Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Miközben a SpaceX részvényárfolyama már 15%-os pluszban van a mai IPO után, jó hírek jönnek az iráni válságról is. Irán és Pakisztán is azt kommunikálja, hogy hamarosan vége a háborúnak, a szerződés lényegében készen van - Teherán elégedettnek tűnik, ha Trump nem is annyira. Az amerikai indexek egyre nagyobb pluszban vannak.

A Dow Jones eddig 0,78%-ot, az S&P 500 0,52%-ot, a Nasdaq 0,43%-ot emelkedett.