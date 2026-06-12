Tényleg lenyomja az inflációt a mesterséges intelligencia?

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A cikksorozat első két része:

Abban, hogy a Fed élére nemrég kinevezett Kevin Warsh nyitottabb a kamatcsökkentésre elődjénél, Jerome Powellnél, nem kis részben az új elnök azon nézetéből ered, hogy a mesterséges intelligencia terjedése masszív termelékenységnövekedést és inflációcsökkenést fog eredményezni.

Ez hosszabb távon valóban bekövetkezhet, rövid távon azonban ez a hatás önmagában aligha fordíthatja meg az inflációs képet. Sőt az AI terjedése a kezdeti szakaszban, ahol még mindig járunk, inkább enyhén növelheti az inflációt. A folyamat ugyanis a jelenlegi evidenciák alapján alapvetően kétfázisú: egy enyhén inflációs kezdeti és egy későbbi inflációcsökkentő szakaszból áll.

Miért inflációs egy technológiai ugrás első szakasza?

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az új technológiához kapcsolódó beruházási boom kezdetben inkább inflációs hatást vált ki, hiszen a gazdaság szűk területét érinti, óhatatlanul túlkereslethez vezetve bizonyos termékekben. Rövid távon inkább hasonló lehet a helyzet a mesterséges intelligencia fejlesztésével is, mivel a technológiai átállás jelentős beruházási hullámmal jár, ami több területen kapacitáskorlátokba ütközik.

Az AI fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási boom már tavaly is erős makrogazdasági hatásokkal járt az amerikai gazdaságban.

2026 első negyedévében a GDP 4,9%-át érte el a technológiai beruházások mértéke az amerikai gazdaságban, ami meghaladja a dotcom buborék csúcsán a technológiai beruházások mértékét a GDP 4,5%-a körül. Mindez azonban eddig elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó keresleti hatást eredményezett, míg egyelőre nem volt számottevő makrogazdasági szinten a termelékenység növekedés.

Az AI nagyon erős keresletet támaszt a fizikai infrastruktúrában. Szükség van adatközpontokra, a félvezetőkapacitások növelésére, elektromos hálózatokra, energiaellátásra, hűtési infrastruktúrára, nyersanyagokra. Miközben óriási intenzitással épülnek az adatközpontok, rohamléptekben bővítik chipgyártó kapacitásokat, fejlesztik a szükséges energiainfrastruktúrát, megugrik a kereslet az elektromos energia és bizonyos nyersanyagok, például a réz iránt is.

Utóbbi azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert az elektrifikáció egyik legfontosabb inputja. Ha egyszerre robban be az elektromos hálózatok fejlesztése, az adatközpontok építése, a chipgyártás és az energiaátmenet, akkor könnyen kialakulhatnak olyan kínálati korlátok, amelyek inflációs irányba hatnak.

A mesterséges intelligencia jelenlegi fázisa tipikusan keresleti sokk formájában jelenik meg: az AI-hoz kapcsolódó beruházási boom átmenetileg a kínálat fölé tolja a keresletet, ami enyhe inflációs nyomást eredményez.

A jelen fázisban a beruházási boom tőkepiaci hatásai is közvetett módon hozzájárulhatnak az inflációhoz. A részvénypiaci bikapiac hatással lehetett a lakosság fogyasztási hajlandóságának magasan tartásához. Az amerikai gazdaságban nagyobb a vagyonhatás jelentősége a fogyasztásra, mint a legtöbb európai gazdaságban a jóval magasabb részvényhányadnak köszönhetően a lakosság pénzügyi megtakarításaiban. Az AI optimizmushoz kapcsolódó bikapiac eredményeként történelmi rekord szintre nőtt a lakosság részvénypiaci megtakarításainak állománya, amely jelenleg a GDP 230% körül van (a dotcom buborék tetején, 2000 körül, mindez a GDP 130%-a körül állt).

Míg rövid távon inkább az enyhén inflációs hatások dominálnak, addig középtávon – jellemzően több éves késéssel – a hatás megfordulhat: az AI által generált termelékenységi ugrás, a fehérgalléros munkakörök automatizációja és a szolgáltatások skálázhatósága érdemi egységköltség-csökkenést hozhat. Ennek még nagyobb az esélye egy olyan gazdaságban, ahol az infláció nagy része már szolgáltatás-vezérelt – ez az Egyesült Államok esetében körülbelül 70 százalékra tehető.

Ugyanakkor a dezinflációs hatás időzítése és mértéke erősen bizonytalan: többek között függ attól, milyen gyorsan terjed az AI, vagy mennyiben adják át a költségcsökkenést az árakban a vállalatok. Utóbbi pedig főként azon múlik, milyen szintű verseny jellemzi az egyes szektorokat, és hogy mennyire lesz kiterjedt, széles körű a termelékenységi ugrás a gazdaságban.

