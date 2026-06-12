Óvatos mozgások az amerikai tőzsdéken, miközben mindenki a SpaceX-re figyel

Enyhe emelkedés látható ma az amerikai tőzsdéken, miközben mindenki a SpaceX IPO-jára figyel, a techrészvények nem éppen teljesítenek rózsásan. Vegyes hírek jönnek az Irán-Amerika békével kapcsolatban, most érdekes módon Irán tűnik békülékenyebbnek, miközben Trump ismét durva nyelvezettel kritizálja az iszlamsita vezetőket. A bizonytalanság rányomja a bélyegét a tőzsdékre is - bár ismét fontos hangsúlyozni, nagy baj egyelőre nem látszik.

A mai kereskedésben eddig a Dow Jones 0,58%-os, az S&P 0,3%-os, a Nasdaq 0,04%-os pluszban van.