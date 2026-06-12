Tényleg lenyomja az inflációt a mesterséges intelligencia?

A cikksorozat első két része:
Abban, hogy a Fed élére nemrég kinevezett Kevin Warsh nyitottabb a kamatcsökkentésre elődjénél, Jerome Powellnél, nem kis részben az új elnök azon nézetéből ered, hogy a mesterséges intelligencia terjedése masszív termelékenységnövekedést és inflációcsökkenést fog eredményezni.
Ez hosszabb távon valóban bekövetkezhet, rövid távon azonban ez a hatás önmagában aligha fordíthatja meg az inflációs képet. Sőt az AI terjedése a kezdeti szakaszban, ahol még mindig járunk, inkább enyhén növelheti az inflációt. A folyamat ugyanis a jelenlegi evidenciák alapján alapvetően kétfázisú: egy enyhén inflációs kezdeti és egy későbbi inflációcsökkentő szakaszból áll.
Miért inflációs egy technológiai ugrás első szakasza?
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az új technológiához kapcsolódó beruházási boom kezdetben inkább inflációs hatást vált ki, hiszen a gazdaság szűk területét érinti, óhatatlanul túlkereslethez vezetve bizonyos termékekben. Rövid távon inkább hasonló lehet a helyzet a mesterséges intelligencia fejlesztésével is, mivel a technológiai átállás jelentős beruházási hullámmal jár, ami több területen kapacitáskorlátokba ütközik.
Az AI fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási boom már tavaly is erős makrogazdasági hatásokkal járt az amerikai gazdaságban.
2026 első negyedévében a GDP 4,9%-át érte el a technológiai beruházások mértéke az amerikai gazdaságban, ami meghaladja a dotcom buborék csúcsán a technológiai beruházások mértékét a GDP 4,5%-a körül. Mindez azonban eddig elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó keresleti hatást eredményezett, míg egyelőre nem volt számottevő makrogazdasági szinten a termelékenység növekedés.
Az AI nagyon erős keresletet támaszt a fizikai infrastruktúrában. Szükség van adatközpontokra, a félvezetőkapacitások növelésére, elektromos hálózatokra, energiaellátásra, hűtési infrastruktúrára, nyersanyagokra. Miközben óriási intenzitással épülnek az adatközpontok, rohamléptekben bővítik chipgyártó kapacitásokat, fejlesztik a szükséges energiainfrastruktúrát, megugrik a kereslet az elektromos energia és bizonyos nyersanyagok, például a réz iránt is.
Utóbbi azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert az elektrifikáció egyik legfontosabb inputja. Ha egyszerre robban be az elektromos hálózatok fejlesztése, az adatközpontok építése, a chipgyártás és az energiaátmenet, akkor könnyen kialakulhatnak olyan kínálati korlátok, amelyek inflációs irányba hatnak.
A mesterséges intelligencia jelenlegi fázisa tipikusan keresleti sokk formájában jelenik meg: az AI-hoz kapcsolódó beruházási boom átmenetileg a kínálat fölé tolja a keresletet, ami enyhe inflációs nyomást eredményez.
A jelen fázisban a beruházási boom tőkepiaci hatásai is közvetett módon hozzájárulhatnak az inflációhoz. A részvénypiaci bikapiac hatással lehetett a lakosság fogyasztási hajlandóságának magasan tartásához. Az amerikai gazdaságban nagyobb a vagyonhatás jelentősége a fogyasztásra, mint a legtöbb európai gazdaságban a jóval magasabb részvényhányadnak köszönhetően a lakosság pénzügyi megtakarításaiban. Az AI optimizmushoz kapcsolódó bikapiac eredményeként történelmi rekord szintre nőtt a lakosság részvénypiaci megtakarításainak állománya, amely jelenleg a GDP 230% körül van (a dotcom buborék tetején, 2000 körül, mindez a GDP 130%-a körül állt).
Míg rövid távon inkább az enyhén inflációs hatások dominálnak, addig középtávon – jellemzően több éves késéssel – a hatás megfordulhat: az AI által generált termelékenységi ugrás, a fehérgalléros munkakörök automatizációja és a szolgáltatások skálázhatósága érdemi egységköltség-csökkenést hozhat. Ennek még nagyobb az esélye egy olyan gazdaságban, ahol az infláció nagy része már szolgáltatás-vezérelt – ez az Egyesült Államok esetében körülbelül 70 százalékra tehető.
Ugyanakkor a dezinflációs hatás időzítése és mértéke erősen bizonytalan: többek között függ attól, milyen gyorsan terjed az AI, vagy mennyiben adják át a költségcsökkenést az árakban a vállalatok. Utóbbi pedig főként azon múlik, milyen szintű verseny jellemzi az egyes szektorokat, és hogy mennyire lesz kiterjedt, széles körű a termelékenységi ugrás a gazdaságban.
