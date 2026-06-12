Nagyot koppannak a magyar IT-sok a bérplafonon: befellegzett a végtelen bérnövekedésnek, tapintható a feszültség a munkaerőpiacon

A hazai tech szektor és a globális vállalatok hazai szolgáltatóközpontjai az elmúlt évtizedben a bérköltség-arbitrázsra építettek: nyugati minőséget kínáltak, jóval a nyugati árak alatt. Az eddigi trendeket figyelembe véve az IT-szakemberhiány miatt azonban a bérek olyan meredeken emelkedtek, hogy a magyar piac lassan elveszíti ezt a relatív olcsóságát.
A láthatatlan bérplafon
A piacon jelenleg egyértelműen
látható egy üvegplafon, amely technológiától függően bruttó 1,8 és 2,2 millió forint között húzódik.
Hiába rendelkezik valaki 8-10 év tapasztalattal, a multinacionális cégek regionális büdzséje többnyire ebbe a sávba van befagyasztva.
Amikor egy globális menedzsment a budapesti iroda bővítését mérlegeli, a matek kíméletlen: ha a magyar senior fejlesztő bérigénye (a munkáltatói terhekkel együtt) már súrolja egy spanyol, portugál, vagy akár egy olcsóbb amerikai (tier 3-as) város fejlesztőjének költségét, az anyacég behúzza a kéziféket. Ilyenkor a pozíciót vagy meg sem nyitják, vagy áthelyezik egy olcsóbb ázsiai vagy dél-amerikai régióba.
A Senior-Frusztráció és a piac reakciója
Ez a makrogazdasági változás komoly feszültséget okoz a munkaerőpiacon. A senior szakemberek megszokták, hogy a tudásukért évről évre jelentős prémiumot kapnak. Most viszont azzal szembesülnek, hogy
a munkahelyváltás már nem hoz automatikus bérkiugrást: az új ajánlatok gyakran milliméterre megegyeznek a jelenlegi fizetésükkel.
A bérstagnálás apátiához, motivációvesztéshez és egyfajta "beragadás-érzéshez" vezet a legképzettebb rétegben. A cégek eközben taktikát váltottak.
Krivánik Gábor, a Bettermore Consulting alapító-ügyvezetőjének iparági tapasztalata: „A toborzási adatokból tisztán látszik a törésvonal. Amikor egy senior fejlesztő bemondja a bruttó 2,5 milliós bérigényt, a cégek túlnyomó többsége ma már nem kezd el alkudozni, hanem azonnal elengedi a jelöltet. Inkább hónapokig üresen hagyják a széket, vagy ami egyre gyakoribb: a fix, belsős státusz helyett IT Contracting formájában, projektre szerződnek egy külsős szakemberrel. A cégeknek ugyanis sokkal jobban megéri néhány hónapra magasabb napidíjat fizetni egy azonnal termelő freelancer-nek, mint tartósan megemelni a belső bérstruktúra plafonját, ami láncreakciót indítana el a többi alkalmazottnál.”
Mi a kiút a seniorok számára?
A klasszikus, generalista fejlesztői tudás ma már önmagában nem garantálja a folyamatos bérnövekedést. Ahhoz, hogy egy tapasztalt IT-s áttörje a hazai üvegplafont, stratégiát kell váltania. A jelenlegi piaci trendek alapján három járható út rajzolódik ki:
- Elmozdulás a menedzsment vagy a hibrid szerepkörök felé: A tiszta kódolásról a technikai vezetés (Tech Lead, Engineering Manager) vagy az üzleti és technológiai metszéspontok (Software Architect) felé kell lépni, ahol a felelősség – és ezáltal a hozzárendelt büdzsé – is nagyobb.
- Specializáció szűk niche technológiákra: A tucat-keretrendszerek helyett olyan területeken kell mély szakértelmet szerezni, ahol valódi globális hiány van (pl. kiberbiztonság, specifikus felhő-infrastruktúrák, vagy a vállalati AI-integrációk).
- Nemzetközi IT Contracting: Aki a magyar bérplafon felett akar keresni, annak ki kell lépnie a hazai alkalmazotti létből. A B2B formában, egyéni vállalkozóként vagy cégként külföldi partnereknek számlázó szakemberek számára továbbra is nyitva áll a nyugat-európai vagy amerikai piac, ahol a kompenzáció nem a magyar bérsávokhoz, hanem a globális versenyhez igazodik.
A magyar informatikai piac felnőtt. A vadnyugati béremelkedések kora lejárt, a helyét egy racionálisabb, értékalapú és globálisan árazott verseny vette át. A kérdés már csak az, milyen gyorsan tud ehhez alkalmazkodni a hazai IT-társadalom és a vállalati szektor.
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