Szintén az AI infláció csökkentő hatásait mérsékelhetné, ha a központi bankok előre innának a medve bőrére, és az AI várható infláció csökkentő hatásaira hivatkozva túl korán lazítanának a kamatkondíciókon. Ebben a tekintetben befektetőként érdekes lesz figyelni Warsh és a Fed kommunikációját a jövőben. A nagy elődök közül Warsh Alan Greenspan-t nevezte meg hozzá legközelebb állónak. Ő volt az a legendás hírű Fed elnök, aki ellenállt a 1996 és ’98 között a megjelenő inflációs nyomás közepette az internet boom-hoz kapcsolódó termelékenységnövekedésre hivatkozva a kamatemelésnek. Számos közgazdász szerint mindez hozzájárult a gazdaság túlhevüléséhez és a dotcom buborék kiteljesedéséhez a 90-es évek végén.

Rövid távon tehát az AI bizonyosan nem oldja meg az inflációs problémát, ugyanakkor a jelenlegi hullám inflációs mintázata szorosan illeszkedik a korábbi nagy technológiai forradalmak tapasztalataihoz.

Vasút, elektromosság, IT-forradalom

Az eddigi nagy technológiai ugrások szinte mindig egy kezdeti, inflációt erősítő beruházási fázissal indultak, amelyet csak hosszú évekkel később követett egy tartós dezinflációs periódus.

A vasútépítés klasszikusan a 19. század közepén, nagyjából az 1840-es 1870-es évek között generált jelentős inflációs nyomást Európára és az Egyesült Államokra. Az első fázisban a hálózatok kiépítése hatalmas acél-, szén- és munkaerőigénnyel járt, miközben a kínálat nem tudott azonnal alkalmazkodni. Egy ponton az amerikai gazdaság beruházásainak egyharmada a vasúthoz kapcsolódott. A második, dezinflációs fázis csak később, nagyjából az 1870-es évektől kezdve bontakozott ki, amikor a vasút már széles körben elérhetővé vált. Ekkora figyelhető meg, hogy a szállítási költségek drasztikusan csökkentek, integráltabb piacok jöttek létre, ami aztán tartósan lefelé nyomta az árakat.

A vasút terjedése egyébként hasonlóan a mesterséges intelligencia terjedéséhez nemcsak a reálgazdaságban eredményezett befektetési boomot. A részvénypiacokon is a kor technológiai innovációját, a vasutat, a mai AI-hoz hasonló eufória övezte. Ennek volt köszönhető, hogy az 1900-as évek elejére az amerikai tőzsde kapitalizációjának 60-70%-át vasúti részvények tették ki. Ehhez képest még visszafogottnak tűnik a „Magnificient seven”-nek nevezett 7 amerikai főként techszektorhoz kapcsolódó óriás cég 30-35%-os aránya az S&P500-ban. A végeredmény túlzott mértékű beruházás lett, amely óriási fölösleges kapacitásokhoz vezetett a vasúthálózatban. A tőkepiacok végül ismétlődő válságok során ábrándultak ki a jórészt erősen eladósodott vasútépítő cégek részvényeiből.

Az inflációs hatások tekintetében hasonló időbeli mintázatot mutatott az elektromosság elterjedése is. Az első fázis a 19. század végén és a 20. század elején, nagyjából 1910-ig zajlott, amikor az erőművek és az elektromos hálózatok kiépítése jelentős beruházási hullámot indított. Az ipari termelés elektrifikációja kezdetben költségnövekedéssel járt, és csak korlátozottan jelent meg a hatékonyságban. A valódi termelékenységi ugrást hozó második fázis csak jóval később, a 1910-1930-as években következett be: ez idő tájt az elektromosság már teljesen integrálódott az ipari folyamatokba, új gyártási struktúrákat tett lehetővé, és tartós költségcsökkenést eredményezett. Makrogazdasági szinten, ennek eredményeként a 2020-as években egy a fogyasztók számára egy ideig kedvező árszint csökkenés következett be.

Hasonló mintát követett a közelmúltban az információs technológiai forradalom. A kezdeti inflációs jellegű szakasz a 1990-es évektől a 2000-es évek elejéig tartott, amikor a digitális infrastruktúra (számítógépek, hálózatok, internet) tömeges kiépítése zajlott. A dezinflációs hatás csak a 2000-es évek második felétől vált egyértelművé, amikor a digitalizáció és az automatizáció széles körben megjelent a vállalatok működésében, javítva a termelékenységet és mérsékelve az egységköltségeket.

