ideje alatt automatikusan kijelentkeztek fiókjaikból. Az újbóli bejelentkezési kísérleteknél hibaüzenet jelent meg, amely szerint „váratlan hiba történt”.

Jelenleg "éledezik" a szolgáltatás.

Egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozza, illetve okozta a hibát. Cikkünket frissítjük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images