Szintén az AI infláció csökkentő hatásait mérsékelhetné, ha a központi bankok előre innának a medve bőrére, és az AI várható infláció csökkentő hatásaira hivatkozva túl korán lazítanának a kamatkondíciókon. Ebben a tekintetben befektetőként érdekes lesz figyelni Warsh és a Fed kommunikációját a jövőben. A nagy elődök közül Warsh Alan Greenspan-t nevezte meg hozzá legközelebb állónak. Ő volt az a legendás hírű Fed elnök, aki ellenállt a 1996 és ’98 között a megjelenő inflációs nyomás közepette az internet boom-hoz kapcsolódó termelékenységnövekedésre hivatkozva a kamatemelésnek. Számos közgazdász szerint mindez hozzájárult a gazdaság túlhevüléséhez és a dotcom buborék kiteljesedéséhez a 90-es évek végén.
Rövid távon tehát az AI bizonyosan nem oldja meg az inflációs problémát, ugyanakkor a jelenlegi hullám inflációs mintázata szorosan illeszkedik a korábbi nagy technológiai forradalmak tapasztalataihoz.
Vasút, elektromosság, IT-forradalom
Az eddigi nagy technológiai ugrások szinte mindig egy kezdeti, inflációt erősítő beruházási fázissal indultak, amelyet csak hosszú évekkel később követett egy tartós dezinflációs periódus.
A vasútépítés klasszikusan a 19. század közepén, nagyjából az 1840-es 1870-es évek között generált jelentős inflációs nyomást Európára és az Egyesült Államokra. Az első fázisban a hálózatok kiépítése hatalmas acél-, szén- és munkaerőigénnyel járt, miközben a kínálat nem tudott azonnal alkalmazkodni. Egy ponton az amerikai gazdaság beruházásainak egyharmada a vasúthoz kapcsolódott. A második, dezinflációs fázis csak később, nagyjából az 1870-es évektől kezdve bontakozott ki, amikor a vasút már széles körben elérhetővé vált. Ekkora figyelhető meg, hogy a szállítási költségek drasztikusan csökkentek, integráltabb piacok jöttek létre, ami aztán tartósan lefelé nyomta az árakat.
A vasút terjedése egyébként hasonlóan a mesterséges intelligencia terjedéséhez nemcsak a reálgazdaságban eredményezett befektetési boomot. A részvénypiacokon is a kor technológiai innovációját, a vasutat, a mai AI-hoz hasonló eufória övezte. Ennek volt köszönhető, hogy az 1900-as évek elejére az amerikai tőzsde kapitalizációjának 60-70%-át vasúti részvények tették ki. Ehhez képest még visszafogottnak tűnik a „Magnificient seven”-nek nevezett 7 amerikai főként techszektorhoz kapcsolódó óriás cég 30-35%-os aránya az S&P500-ban. A végeredmény túlzott mértékű beruházás lett, amely óriási fölösleges kapacitásokhoz vezetett a vasúthálózatban. A tőkepiacok végül ismétlődő válságok során ábrándultak ki a jórészt erősen eladósodott vasútépítő cégek részvényeiből.
Az inflációs hatások tekintetében hasonló időbeli mintázatot mutatott az elektromosság elterjedése is. Az első fázis a 19. század végén és a 20. század elején, nagyjából 1910-ig zajlott, amikor az erőművek és az elektromos hálózatok kiépítése jelentős beruházási hullámot indított. Az ipari termelés elektrifikációja kezdetben költségnövekedéssel járt, és csak korlátozottan jelent meg a hatékonyságban. A valódi termelékenységi ugrást hozó második fázis csak jóval később, a 1910-1930-as években következett be: ez idő tájt az elektromosság már teljesen integrálódott az ipari folyamatokba, új gyártási struktúrákat tett lehetővé, és tartós költségcsökkenést eredményezett. Makrogazdasági szinten, ennek eredményeként a 2020-as években egy a fogyasztók számára egy ideig kedvező árszint csökkenés következett be.
Hasonló mintát követett a közelmúltban az információs technológiai forradalom. A kezdeti inflációs jellegű szakasz a 1990-es évektől a 2000-es évek elejéig tartott, amikor a digitális infrastruktúra (számítógépek, hálózatok, internet) tömeges kiépítése zajlott. A dezinflációs hatás csak a 2000-es évek második felétől vált egyértelművé, amikor a digitalizáció és az automatizáció széles körben megjelent a vállalatok működésében, javítva a termelékenységet és mérsékelve az egységköltségeket.
Irán továbbra is olaj a tűzre
Bár egyelőre túl rövid időszakra (néhány évre) állnak rendelkezésre adatok az AI makrogazdasági hatásairól, érthető módon a Fed élénk figyelemmel tanulmányozza a bekövetkező strukturális változásokról elérhető mozaikszerű információkat.
A döntéshozók számára azonban jelenleg lényeges, hogy van egy további szempont is, ami lehetetlenné teszi a gyors dezinflációt. Az iráni háborúhoz kapcsolódó inflációs sokk jelenleg sokkal inkább befolyásolja az inflációs képet, mint az AI-től várható strukturális inflációcsökkentő hatás valamikor a jövőben.
