Történelmet írt az OpenAI: májusban a ChatGPT-már több mint 1 milliárd ember használta

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT

májusban lépte át az egymilliárdos havi aktív felhasználói tábort a Sensor Tower piackutató becslései szerint.

Az alkalmazás ezzel a 2022 novemberi indulásától számított mintegy három és fél év alatt minden idők leggyorsabban növekvő szoftverévé vált, megdöntve a Google Maps korábbi rekordját, amelynek öt évre volt szüksége ugyanezen mérföldkő eléréséhez.

Bár a ChatGPT a felhasználók száma alapján magabiztosan vezet, a versenytársak rohamléptekben zárkóznak fel. A Sensor Tower adatai szerint az Anthropic által fejlesztett Claude havi használata éves szinten 640 százalékkal, a Meta AI-é pedig 973 százalékkal bővült, miközben a ChatGPT 62 százalékos növekedést könyvelhetett el. A leggyorsabban növekvő alkalmazások között szerepel a Google Gemini és a ByteDance Doubao nevű applikációja is.

A rivális platformok térnyerésében a modellek tényleges fejlődése mellett a közhangulat is komoly szerepet játszik. Miután az OpenAI februárban bejelentette, hogy modelljeit a Pentagon minősített hálózatain is alkalmazzák majd, a ChatGPT-fiókok törlése egyetlen nap alatt mintegy 295 százalékkal ugrott meg. Ezzel párhuzamosan az Anthropic Claude alkalmazása ugyanazon a hétvégén az App Store élére került az Egyesült Államokban, miután a fejlesztőcég elhatárolódott a katonai célú felhasználástól.

Mindkét vállalat a tőzsdére lépést tervezi. Az Anthropic egy héttel korábban nyújtotta be nyilvános részvénykibocsátási tájékoztatóját az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez, az OpenAI pedig hétfőn követte a versenytársat a saját tőzsdei bevezetési kérelmével.

A mesterséges intelligenciával szembeni társadalmi aggodalmak egyre hangosabbak, ám a közhangulat romlása ellenére a statisztikák egyértelműen a használat növekedését támasztják alá. A Boston Consulting Group júniusi, mintegy 12 ezer frontvonalbeli dolgozót vizsgáló felmérése szerint 74 százalékuk rendszeresen használ mesterséges intelligenciát, ami 23 százalékpontos éves emelkedést jelent. A rendszeres felhasználók több mint 40 százaléka ráadásul hetente egy teljes munkanapnyi időt takarít meg a technológiával. Az ENSZ becslése szerint a bővülő piac értéke 2033-ra meghaladhatja a 4800 milliárd dollárt.

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