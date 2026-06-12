Már nem csak egy egyszerű fogyókúrás szer: a longevity lehet a Novo Nordisk következő nagy dobása

Doustdar az Amerikai Diabétesz Társaság New Orleans-i konferenciáján adott interjújában kifejtette, hogy egyre több kutatási adat utal
a szemaglutid – az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga – sokoldalúságára, amely messze túlmutat a testsúlycsökkentésen.
A Novo Nordisk korábbi vizsgálatai szerint a készítmény védelmet nyújt a szív, a máj és a vesék számára, ráadásul ezek a kedvező hatások már a jelentős súlyvesztés előtt jelentkeznek. A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy ha a szemaglutid molekuláris szinten valóban képes lassítani ezeket a folyamatokat, akkor a vállalat akaratlanul is az élettartam meghosszabbítását célzó longevity-piac részévé vált.
A dán gyógyszergyártót az utóbbi időben több befektető is kritizálta, amiért bevételeinek több mint 90 százaléka továbbra is kizárólag a cukorbetegség és az elhízás elleni készítményekből származik. Ezzel szemben a legnagyobb versenytárs, az Eli Lilly jóval diverzifikáltabb portfólióval rendelkezik – az onkológiától az immunológián át egészen a neurológiáig –, ráadásul egyre nagyobb részesedést szerez a GLP-1 receptor agonisták piacán.
A tisztségét csaknem egy éve betöltő Doustdar elmondta, hogy a Novo Nordisk kutatói már a GLP-1 alapú gyógyszerek következő generációján dolgoznak, és azt vizsgálják, milyen egyéb betegségek kezelésére lehetnének alkalmasak. Véleménye szerint a fogyás idővel csupán másodlagos hatása lesz a jövőbeli terápiáknak. A konferencián bemutatott új adatok szerint a szemaglutid csökkentette a szív és a vesék biológiai korát a fehérjealapú öregedési órák mérései alapján. Ez a hatás részben független volt a testsúlycsökkenéstől, és alacsonyabb halálozási kockázattal párosult, jóllehet az elemzés közvetlenül még nem bizonyítja az öregedési folyamatok lassítását.
A vállalat idei koppenhágai közgyűlésén Lars Rebien Sørensen elnök szintén megerősítette, hogy igyekeznek feltérképezni a betegek további igényeit. Lehetséges kutatási irányként említette a térdfájdalmat, a pikkelysömört és a különböző gyulladásos megbetegedéseket, bár hozzátette, hogy a társaság nem fog szükségképpen mindegyik területen megjelenni.
Doustdar határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy terveznek-e befektetni a bőrápolás, a hajhullás elleni szerek vagy más, a külső megjelenést érintő területek piacán, amelyek egyre szorosabban kapcsolódnak a fogyókúrás készítmények térnyeréséhez. A cégvezető szerint ez nem egy hirtelen tudományos áttörés, hanem a Novo Nordisk hagyományos üzleti stratégiájának szerves folytatása lenne, hiszen a vállalat korábban is a piaci igényekre reagálva lépett át a cukorbetegség kezelésétől az elhízás elleni terápiák területére.
A dán cég részvényárfolyama idén esett az erősödő árverseny és a piaci nyomás következtében. A BMO Capital Markets elemzője úgy látja, hogy Doustdar vezetése alatt jelentős stratégiai fordulat körvonalazódik a vállalatnál, mivel a menedzsment kiemelt feladatként kezeli a megújulást, és kész felülvizsgálni a hagyományos működési modellt is.
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