Az infláció mérséklődése már a közel-keleti konfliktus kiélesedése előtt is elakadni látszott; különösen a szolgáltatási inflációban állt le a csökkenés az év elején. A háború kezdete óta pedig jelentős energiaár költség sokk érte a gazdaságot. A teljes infláció májusban 4,2 százalékot ért el, míg a maginfláció 2,9 százalékos szintre emelkedett, ami jóval a Fed 2 százalékos inflációs célja fölött van.
Ezzel párhuzamosan a piaci inflációs várakozások is emelkednek, ami arra utal, hogy a gazdasági szereplők egyre inkább tartósabb inflációval számolnak. Egy ilyen környezetben egy jegybanknak nem lenne tanácsos kamatcsökkentések kilátásairól beszélni.
Szintén óvatosságra ad okot az inflációval kapcsolatban, hogy a több éve tartó AI boom és a háborús inflációs sokk ellenére a munkaerőpiac egyelőre nem igazolja az AI-nak tulajdonított munkaerőköltség megtakarítási hullámok tüneteit. Az elmúlt három hónap foglalkoztatási adatai felfelé leptek meg, annak ellenére, hogy a tavalyi évben arról lehetett olvasni, hogy bizonyos szektorokban az AI okozta termelékenységnövekedés elkezdte negatívan érinteni a foglalkoztatást. Ez az elmúlt hónapok foglalkoztatási adatai alapján egyelőre megfordulni látszik. Nehéz pontosan felmérni, hogy az AI elterjedése milyen mértékben hat a foglalkoztatásra, azonban azokban az ágazatokban, amelyek leginkább ki vannak téve az AI-nak, a közelmúltbeli foglalkoztatásnövekedés javulása arra utal, hogy az esetleges negatív hatások mérséklődtek. Másrészt mostanra egyre egyértelműbb pozitív hatások is láthatók az adatközpont-építések felfutásából a feldolgozóipari és a nem lakáscélú építőipari foglalkoztatásban. Összességében az AI nettó foglalkoztatásra gyakorolt hatása a korábbi enyhén negatívból enyhén pozitívba fordulhatott.
Egyelőre tehát az adatokból nem igazán látszik a fordulat az AI inflációt érintő hatásában. Az AI esetében nem elsősorban az a kérdés, hogy a történelmi mintákhoz hasonlóan lesz-e valamilyen szintű dezinflációs hatás, hanem az, hogy mikor lépünk át a két fázis között. A jelenlegi időszak sokkal inkább emlékeztet a korábbi innovációk beruházásvezérelt, inflációs szakaszára, míg a tartós dezinfláció feltétele a széles körű alkalmazás és a termelékenységi nyereségek tényleges érvényesülése.
Az AI modellek fejlesztésében élenjáró nagy cégek beruházási tervei alapján is úgy tűnik még nem a végén járunk az első fázisnak.
Az AI okozta bizonytalan ütemű és mértékű termelékenységnövekedésnél gyorsabban vezetne infláció csökkenéshez, ha az AI-jal kapcsolatos óriási volumenű beruházások megtérülésével összefüggésben erős kétségek merülnének fel egy ponton, ami a tech-szektor részvényiben (melyek a lakosság pénzügyi megtakarításainak jelentős részét teszik ki) egy hosszabb lejtmenetet eredményezne. Nem valószínű, hogy Warsh erre gondolt, amikor tavaly az AI hatásaira hivatkozva érvelt a kamatvágások irányába nyitottabb monetáris politika mellett.
A mesterséges intelligencia tehát nagy valószínűséggel képes lesz csökkenteni az inflációt – csak előtte még egy ideig éppen gerjeszti azt. Amíg bekövetkezik az inflációt mérséklő szakasz, addig a monetáris politika döntéshozói jobban járnak, ha óvatosan állnak a kérdéshez, az adatok alapján megítélve, hogy hol tart ez a folyamat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hároméves csúcson a napraforgóolaj globális ára : mutatjuk, mennyibe kerül most egy liter itthon
Meg lehet úszni 800 forint alatt is.
Egyszerűbbé válik az utazás: fontos frissítést kapott a magyar vasúti applikáció
Vitézy Dávid jelentette be.
Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja
Egyelőre átmeneti egyezmény lesz, de sok kérdést rendez.
Újabb csontváz esett ki a Külügyminisztérium szekrényéből
Jelenleg is zajlik avizsgálat.
Egész Ukrajnát figyelmeztették: ma kilőheti Putyin a félelmetes Oresnyik rakétát
Hatalmas veszély leselkedik a lakosságra.
Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget
Ez egy elég komoly feltétel.
Történelmi áttörés küszöbén az orvostudomány: először tesztelik embereken az öregedés visszafordítását
Beadták az első injekciót egy tesztalanynak.
Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában
1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.