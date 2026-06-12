Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Látható pluszban zárt Amerika
A sikeres SpaceX IPO és az Irán felől érkező híreknek köszönhetően látható pluszban zárt mindhárom fontosabb amerikai részvényindex. Maga a SpaceX 8,32%-ot emelkedett, 162,53 dolláron zárt.
A Dow Jones 0,68%-ot, az S&P 500 0,5%-ot, a Nasdaq 0,31%-ot emelkedett.
Alighanem pluszos zárás lesz ebből
Másfél óra van vissza amerikai tőzsdezárásig - az indexek állása szinte semmit nem változott az elmúlt egy órában. A Dow Jones 0,76%-os, az S&P 500 0,47%-os, a Nasdaq 0,3%-os pluszban van.
Szépen kezdenek megindulni az indexek
Miközben a SpaceX részvényárfolyama már 15%-os pluszban van a mai IPO után, jó hírek jönnek az iráni válságról is. Irán és Pakisztán is azt kommunikálja, hogy hamarosan vége a háborúnak, a szerződés lényegében készen van - Teherán elégedettnek tűnik, ha Trump nem is annyira. Az amerikai indexek egyre nagyobb pluszban vannak.
A Dow Jones eddig 0,78%-ot, az S&P 500 0,52%-ot, a Nasdaq 0,43%-ot emelkedett.
Enyhe pluszban az amerikai tőzsdék
Enyhe emelkedés látható ma az amerikai tőzsdéken, miközben mindenki a SpaceX IPO-jára figyel, a techrészvények nem éppen teljesítenek rózsásan. Vegyes hírek jönnek az Irán-Amerika békével kapcsolatban, most érdekes módon Irán tűnik békülékenyebbnek, miközben Trump ismét durva nyelvezettel kritizálja az iszlamsita vezetőket. A bizonytalanság rányomja a bélyegét a tőzsdékre is - bár ismét fontos hangsúlyozni, nagy baj egyelőre nem látszik.
A mai kereskedésben eddig a Dow Jones 0,58%-os, az S&P 0,3%-os, a Nasdaq 0,04%-os pluszban van.
Történelmi nap a piacokon: elindult a kereskedés a SpaceX részvényeivel!
Ma indult a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés valamivel este 6 előtt elindult. Élőben közvetjük az eseményeket.
Kivárás az amerikai tőzsdéken
Vegyes a nyitás az amerikai tőzsdéken, miközben a Dow Jones 0,3 százalék pluszban nyitott, az S&P 500 a nyitás után nem sokkal 0,2 százalék mínuszba esett.
Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!
Ma indul a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés órákon belül elindul. Élőben követjük az eseményeket.
Most érdemes beszállni a SpaceX-be, vagy inkább várjunk?
Minden idők legnagyobb részvénykibocsátása jön ma, tőzsdére viszik Elon Musk cégét, a SpaceX-et, ami már a kibocsátás után a világ egyik legnagyobb tőzsdei cége lesz. Óriási a fantázia a cégben, szó szerint, hiszen a jelenlegi állapotában, a jelenlegi árbevétellel és profittal egyáltalán nem igazolhatók azok a mesés árazások, amin forogni fog a cég részvénye. Elon Musk személye, az orbitális adatközpontok, a Mars kolonizációja vagy a chipgyártás a Holdon viszont megmozgatja a befektetők fantáziáját. Már most látszik, hogy sokszoros a túljegyzés, vagyis éhes a piac erre a sztorira. Az elmúlt években több olyan részvénykibocsátás volt, amiben nagy volt az őrület, mutatunk példákat, hogy ott hogyan alakultak az árfolyamok, és vajon érdemes volt-e már beszállni rögtön az első kereskedési napon vagy az azt követő napokban, vagy talán érdemesebb volt várni, amíg elült az őrület.
Üzenet a fanyalgóknak: Ezért gigantikus sztori a SpaceX
Az év legnagyobb tőkepiaci eseménye a SpaceX részvénykibocsátása, ami a valaha volt legnagyobb IPO, és akkora globális befektetői érdeklődés van körülötte, amire korábban nem volt példa. Több anyagban is foglalkoztunk az eseménnyel, amiről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, most azt mutatjuk meg, hogy mik a nagy elemzőcégek várakozásai a SpaceX-re, mekkorára nőhet a cég a következő években, és hogy mivel igazolható a gigászi árazás. Azért most egy jó nagy adag optimizmust fognak beárazni a papírokba...
Egyre feljebb az európai részvénypiacok
A kereskedési idő feléhez közeledve egyre nagyobb az emelkedés az európai tőzsdéken, a német DAX már 2, a francia CAC 2,3 százalék pluszban áll. A magyar tőzsdét az OTP húzza közel 3 százalékos emelkedéssel, a Mol az olajárak esésével 2 százalékot veszített az értékéből, a Richter és a Magyar Telekom viszont 2,2, illetve 1,8 százalékkal emelkedett.
Rali Európában
Egyre nagyobb a rally az európai tőzsdéken, miközben már tegnap is szépen emelkedtek, ma folytatódik a rali. A német DAX már 1,9, a francia CAC már 2 százalék pluszban áll. Hogy mi húzza a tőzsdéket? Gyakorlatilag minden szektor kiveszi a részét az emelkedésből, de a legnagyobbat ma a bankrészvények, a nagyiparvállalatok és a gépgyártók részvényei mennek.
