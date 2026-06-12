Gőzerővel veszi a saját részvényeit a Telekom

Június 11-én a Magyar Telekom újabb 90 ezer darab saját részvényt vett a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként 2688,43 forintos átlagáron, összesen 242 millió forint értékben. A Telekom részvényeire kötött tranzakciók a tegnapi piaci forgalom közel 25 százalékát tették ki.

A tranzakciót követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 20,74 millió darabra emelkedett.

A Magyar Telekom május 14-én indította el sajátrészvény-vásárlásait a Budapesti Értéktőzsdén, napi kereskedés keretében, valamint fix ügyletekkel, aktuális piaci áron. A program legkésőbb június 26-ig tart. Az idei sajátrészvény-visszavásárlási program

maximális értéke 50 milliárd forint, amelyből a társaság már közel 32 milliárd forintot teljesített.

A Telekomnál jelentős készpénz-visszajuttatási program zajlik évek óta: több milliárd forint értékben vásárolja vissza saját részvényeit, emellett a tavalyi év után 136,4 milliárd forint osztalékot is kifizetett.

A Magyar Telekom árfolyama idén történelmi csúcsra ment, megdöntve a dotkom-lufi idején felállított korábbi csúcsot, a június 2-án elért 2756 forint az új csúcs. Idén több mint 50 százalékos pluszban van az árfolyam.

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