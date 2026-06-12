Történelmi áttörés küszöbén az orvostudomány: először tesztelik embereken az öregedés visszafordítását

Az ER-100 elnevezésű készítményt egy zöldhályoggal küzdő beteg egyik szemébe fecskendezték be. A Life Biosciences vállalatot David Sinclair, a Harvard Egyetem genetikusa alapította, aki az öregedéskutatás egyik legismertebb, egyben legvitatottabb alakja. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által jóváhagyott vizsgálatban közel húsz páciens vesz részt, akiket Bostonban, New Yorkban, Los Angelesben és Charlestonban toboroznak. A programba glaukómás, valamint hirtelen látásvesztést okozó, úgynevezett nem-arteritiszes elülső iszkémiás optikus neuropátiában (NAION) szenvedő betegeket vonnak be, az első páciens állapotát pedig hat hónapon keresztül kísérik figyelemmel.

A sejtek átprogramozásának koncepciója Jamanaka Sinja 2007-es Nobel-díjas felfedezésén alapul. Az általa azonosított négy fehérje, az úgynevezett Jamanaka-faktorok képesek a felnőtt sejteket visszaállítani egy korábbi fejlődési szakaszba.

Az öregedéskutatók célja a sejtek részleges átprogramozása,

hogy ne váljanak teljesen differenciálatlan őssejtekké, hanem megőrizve eredeti funkciójukat, fiatalabban és ellenállóbban működjenek tovább.

A szektorba az utóbbi években hatalmas tőkebefektetések áramlottak. Az Eli Lilly idén egy 435 millió dollárt tett a New Limit nevű startupba egy tőkeemelés során, miközben a Merck Animal Health a Rejuvenate Bio fejlesztéseit támogatja. Jeff Bezos az Altos Labs, míg Sam Altman a Retro Biosciences mögé állt be finanszírozóként. Mindeddig azonban a kísérletek kizárólag egereken és majmokon zajlottak, így a Life Biosciences az első olyan szereplő, amely embereken is teszteli ezt a technológiát.

Az egyik legnagyobb kockázatot a daganatos megbetegedések jelentik, ugyanis a négy Jamanaka-faktor közül kettő onkogén hatású, vagyis korlátlan sejtosztódást idézhet elő, és korábbi egérkísérletekben daganatok kialakulásához vezetett. A Life Biosciences ezt a veszélyt úgy küszöböli ki, hogy csak három faktort alkalmaz, elhagyva a leginkább kockázatos tényezőt. A terápiát emellett egy beépített biztonsági kapcsolóval is ellátták, a résztvevőknek ugyanis naponta doxiciklin hatóanyagú antibiotikumot kell szedniük a kezelés aktiválásához. Amennyiben bármilyen biztonsági probléma lépne fel, az antibiotikum szedésének leállításával az átprogramozási folyamat is azonnal leáll.

A szem kezelése azért számít ideális kiindulópontnak, mert ez egy félig zárt, a szervezet többi részétől viszonylag elszigetelt terület, ami minimalizálja a lehetséges mellékhatások kockázatát. A kutatók hosszabb távon ugyanakkor rendszerszintű alkalmazásban gondolkodnak, hiszen az izom-, máj- és idegszövetek sejtjeinek megfiatalítása hozná el az igazi áttörést, javítva az egész szervezet működését.

Egy esetlegesen engedélyezett gyógyszer piacra kerülésére a szakértők szerint még legalább egy évtizedet kell várni az FDA jóváhagyásáig.

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