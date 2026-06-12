Veszélyből esély a magyar iparnak: kiút az iráni olajsokkból (is)

Az elmúlt időszak geopolitikai konfliktusai, napjainkban különösen az iráni helyzetből fakadó energia- és alapanyagár-sokk megmutatta, mennyire sebezhető a hagyományosan magas importkitettségű magyar ipar. A műanyagok esetén 50-100%-os drágulásról szólnak a hírek, míg a kőolaj-alapú szigetelőanyagok esetén már az áruhiány réme is felmerül az iparági pletykák szerint.
A Green Policy Center legújabb, „Veszélyből esély a magyar iparnak: körkörösség és bioökonómia” című tanulmánya, illetve a szakmai műhely közleménye alapján a természetes, növényi alapú termékeken alapuló termékek (bioökonómia) és a körkörös gazdaság ma már a gazdasági önvédelem alapjaként és kitörési pontként értelmezhető. A tanulmány bemutatóját egy, Dr. Gere Dániel, a BME Polimertechnika Tanszék adjunktusa; Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szakmai tanácsadója; Solti Gábor, a MOL Downstream Zrt-t képviselő csoportszintű üzleti és stratégiai elemzés vezető; és Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője részvételével zajlott panelbeszélgetés egészítette ki, amely során gyakorlati tapasztalatokkal árnyalták a képet.
Évi félmillió tonna szén-dioxid és 1 TWh energia a tét
A tanulmány rámutat, hogy az Európai Bizottság Tisztaipar-megállapodásában (Clean Industrial Deal) rögzített célok hazai adaptálása komoly gazdasági potenciált rejt.
A gyakorlati tapasztalatok szerint a kőolaj-alapú alapanyagok, termékek világpiaci árának növekedésétől még akkor sem mentesülnek a hazai szereplők, ha Magyarországot egyelőre az orosz, mintsem a közel-keleti olaj látja el (miközben az orosz leválás ideje közeledik). E válságos helyzetből a bioökonómia és az újrahasználat, újrahasznosítás irányába való elmozdulás kiváló kitörési pontot adhat a hagyományosan magas import-kitettségű magyar ipar számára, növelve a hazai hozzáadott értéket.
Az Európai Bizottság által az elmúlt két évben a Tisztaipar-megállapodás égisze alatt megjelentetett nagyszámú jogszabály-stratégiai kezdeményezés közül a legnagyobb újdonságot a hazai ipar átalakítására nézve éppen a körkörösség fokozására és a bioökonómia termelési láncainak kiépítésére vonatkozó intézkedések jelentik, az eddig tervezett pályához képest. Az EU mindehhez pénzügyi támogatást is ad.
A nemzetközi olajár-sokk tovább erősítheti a hazai ipari elektrifikációt is. Előbbi folyamatnak viszont a zöld áram termelésének további gyorsításával érdemes együtt járnia, hogy ne üssön vissza az országos ÜHG kibocsátásban az erőművi kibocsátások erősödésén keresztül. E téren pl. a szélenergia kiaknázatlan potenciállal rendelkezik, illetve a hálózatfejlesztés, energiatárolás, fogyasztói oldali válasz is kulcsfontosságú tényező.
A Green Policy Center modellezése alapján a zöld elektrifikáció, a bioökonómia és az újrahasznosítás növelése révén,
2030–2035-re éves szinten 500 kilotonna CO2e üvegházhatásúgáz-kibocsátás – ami egy nagyobb hazai cementgyár teljes éves szennyezésének felel meg –, valamint 1 TWh energia lenne megtakarítható.
Emellett az előnyök az anyaghasználat és a vele járó szuverenitás-növekedés, munkahely-teremtés és az emberi egészség szempontjából is jelentősek.
Nagyvállalati lépések és a kkv-k tőkehiánya
A panelbeszélgetés során a szereplők gyakorlati tapasztalataikkal árnyalták a képet. Eszerint a hazai ipar zöld átállása jelenleg még nehézkes. Solti Gábor elmondta, hogy a nagyvállalati szektorban már elindultak egyes innovatív energetikai beruházások. Ezt mutatják például a MOL Csoport zöldenergia felé tett lépései, mint hazánkban a biogáz és a zöld hidrogén terén önerőből végrehajtott beruházások, amely energiahordozók jelenleg még meglévő feláruk ellenére technológiailag egyre reálisabb ipari és közlekedési alternatívák.
A folyamat viszont több ponton is akadályokba ütközik. A zöld technológiák elterjedését gyakran a megfelelő hálózati infrastruktúra hiánya lassítja, amely jelenleg nem képes hatékonyan kiszolgálni az új megoldásokat. Ez tipikusan a “tyúk vagy a tojás” esete. Például, nincs elég elektromos autó töltőpont, mert túl kevés az elektromos autó; közben pedig sokan azért nem vesznek elektromos autót, mert nem elég sűrű a töltőpont-hálózat.
Ez a kérdés a hidrogén vagy biometán alapú közlekedési alternatívák esetében hatványozottan jelentkeznek. Ebből a jogszabályi kötelezés jelenthet kitörést. Az uniós zöld hidrogén és biometán célok igen ambíciózusak, nagyságrendekkel meghaladják a jelenlegi szintet, miközben számos részletszabály megnehezíti ezen technológiák elterjedését.
