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Lehalt a Facebook és a Messenger is: világszintű a probléma, Magyarország is érintett
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Lehalt a Facebook és a Messenger is: világszintű a probléma, Magyarország is érintett

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A Downdetectorra érkező jelzések alapján a Meta egyes szolgáltaásai, a Facebook és a Messenger is akadozik, nem elérhető jelenleg sem Magyarországon, sem a világ sok más országában.

A különböző népszerű oldalak elérhetőségét monitorozó - a problémákról érkező jelentéseket gyűjtő - Downdetector nevű oldal statisztikái azt mutatják, hogy pénteken délután negyed négy után kezdődtek a hibák.

facebook

A jelentések szomszédos országokból is érkeznek, de például az egyesült Államokból is több riport jött a lebénult szolgáltatásról.

Az Independent nemrégiben azt írta,

a Facebookon széles körű üzemszünet következett be, amely a fő platformot, az alkalmazást és a weboldalt is érintette.

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A zavar a Facebook Messengerre is kihat, így a felhasználók nem tudtak hozzáférni az alkalmazáshoz. A lap azt írta - bár ezt szerkesztőségünkben nem mindenki tapasztalta - hogy a felhasználók a leállás ideje alatt automatikusan kijelentkeztek fiókjaikból. Az újbóli bejelentkezési kísérleteknél hibaüzenet jelent meg, amely szerint „váratlan hiba történt”.

Egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozza a hibát. Cikkünket frissítjük.

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