Esik az olajár
Ahogy érkeznek a jó hírek az iráni háborúval kapcsolatban, úgy esik az olajár. A Brent és a WTI is közel 3%-kal került lejjebb, 85 dollár körül kereskednek az olajfajtákkal.
Öt éven belül a világ legnagyobb autógyártója akar lenni a BYD
A BYD vezetése szerint a kínai vállalat öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává válhat. A cég jelenleg még elmarad a piacvezető Toyotától, de gyors nemzetközi terjeszkedéssel, növekvő exporttal és az elektromos autók iránti keresletre építve szeretné megszerezni az első helyet. Közben az Egyesült Államok újabb lépést tett a vállalat ellen, amikor a Pentagonnak a kínai hadsereghez köthető cégeket tartalmazó listájára helyezte a BYD-t.
Rali Európában
Kifejezetten jó a hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC is 1,4 százalékot emelkedett a tegnapi rali után. Az élmezőnyben ma a bankrészvények, az autóipari papírok és az energetikai részvények vannak.
Tovább emelkedik a magyar tőzsde
A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a magyar tőzsde, a közel másfél százalékos emelkedés mögött gyakorlatilag mind a négy blue chip emelkedése áll. A legjobban az OTP részvényei teljesítenek 2,3 százalékos emelkedéssel, a Mol 0,5, a Richter 1,6, a Magyar Telekom 1,3 százalékot emelkedett.
Túl unalmas lenne a SpaceX részvény? Jönnek a szteroidos fogadások!
Alig néhány nappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után máris új befektetési termékek jelenhetnek meg a részvényre építve. A Tradr ETFs bejelentette, hogy június 15-én két tőkeáttételes ETF-et indíthat a SpaceX árfolyamára, amelyek a részvény napi mozgásának kétszeresét követik majd, akár emelkedésről, akár esésről van szó.
Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.
Itt az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 3,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,91 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,95 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,72 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,57 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,95 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 848,75
|1,9%
|-1,4%
|2,3%
|5,8%
|18,6%
|47,5%
|S&P 500
|7 394,3
|1,8%
|-2,5%
|-0,3%
|8,0%
|22,8%
|74,1%
|Nasdaq
|29 446,18
|3,3%
|-3,2%
|0,4%
|16,6%
|34,7%
|110,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 217,27
|0,1%
|-4,8%
|2,9%
|27,6%
|67,1%
|121,8%
|Hang Seng
|24 249,29
|-0,7%
|-4,0%
|-8,2%
|-5,4%
|-0,5%
|-15,9%
|CSI 300
|4 722,41
|-0,7%
|-3,7%
|-4,6%
|2,0%
|21,3%
|-9,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 209,71
|0,1%
|-2,9%
|-0,6%
|-1,1%
|1,1%
|54,3%
|CAC
|8 200,8
|0,5%
|-0,5%
|1,8%
|0,6%
|5,5%
|24,2%
|FTSE
|10 303,88
|0,5%
|-0,5%
|0,3%
|3,8%
|16,2%
|44,4%
|FTSE MIB
|50 504,74
|1,0%
|0,7%
|1,7%
|12,4%
|25,7%
|96,4%
|IBEX
|18 290,1
|0,8%
|0,1%
|2,5%
|5,7%
|29,4%
|98,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 528,7
|1,0%
|0,0%
|-0,5%
|20,3%
|39,3%
|173,4%
|ATX
|6 072,67
|1,7%
|-0,7%
|2,3%
|14,0%
|38,3%
|72,8%
|PX
|2 529,45
|0,3%
|-0,3%
|0,0%
|-5,8%
|17,5%
|114,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 880
|1,8%
|0,4%
|-4,0%
|16,5%
|55,6%
|146,9%
|Mol
|3 930
|3,4%
|0,4%
|-4,3%
|33,7%
|34,9%
|61,2%
|Richter
|11 650
|-1,4%
|-1,9%
|-7,5%
|18,1%
|15,1%
|40,8%
|Magyar Telekom
|2 690
|-0,7%
|1,1%
|11,6%
|50,1%
|51,8%
|536,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,58
|-2,2%
|-5,4%
|-9,8%
|59,9%
|32,9%
|29,1%
|Brent
|91,46
|0,0%
|-3,9%
|-12,3%
|50,3%
|31,0%
|25,5%
|Arany
|4 083,48
|-1,0%
|-8,7%
|-13,6%
|-5,6%
|22,2%
|116,9%
|Devizák
|EURHUF
|355,5250
|0,0%
|0,5%
|0,0%
|-7,4%
|-11,2%
|2,2%
|USDHUF
|308,6690
|0,3%
|1,5%
|2,2%
|-5,6%
|-11,4%
|7,4%
|GBPHUF
|409,3950
|-1,0%
|0,0%
|-0,5%
|-7,1%
|-13,2%
|0,9%
|EURUSD
|1,1518
|-0,3%
|-1,0%
|-2,2%
|-1,9%
|0,3%
|-4,9%
|USDJPY
|160,4850
|0,0%
|0,3%
|2,2%
|2,4%
|10,8%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3327
|-0,6%
|-0,9%
|-2,3%
|-0,9%
|-1,6%
|-5,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 558,21
|3,4%
|-0,4%
|-22,2%
|-28,4%
|-41,5%
|70,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-2,0%
|-0,5%
|0,8%
|6,9%
|1,0%
|204,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,03
|-1,4%
|0,1%
|0,4%
|5,7%
|19,2%
|-1 224,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|-1,3%
|-1,6%
|-4,7%
|-20,2%
|-23,9%
|98,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: BJP7images
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