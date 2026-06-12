Tovább tépik az OTP-t, felülteljesít a magyar tőzsde

Tovább emelkedik a magyar tőzsde
A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a magyar tőzsde, a közel másfél százalékos emelkedés mögött gyakorlatilag mind a négy blue chip emelkedése áll. A legjobban az OTP részvényei teljesítenek 2,3 százalékos emelkedéssel, a Mol 0,5, a Richter 1,6, a Magyar Telekom 1,3 százalékot emelkedett.
Túl unalmas lenne a SpaceX részvény? Jönnek a szteroidos fogadások!
Alig néhány nappal a SpaceX történelmi tőzsdei bevezetése után máris új befektetési termékek jelenhetnek meg a részvényre építve. A Tradr ETFs bejelentette, hogy június 15-én két tőkeáttételes ETF-et indíthat a SpaceX árfolyamára, amelyek a részvény napi mozgásának kétszeresét követik majd, akár emelkedésről, akár esésről van szó.
Már a rajt előtt szárnyal a SpaceX - Hatalmas ugrás jöhet ma!
Már a tőzsdei debütálás előtt óriási optimizmus övezi a SpaceX részvényeit. Az árnyékpiacokon és előzetes kereskedési platformokon a befektetők több mint 35 százalékos első napi árfolyam-emelkedést áraznak, ami a világ egyik legértékesebb vállalatává emelheti Elon Musk űripari cégét.
Itt az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 3,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,91 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,95 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,72 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,57 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,95 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 848,75
|1,9%
|-1,4%
|2,3%
|5,8%
|18,6%
|47,5%
|S&P 500
|7 394,3
|1,8%
|-2,5%
|-0,3%
|8,0%
|22,8%
|74,1%
|Nasdaq
|29 446,18
|3,3%
|-3,2%
|0,4%
|16,6%
|34,7%
|110,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 217,27
|0,1%
|-4,8%
|2,9%
|27,6%
|67,1%
|121,8%
|Hang Seng
|24 249,29
|-0,7%
|-4,0%
|-8,2%
|-5,4%
|-0,5%
|-15,9%
|CSI 300
|4 722,41
|-0,7%
|-3,7%
|-4,6%
|2,0%
|21,3%
|-9,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 209,71
|0,1%
|-2,9%
|-0,6%
|-1,1%
|1,1%
|54,3%
|CAC
|8 200,8
|0,5%
|-0,5%
|1,8%
|0,6%
|5,5%
|24,2%
|FTSE
|10 303,88
|0,5%
|-0,5%
|0,3%
|3,8%
|16,2%
|44,4%
|FTSE MIB
|50 504,74
|1,0%
|0,7%
|1,7%
|12,4%
|25,7%
|96,4%
|IBEX
|18 290,1
|0,8%
|0,1%
|2,5%
|5,7%
|29,4%
|98,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 528,7
|1,0%
|0,0%
|-0,5%
|20,3%
|39,3%
|173,4%
|ATX
|6 072,67
|1,7%
|-0,7%
|2,3%
|14,0%
|38,3%
|72,8%
|PX
|2 529,45
|0,3%
|-0,3%
|0,0%
|-5,8%
|17,5%
|114,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 880
|1,8%
|0,4%
|-4,0%
|16,5%
|55,6%
|146,9%
|Mol
|3 930
|3,4%
|0,4%
|-4,3%
|33,7%
|34,9%
|61,2%
|Richter
|11 650
|-1,4%
|-1,9%
|-7,5%
|18,1%
|15,1%
|40,8%
|Magyar Telekom
|2 690
|-0,7%
|1,1%
|11,6%
|50,1%
|51,8%
|536,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,58
|-2,2%
|-5,4%
|-9,8%
|59,9%
|32,9%
|29,1%
|Brent
|91,46
|0,0%
|-3,9%
|-12,3%
|50,3%
|31,0%
|25,5%
|Arany
|4 083,48
|-1,0%
|-8,7%
|-13,6%
|-5,6%
|22,2%
|116,9%
|Devizák
|EURHUF
|355,5250
|0,0%
|0,5%
|0,0%
|-7,4%
|-11,2%
|2,2%
|USDHUF
|308,6690
|0,3%
|1,5%
|2,2%
|-5,6%
|-11,4%
|7,4%
|GBPHUF
|409,3950
|-1,0%
|0,0%
|-0,5%
|-7,1%
|-13,2%
|0,9%
|EURUSD
|1,1518
|-0,3%
|-1,0%
|-2,2%
|-1,9%
|0,3%
|-4,9%
|USDJPY
|160,4850
|0,0%
|0,3%
|2,2%
|2,4%
|10,8%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3327
|-0,6%
|-0,9%
|-2,3%
|-0,9%
|-1,6%
|-5,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 558,21
|3,4%
|-0,4%
|-22,2%
|-28,4%
|-41,5%
|70,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-2,0%
|-0,5%
|0,8%
|6,9%
|1,0%
|204,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,03
|-1,4%
|0,1%
|0,4%
|5,7%
|19,2%
|-1 224,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|-1,3%
|-1,6%
|-4,7%
|-20,2%
|-23,9%
|98,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: BJP7images
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