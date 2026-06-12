Úgy tűnik, elérte a fizikai határait a zöldenergia

A vállalat vezetői a Bloombergnek arról beszéltek, hogy a modern szélturbinák, akkumulátorok és energiatároló rendszerek mérete és összetettsége
olyan logisztikai kihívásokat teremt, amelyek egyre nagyobb beruházásokat és speciális infrastruktúrát igényelnek.
A probléma különösen a szélerőműveknél látványos. A gyártók folyamatosan növelik a turbinák méretét annak érdekében, hogy több energiát termeljenek és olyan piacokon is versenyképesek legyenek, ahol gyengébb a széljárás. A kínai Dongfang Electric tavaly kezdte meg egy 26 megawattos tengeri szélturbina gyártását, amelynek lapátjai 153 méter hosszúak. A Ming Yang Smart Energy pedig már egy 50 megawattos, kétrotoros modell fejlesztésén dolgozik.
A DHL vezérigazgatója, Tobias Meyer szerint ezek a berendezések már olyan méreteket értek el, hogy szállításuk különleges hajókat, speciális rögzítési technológiákat, valamint széles közutakat és egyedi szállítójárműveket igényel.
Az akkumulátorok is komoly kihívást jelentenek
Nemcsak a szélturbinák okoznak problémát. A gyorsan növekvő energiatárolási piac miatt az akkumulátorok szállítása is egyre nagyobb feladat elé állítja a logisztikai cégeket.
A BloombergNEF előrejelzése szerint a globális energiatárolási kapacitás 2050-re 3,8 terawattra nőhet,
ami több mint tizenhétszerese a 2025-ben várható 223 gigawattnak.
A lítiumion-akkumulátorok esetében ráadásul nemcsak a méret, hanem a biztonság is problémát jelent. A DHL szerint a 35 kilogrammnál nehezebb akkumulátorokat már veszélyes áruként kell kezelni a tűzkockázat miatt, miközben a nemzetközi légiközlekedési szabályok országonként eltérőek.
A vállalat szerint jelenleg az akkumulátorok légi szállítása jelenti az iparág egyik legnagyobb szabályozási és logisztikai kihívását.
Új infrastruktúra épül
A növekvő igények miatt a DHL is jelentős beruházásokba kezdett.
A vállalat új európai akkumulátorközpontot épít a hollandiai Holtumban, emellett Indiától Peruig speciális kezelőközpontokat hoz létre.
A társaság egyedi szigetelt konténereket is fejlesztett, amelyek képesek megvédeni az akkumulátorokat a hőmérsékleti sokkoktól, a nedvességtől és az esetleges szennyeződésektől.
Oscar de Bok, a DHL Global Forwarding vezetője szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy az új zöldenergia-projektek gyakran távoli, nehezen megközelíthető területeken valósulnak meg, ahol a hagyományos logisztikai infrastruktúra nem áll rendelkezésre.
A DHL becslése szerint a tisztaenergia-technológiákhoz kapcsolódó logisztikai üzletág árbevétele a tavalyi mintegy 600 millió euróról 2030-ra akár 3 milliárd euróra is emelkedhet.
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