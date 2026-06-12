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Súlyos válság az EU-ban: másfélmilliárd eurós támogatást javasol a Bizottság
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Súlyos válság az EU-ban: másfélmilliárd eurós támogatást javasol a Bizottság

MTI
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Az Európai Bizottság 540 millió eurós pénzügyi támogatást, valamint további könnyítéseket javasol a műtrágyaválság miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók számára az uniós élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében - közölte a brüsszeli testület pénteken. A teljes támogatási keret elérheti az 1,5 milliárd eurót.
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A bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyaárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre.

A rövid távú intézkedések első elemeként az Európai Bizottság összesen 540 millió euró támogatást adna a gazdáknak. A héten a testület azt is javasolta, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. A tagállamok ezt saját forrásból 200 százalékkal egészíthetik ki, így

a teljes támogatási keret elérheti az 1,5 milliárd eurót.

A második intézkedéscsomag célzott módosításokat tartalmaz a közös agrárpolitikában (KAP), amelyek révén a tagállamok gyorsabban és rugalmasabban nyújthatnak segítséget a termelőknek a műtrágya vásárlásához.

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A javaslat többek között új, válsághelyzeti likviditási támogatási rendszert vezetne be a vidékfejlesztési programokon belül, lehetővé tenné a közvetlen támogatások korábbi kifizetését, valamint nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak a 2027-es közvetlen támogatási keretek átcsoportosítására.

A vidékfejlesztési alapból finanszírozott új likviditási rendszer költségeinek legfeljebb 65 százalékát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap fedezheti, amelyet a tagállamok további legfeljebb 200 százalékos nemzeti hozzájárulással egészíthetnek ki. A támogatást hektáronkénti átalányösszeg formájában is ki lehet fizetni.

A bizottság javaslatait az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Az 540 millió eurós támogatási csomagról a tagállamok várhatóan július végéig döntenek.

A brüsszeli testület májusban ismertette a műtrágyával kapcsolatos cselekvési tervét, amelynek célja a gazdák támogatása, az európai termelés megerősítése és az importfüggőség csökkentése. A hosszabb távú intézkedések között szerepel a belföldi gyártás ösztönzése, az ellátásbiztonság javítása, valamint a bioalapú és alacsony szén-dioxid-kibocsátású műtrágyák elterjedésének elősegítése.

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