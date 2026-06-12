Soha nem látott akció indul, bevizsgálja a fogyasztóvédelem az airfryereket

A hatóság közleménye szerint a kormányhivatalok által végrehajtott mintavételezés országszerte, nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Az ellenőrzés során kiemelt szerepet kap az EK-megfelelőségi nyilatkozat vizsgálata, amely a jogszerű forgalmazás alapfeltétele, és igazolja, hogy az adott készülék megfelel az európai uniós előírásoknak. A dokumentum hiánya vagy hiányossága esetén a gyártó, az importőr és a forgalmazó felelőssége egyaránt megállapítható, ami hatósági intézkedést von maga után.
A dokumentáció ellenőrzése mellett a hatóság a készülékek működési jellemzőit is vizsgálja.
Az uniós szabályozás értelmében minden ilyen berendezésnek biztosítania kell olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. A készenléti energiafelhasználás csökkentése kiemelt jelentőségű, mert az egyenként csekély, de folyamatos fogyasztások összességében jelentős terhet jelenthetnek a háztartások és a környezet számára.
Korábban hazánkban nem került lefolytatásra olyan, kifejezetten airfryer készülékekre fókuszáló, laboratóriumi mérésekkel alátámasztott hatósági vizsgálat, amely egyszerre értékelte volna az energiahatékonysági és a jogszabályi megfelelőségi követelményeket.
Az optimális energiafogyasztás és üzemeltetés érdekében a hatósági vizsgálat mellett ugyanakkor érdemes fogyasztóként is több szempontot figyelembe venni a vásárlást megelőzően. Így például a készülék méretét mindig a háztartás létszámához igazítsuk:
egy-két fős háztartás esetén kisebb, családoknak nagyobb kapacitású airfryer lehet praktikus.
Érdemes ellenőrizni a kosár valódi űrtartalmát és formáját, mert az azonos literadat mellett is eltérhet a ténylegesen használható hely.
Vásárlás előtt nézzük meg a készülék teljesítményét, mert ez befolyásolhatja a sütési időt és az energiafogyasztást. Hasznos lehet az állítható hőmérséklet, az időzítő és az előre beállított programok megléte. Fontos szempont a tisztíthatóság: előnyös, ha a kosár és a tálca mosogatógépben is tisztítható. Érdemes ellenőrizni a készülék zajszintjét és a konyhában rendelkezésre álló helyet is. Vásárlás és használat előtt feltétlenül olvassuk el a használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket! - tanácsolják.
A hatósági ellenőrzés hozzájárul a fogyasztói tudatosság erősítéséhez és a piaci átláthatóság növeléséhez, elősegítve, hogy hosszú távon kizárólag biztonságos, energiahatékony és jogszabályoknak megfelelő készülékek maradjanak forgalomban Magyarországon. A hatóság következetes fellépése egyúttal a tisztességes piaci verseny erősítését és a fenntarthatóbb gazdasági környezet kialakítását is szolgálja - vélik a hatóságnál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jöhet a kamatemelés Csehországban
A cseh nemzeti bank elnöke szerint.
Veszélyből esély a magyar iparnak: kiút az iráni olajsokkból (is)
A körkörösség és a bioökonómia lehet a megoldás.
Lecsap az extrém időjárás: a sivatagban hömpölyög a víz az olvadó gleccserek és a felhőszakadások miatt
Rendkívüli időjárásra figyelmezetet Kína.
Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Magyar Péter is megszólalt a tragédia után.
"Ez méreg lenne a gazdaságunknak" - Népességkorlátozásról szavaz a gazdag európai ország, kiakadtak a legnagyobb vállalatok
Az üzleti szféra képviselői véleményt mondtak.
Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
2400 milliárd dolláros értéket áraznak.
Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok: rengeteg vadászgépet és hadihajót vonhatnak ki Európából
Komoly képességeket fog elveszíteni a NATO Európában.
Visszatér az európai baloldal fenegyereke – Szabályos politikai földrengés zajlik az EU-s országban
Pár nap alatt teljesen felforgatta a görög politikát két új párt.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.