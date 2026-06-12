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Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Üzlet

Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak

MTI
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Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében, nyolcan meghaltak - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A 115-ös kilométerszelvénynél, Hegyeshalom felé vezető irányban 4 óra 30 perc körül kigyulladt egy kamion, miután álló munkagépeknek hajtott, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak;

a kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat.

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A rendőrök a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a pályaszakaszt, a forgalmat elterelik. Az Útinform a honlapján azt írta, hogy a forgalmat a 112-es Győrszentiván csomópontban leterelik.

Magyar Péter minszterelnök a kormány nevében részvétét fejezte ki a balesetben elhunytak nyolc külöföldi állampolgár családjának.

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