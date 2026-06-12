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Nyolc halálos áldozat: kiderült, honnan származtak a hajnali autópálya-balesetben érintett járművek
Üzlet

Nyolc halálos áldozat: kiderült, honnan származtak a hajnali autópálya-balesetben érintett járművek

MTI
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Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a péntek hajnalban az M1-es autópályán történt két balesetben - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére.

Czagányi Zsuzsanna elmondta, hogy

a két baleset nyolc halálos áldozata férfi.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon korábban azt írta, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kisbusz ütközött neki egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

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