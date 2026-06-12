Változnak az éjszakai járatok Budapesten, rá se lehet majd ismerni a buszközlekedésre júliustól

Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

Emlékeztettek: az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel húsz évvel ezelőtt került sor, ezért

a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését.

A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára (szerdáról csütörtökre) virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

Az új éjszakai hálózat jobban fog hasonlítani a nappalihoz, hogy éjjel is a nappal megszokott közlekedési kapcsolatokat kihasználva tudjanak a felhasználók utazni, például a 9-es busz éjszakai párja a 909-es lesz, ami a nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekedik majd.

Olyan területeket is bekapcsolnak a hálózatba, ahol korábban nem járt éjszakai busz,

bizonyos esetekben - mint a Havanna-, a káposztásmegyeri és a békásmegyeri lakótelepen - pedig kevesebbet kell majd gyalogolni az éjszakai buszok megállóihoz és lesznek olyan területek - például Hűvösvölgy, Pesterzsébet városközpont és Rákosszentmihály - ahonnan gyakrabban indulnak majd a járatok a belvárosba.

Egyes járatok útvonalát kiegyenesítették, levágták a kacskaringókat, amivel akár 10-15 perccel is gyorsabb eljutást tudnak biztosítani. Emellett új, közvetlen eljutási lehetőségek nyílnak a belvárosból többek között

Soroksárra,

Rákosszentmihály nyugati oldalára,

Nagytétény-kertvárosba,

Budafok-Budatétény kertvárosába és

Rákospalotára.

A külső városrészek a belvároson keresztül egymással is közvetlen kapcsolatba kerülnek.

Az új éjszakai hálózatban szerepet kapnak a környezetbarát trolibuszok is: a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégén pedig a 972-es troli is az utasok rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között.

Bővül az igényvezérelt járatok száma ott, ahol ez hatékonyabb szolgáltatást tesz lehetővé, így például Táborhegyen, illetve Szemeretelep és a Halomi út/Kisfaludy utca/Szarvas csárda tér között.

A metrók változatlanul meghosszabbított üzemidővel közlekednek.

Az agglomerációban is változik az éjszakai közösségi közlekedés július 1-től, például közvetlen járat közlekedik majd a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

A BKK elsősorban a meglévő kapacitás hatékonyabb kihasználásával érte el a jobb szolgáltatási minőséget, az éjszakai hálózat átalakítása nem jelent érdemi költségnövekedést a társaságnál - közölték.

Az éjszakai közlekedés változásairól ezen az oldalon lehet tájékozódni, térképen is bemutatják a változásokat, valamint régiónként is összefoglalják az újdonságokat. Emellett táblázatban is össze lehet hasonlítani a jelenlegi járatszámokat és azt, hogyan lehet majd július 2-a után utazni velük írták.

A BKK az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást javasolja, ebben június 23-a után jelennek meg a változások.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs