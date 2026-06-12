MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Raúl Jiménez 67'
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
  gól: Oh Hyeon-gyu 80'
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
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Elinflált értékek? − A foci-vb a pénz prizmáján át
Üzlet

Elinflált értékek? − A foci-vb a pénz prizmáján át

Portfolio
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A Portfolio Checklist csütörtöki adásában többek között a tegnap indult focivébé üzleti aspektusait vettük górcsó alá. Az USA-Kanada-Mexikó közös rendezésű torna a példátlan beutazási korlátozások mellett a botrányos jegyárak miatt is kereszttűzbe került, hiszen az Üzbegisztán-Kongói Demokratikus Köztársaság kaliberű derbikre is minimum sok száz dolláros áron lehetett belépőhöz jutni. Megtelnek-e ennek ellenére a lelátók, mennyit kaszál a Fifa és az új rendszer nem inflálja-e el a meccsek értékét? Ezekről a kérdésekről is szót ejtettünk Szabados Gábor sportközgazdásszal. (A megszólalás 11:15-nél indul.)

Az adás első felében arról volt szó, hogy a csütörtöki kormányinfón hivatalossá vált: a Tisza-kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a kriptoeszközök kereskedelmére vonatkozó korábbi, az uniós joggal ellentétes és büntetőjogi szankciókat is tartalmazó szabályozás hatályon kívül helyezését. Vendégünk Kanti Péter, a Dorsum üzleti tanácsadás, blockchain & digitális eszközök üzletágának vezetője volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Feltámad a kriptokereskedelem − (02:14)
  • Indul a focivébé: nagy üzlet, drága mulatság − (11:15)

Címlapkép forrása: Carl Recine/Getty Images

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