Irán továbbra is olaj a tűzre

Bár egyelőre túl rövid időszakra (néhány évre) állnak rendelkezésre adatok az AI makrogazdasági hatásairól, érthető módon a Fed élénk figyelemmel tanulmányozza a bekövetkező strukturális változásokról elérhető mozaikszerű információkat.

A döntéshozók számára azonban jelenleg lényeges, hogy van egy további szempont is, ami lehetetlenné teszi a gyors dezinflációt. Az iráni háborúhoz kapcsolódó inflációs sokk jelenleg sokkal inkább befolyásolja az inflációs képet, mint az AI-től várható strukturális inflációcsökkentő hatás valamikor a jövőben.

Az infláció mérséklődése már a közel-keleti konfliktus kiélesedése előtt is elakadni látszott; különösen a szolgáltatási inflációban állt le a csökkenés az év elején. A háború kezdete óta pedig jelentős energiaár költség sokk érte a gazdaságot. A teljes infláció májusban 4,2 százalékot ért el, míg a maginfláció 2,9 százalékos szintre emelkedett, ami jóval a Fed 2 százalékos inflációs célja fölött van.

Ezzel párhuzamosan a piaci inflációs várakozások is emelkednek, ami arra utal, hogy a gazdasági szereplők egyre inkább tartósabb inflációval számolnak. Egy ilyen környezetben egy jegybanknak nem lenne tanácsos kamatcsökkentések kilátásairól beszélni.

Szintén óvatosságra ad okot az inflációval kapcsolatban, hogy a több éve tartó AI boom és a háborús inflációs sokk ellenére a munkaerőpiac egyelőre nem igazolja az AI-nak tulajdonított munkaerőköltség megtakarítási hullámok tüneteit. Az elmúlt három hónap foglalkoztatási adatai felfelé leptek meg, annak ellenére, hogy a tavalyi évben arról lehetett olvasni, hogy bizonyos szektorokban az AI okozta termelékenységnövekedés elkezdte negatívan érinteni a foglalkoztatást. Ez az elmúlt hónapok foglalkoztatási adatai alapján egyelőre megfordulni látszik. Nehéz pontosan felmérni, hogy az AI elterjedése milyen mértékben hat a foglalkoztatásra, azonban azokban az ágazatokban, amelyek leginkább ki vannak téve az AI-nak, a közelmúltbeli foglalkoztatásnövekedés javulása arra utal, hogy az esetleges negatív hatások mérséklődtek. Másrészt mostanra egyre egyértelműbb pozitív hatások is láthatók az adatközpont-építések felfutásából a feldolgozóipari és a nem lakáscélú építőipari foglalkoztatásban. Összességében az AI nettó foglalkoztatásra gyakorolt hatása a korábbi enyhén negatívból enyhén pozitívba fordulhatott.

Egyelőre tehát az adatokból nem igazán látszik a fordulat az AI inflációt érintő hatásában. Az AI esetében nem elsősorban az a kérdés, hogy a történelmi mintákhoz hasonlóan lesz-e valamilyen szintű dezinflációs hatás, hanem az, hogy mikor lépünk át a két fázis között. A jelenlegi időszak sokkal inkább emlékeztet a korábbi innovációk beruházásvezérelt, inflációs szakaszára, míg a tartós dezinfláció feltétele a széles körű alkalmazás és a termelékenységi nyereségek tényleges érvényesülése.

Az AI modellek fejlesztésében élenjáró nagy cégek beruházási tervei alapján is úgy tűnik még nem a végén járunk az első fázisnak.

Az AI okozta bizonytalan ütemű és mértékű termelékenységnövekedésnél gyorsabban vezetne infláció csökkenéshez, ha az AI-jal kapcsolatos óriási volumenű beruházások megtérülésével összefüggésben erős kétségek merülnének fel egy ponton, ami a tech-szektor részvényiben (melyek a lakosság pénzügyi megtakarításainak jelentős részét teszik ki) egy hosszabb lejtmenetet eredményezne. Nem valószínű, hogy Warsh erre gondolt, amikor tavaly az AI hatásaira hivatkozva érvelt a kamatvágások irányába nyitottabb monetáris politika mellett.

A mesterséges intelligencia tehát nagy valószínűséggel képes lesz csökkenteni az inflációt – csak előtte még egy ideig éppen gerjeszti azt. Amíg bekövetkezik az inflációt mérséklő szakasz, addig a monetáris politika döntéshozói jobban járnak, ha óvatosan állnak a kérdéshez, az adatok alapján megítélve, hogy hol tart ez a folyamat.

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