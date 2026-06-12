Éledezik a Facebook és a Messenger: világszintű probléma volt, Magyarország is érintett

A különböző népszerű oldalak elérhetőségét monitorozó - a problémákról érkező jelentéseket gyűjtő - Downdetector nevű oldal statisztikái azt mutatják, hogy pénteken délután negyed négy után kezdődtek a hibák.
A jelentések szomszédos országokból is érkeznek, de például az egyesült Államokból is több riport jött a lebénult szolgáltatásról.
Az Independent pénteken délután azt írta,
a Facebookon széles körű üzemszünet következett be, amely a fő platformot, az alkalmazást és a weboldalt is érintette.
A zavar a Facebook Messengerre is kihat, így a felhasználók nem tudtak hozzáférni az alkalmazáshoz. A lap azt írta - bár ezt szerkesztőségünkben nem mindenki tapasztalta - hogy a felhasználók a leállás ideje alatt automatikusan kijelentkeztek fiókjaikból. Az újbóli bejelentkezési kísérleteknél hibaüzenet jelent meg, amely szerint „váratlan hiba történt”.
Jelenleg "éledezik" a szolgáltatás.
Egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozza, illetve okozta a hibát. Cikkünket frissítjük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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