Az például továbbra is kérdőjeles, hogy az atomenergiát elfogadják-e zöld áramnak a zöld hidrogén termelésében. A megújuló célok következő mérföldkövéig, 2030-ig hátralévő idő gyorsan fogy, miközben a gazdasági megtérülés egyelőre nem látszik biztosítottnak, amelyet nemzetközi példák alapján jellemzően állami támogatási ösztönzők tudnak megalapozni. Ezen részben a szabályozás tud segíteni a technológia semlegesség elvét követő rugalmasság biztosításával, valamint a környezetszennyezés beárazásával (pl. az EU meglévő és 2028-tól induló új kibocsátás-kereskedelmi rendszere révén). Ezen túlmenően pedig az energiaár-sokkok is jelentősen befolyásolják a piacot, ami felértékeli a lokális alapanyagokból előállított üzemanyagok szerepét.
Markó Csaba kifejtette, hogy ennél is nagyobb problémát jelent a hazai környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kkv-szektor helyzete. A kisebb piaci szereplőknek jelenleg nincs meg az elegendő tőkeereje ahhoz, ami a technológiai kísérletezéshez és az innovációhoz elengedhetetlen lenne. A környezetkímélőbb termék gyakran drágább, és ezt egyelőre a vállalati és lakossági fogyasztók közül is csak kevesen engedik meg maguknak. Ha a szabályozás nem biztosít számukra mozgásteret és célzott támogatást, a kkv-k nem fognak tudni bekapcsolódni az új tisztaipari értékláncokba.
Anyaghasználat: műanyagok és építőipar
Dr. Gere Dániel szerint, bár a bioműanyagok piaca növekszik, a gyártási és felhasználói előnyök kiaknázásához még tisztázni kell a komposztálhatósággal és a tényleges lebomlással kapcsolatos tévhiteket. Van olyan bioműanyag, ami háztáji körülmények között is lebomlik, míg más “zöld műanyagok” speciális körülményeket igényelnek. A hazai kutatói szféra vállalati megrendelésre ki tudja fejleszteni a meglévő műanyag-termékek (pl. palackok, szemeteszsákok) növényi alapú, lebontható mását, és erre lassan növekszik is az igény a vállalatok részéről. Eközben a hagyományos műanyagok újrahasznosítási kapacitásait is fejleszteni kell, illetve a visszagyűjtést, hogy legyen elegendő újrahasznosítandó alapanyag.
Koczóh Levente szerint az építőiparban paradigmaváltásra van szükség az épületek beépített karbontartalmának csökkentéséhez. Ebben a folyamatban az egyik legfontosabb kitörési pont lehet a természetes építőanyagok, például a kender, a szalma, a fa (akár a hazai fafajták fókuszba helyezésével), valamint a természetes alapanyagú hőszigetelések arányának növelése. Hiszen az ezek előállításához használt növények élettartamuk során széndioxidot kötnek meg a levegőből, amit aztán a termék évtizedekre magába zár. Bár a magyarországi szigorú szabályozás egyelőre limitálja a fából épített épületek magasságát (külföldön akár 20-30 emelet magas faépületekre is van példa), a hazai jogszabályok is ösztönzik már a természetes építőanyagok használatát, pl. magasabb beépíthetőséggel jutalmazva azt. A kender másodvetésben termeszthető, míg a szalma melléktermék, tehát egyik sem vesz el területet az élelmiszer-termesztés elől.
Markó Csaba e témában hangsúlyozta, hogy a növényi alapanyagok esetén is fontos a fenntartható módon történő termesztés, illetve hogy ezen termékek esetén az anyagában való hasznosítás és a bioenergia-termelés iránti törekvés versenyzik egymással.
Valós tettek a zöldremosás és a túlszabályozás helyett
A szakmai műhely összefoglalója szerint a panel résztvevői egyetértettek abban, hogy az uniós zöld irányelvek kulcsfontosságúak a termékek zöldebb anyaghasználata szempontjából. Az Európai Unión kívülről érkező termékekre viszont további figyelmet kell fordítani, mert esetükben jóval nehezebb igazolni, hogy valóban fenntartható módon készültek-e. Nincs olyan technológia, ami egyértelműen meg tudná állapítani egy műanyagtermékről, hogy valóban újrahasznosított műanyagból készült-e.
A körkörös működés hosszú távú haszna - pl. az alacsonyabb költségű és már belföldön elérhető alapanyag révén - egyértelmű. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy mikor fognak eléggé fájni akár az energiapiaci sokkok okozta gazdasági károk, akár a környezeti problémák és szabályozások ahhoz, hogy az ipari és a lakossági fogyasztók tömegével forduljanak a belföldön előállítható, kedvező ÜHG-kibocsátású megoldások felé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok: rengeteg vadászgépet és hadihajót vonhatnak ki Európából
Komoly képességeket fog elveszíteni a NATO Európában.
Visszatér az európai baloldal fenegyereke – Szabályos politikai földrengés zajlik az EU-s országban
Pár nap alatt teljesen felforgatta a görög politikát két új párt.
Lángokban áll az orosz óriásvállalat: Kelet-Európa egyik legnagyobb vegyipari üzemére mértek csapást
Éjszaka is dolgoztak az ukrán drónok.
Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok
Mutatjuk, milyen vagyonelemekről lehet szó.
Elképesztő számok: több mint 100 milliárd dollárnyi lakossági kereslet érkezett a SpaceX-re!
Nemrég még "csak" 70 milliárd volt.
Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!
Európában lesz az aláírás.
Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében
Elárulta mi következik.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.