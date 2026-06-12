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Fordulat a tőzsdéken, nagy felpattanás Ázsiában
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Fordulat a tőzsdéken, nagy felpattanás Ázsiában

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdék pénteken meredeken emelkedtek, miután Donald Trump egy Iránnal kötött békemegállapodásról beszélt, de a vezető technológiai és chipgyártó részvények is jelentős felpattanást mutattak az elmúlt napok esése után. Nagy pluszba lendült a dél-koreai és a japán tőzsde, a jó hangulat pedig átragadhat az európai és az amerikai részvénypiacokra is, a határidős indexek alapján emelkedéssel indulhat a nap.
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Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!

Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.

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Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
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Itt az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 3,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,91 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,95 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,72 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,57 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,95 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 848,75 1,9% -1,4% 2,3% 5,8% 18,6% 47,5%
S&P 500 7 394,3 1,8% -2,5% -0,3% 8,0% 22,8% 74,1%
Nasdaq 29 446,18 3,3% -3,2% 0,4% 16,6% 34,7% 110,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 217,27 0,1% -4,8% 2,9% 27,6% 67,1% 121,8%
Hang Seng 24 249,29 -0,7% -4,0% -8,2% -5,4% -0,5% -15,9%
CSI 300 4 722,41 -0,7% -3,7% -4,6% 2,0% 21,3% -9,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 209,71 0,1% -2,9% -0,6% -1,1% 1,1% 54,3%
CAC 8 200,8 0,5% -0,5% 1,8% 0,6% 5,5% 24,2%
FTSE 10 303,88 0,5% -0,5% 0,3% 3,8% 16,2% 44,4%
FTSE MIB 50 504,74 1,0% 0,7% 1,7% 12,4% 25,7% 96,4%
IBEX 18 290,1 0,8% 0,1% 2,5% 5,7% 29,4% 98,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 528,7 1,0% 0,0% -0,5% 20,3% 39,3% 173,4%
ATX 6 072,67 1,7% -0,7% 2,3% 14,0% 38,3% 72,8%
PX 2 529,45 0,3% -0,3% 0,0% -5,8% 17,5% 114,8%
Magyar blue chipek              
OTP 40 880 1,8% 0,4% -4,0% 16,5% 55,6% 146,9%
Mol 3 930 3,4% 0,4% -4,3% 33,7% 34,9% 61,2%
Richter 11 650 -1,4% -1,9% -7,5% 18,1% 15,1% 40,8%
Magyar Telekom 2 690 -0,7% 1,1% 11,6% 50,1% 51,8% 536,7%
Nyersanyagok              
WTI 91,58 -2,2% -5,4% -9,8% 59,9% 32,9% 29,1%
Brent 91,46 0,0% -3,9% -12,3% 50,3% 31,0% 25,5%
Arany 4 083,48 -1,0% -8,7% -13,6% -5,6% 22,2% 116,9%
Devizák              
EURHUF 355,5250 0,0% 0,5% 0,0% -7,4% -11,2% 2,2%
USDHUF 308,6690 0,3% 1,5% 2,2% -5,6% -11,4% 7,4%
GBPHUF 409,3950 -1,0% 0,0% -0,5% -7,1% -13,2% 0,9%
EURUSD 1,1518 -0,3% -1,0% -2,2% -1,9% 0,3% -4,9%
USDJPY 160,4850 0,0% 0,3% 2,2% 2,4% 10,8% 46,2%
GBPUSD 1,3327 -0,6% -0,9% -2,3% -0,9% -1,6% -5,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 558,21 3,4% -0,4% -22,2% -28,4% -41,5% 70,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 -2,0% -0,5% 0,8% 6,9% 1,0% 204,5%
10 éves német állampapírhozam 3,03 -1,4% 0,1% 0,4% 5,7% 19,2% -1 224,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,48 -1,3% -1,6% -4,7% -20,2% -23,9% 98,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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