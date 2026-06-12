Változnak az éjszakai járatok Budapesten, rá se lehet majd ismerni a buszközlekedésre júliustól

Emlékeztettek: az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel húsz évvel ezelőtt került sor, ezért
a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését.
A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára (szerdáról csütörtökre) virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.
Az új éjszakai hálózat jobban fog hasonlítani a nappalihoz, hogy éjjel is a nappal megszokott közlekedési kapcsolatokat kihasználva tudjanak a felhasználók utazni, például a 9-es busz éjszakai párja a 909-es lesz, ami a nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekedik majd.
Olyan területeket is bekapcsolnak a hálózatba, ahol korábban nem járt éjszakai busz,
bizonyos esetekben - mint a Havanna-, a káposztásmegyeri és a békásmegyeri lakótelepen - pedig kevesebbet kell majd gyalogolni az éjszakai buszok megállóihoz és lesznek olyan területek - például Hűvösvölgy, Pesterzsébet városközpont és Rákosszentmihály - ahonnan gyakrabban indulnak majd a járatok a belvárosba.
Egyes járatok útvonalát kiegyenesítették, levágták a kacskaringókat, amivel akár 10-15 perccel is gyorsabb eljutást tudnak biztosítani. Emellett új, közvetlen eljutási lehetőségek nyílnak a belvárosból többek között
- Soroksárra,
- Rákosszentmihály nyugati oldalára,
- Nagytétény-kertvárosba,
- Budafok-Budatétény kertvárosába és
- Rákospalotára.
A külső városrészek a belvároson keresztül egymással is közvetlen kapcsolatba kerülnek.
Az új éjszakai hálózatban szerepet kapnak a környezetbarát trolibuszok is: a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégén pedig a 972-es troli is az utasok rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között.
Bővül az igényvezérelt járatok száma ott, ahol ez hatékonyabb szolgáltatást tesz lehetővé, így például Táborhegyen, illetve Szemeretelep és a Halomi út/Kisfaludy utca/Szarvas csárda tér között.
A metrók változatlanul meghosszabbított üzemidővel közlekednek.
Az agglomerációban is változik az éjszakai közösségi közlekedés július 1-től, például közvetlen járat közlekedik majd a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.
A BKK elsősorban a meglévő kapacitás hatékonyabb kihasználásával érte el a jobb szolgáltatási minőséget, az éjszakai hálózat átalakítása nem jelent érdemi költségnövekedést a társaságnál - közölték.
Az éjszakai közlekedés változásairól ezen az oldalon lehet tájékozódni, térképen is bemutatják a változásokat, valamint régiónként is összefoglalják az újdonságokat. Emellett táblázatban is össze lehet hasonlítani a jelenlegi járatszámokat és azt, hogyan lehet majd július 2-a után utazni velük írták.
A BKK az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást javasolja, ebben június 23-a után jelennek meg a változások.
Címlapkép forrása: Fürjes Balázs
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