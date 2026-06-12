Veszélyből esély a magyar iparnak: kiút az iráni olajsokkból (is)

Az elmúlt időszak geopolitikai konfliktusai, napjainkban különösen az iráni helyzetből fakadó energia- és alapanyagár-sokk megmutatta, mennyire sebezhető a hagyományosan magas importkitettségű magyar ipar. A műanyagok esetén 50-100%-os drágulásról szólnak a hírek, míg a kőolaj-alapú szigetelőanyagok esetén már az áruhiány réme is felmerül az iparági pletykák szerint.

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A Green Policy Center legújabb, „Veszélyből esély a magyar iparnak: körkörösség és bioökonómia” című tanulmánya, illetve a szakmai műhely közleménye alapján a természetes, növényi alapú termékeken alapuló termékek (bioökonómia) és a körkörös gazdaság ma már a gazdasági önvédelem alapjaként és kitörési pontként értelmezhető. A tanulmány bemutatóját egy, Dr. Gere Dániel, a BME Polimertechnika Tanszék adjunktusa; Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szakmai tanácsadója; Solti Gábor, a MOL Downstream Zrt-t képviselő csoportszintű üzleti és stratégiai elemzés vezető; és Koczóh Levente András, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője részvételével zajlott panelbeszélgetés egészítette ki, amely során gyakorlati tapasztalatokkal árnyalták a képet.

Évi félmillió tonna szén-dioxid és 1 TWh energia a tét

A tanulmány rámutat, hogy az Európai Bizottság Tisztaipar-megállapodásában (Clean Industrial Deal) rögzített célok hazai adaptálása komoly gazdasági potenciált rejt.

A gyakorlati tapasztalatok szerint a kőolaj-alapú alapanyagok, termékek világpiaci árának növekedésétől még akkor sem mentesülnek a hazai szereplők, ha Magyarországot egyelőre az orosz, mintsem a közel-keleti olaj látja el (miközben az orosz leválás ideje közeledik). E válságos helyzetből a bioökonómia és az újrahasználat, újrahasznosítás irányába való elmozdulás kiváló kitörési pontot adhat a hagyományosan magas import-kitettségű magyar ipar számára, növelve a hazai hozzáadott értéket.

Az Európai Bizottság által az elmúlt két évben a Tisztaipar-megállapodás égisze alatt megjelentetett nagyszámú jogszabály-stratégiai kezdeményezés közül a legnagyobb újdonságot a hazai ipar átalakítására nézve éppen a körkörösség fokozására és a bioökonómia termelési láncainak kiépítésére vonatkozó intézkedések jelentik, az eddig tervezett pályához képest. Az EU mindehhez pénzügyi támogatást is ad.

A nemzetközi olajár-sokk tovább erősítheti a hazai ipari elektrifikációt is. Előbbi folyamatnak viszont a zöld áram termelésének további gyorsításával érdemes együtt járnia, hogy ne üssön vissza az országos ÜHG kibocsátásban az erőművi kibocsátások erősödésén keresztül. E téren pl. a szélenergia kiaknázatlan potenciállal rendelkezik, illetve a hálózatfejlesztés, energiatárolás, fogyasztói oldali válasz is kulcsfontosságú tényező.

A Green Policy Center modellezése alapján a zöld elektrifikáció, a bioökonómia és az újrahasznosítás növelése révén,

2030–2035-re éves szinten 500 kilotonna CO2e üvegházhatásúgáz-kibocsátás – ami egy nagyobb hazai cementgyár teljes éves szennyezésének felel meg –, valamint 1 TWh energia lenne megtakarítható.

Emellett az előnyök az anyaghasználat és a vele járó szuverenitás-növekedés, munkahely-teremtés és az emberi egészség szempontjából is jelentősek.

Nagyvállalati lépések és a kkv-k tőkehiánya

A panelbeszélgetés során a szereplők gyakorlati tapasztalataikkal árnyalták a képet. Eszerint a hazai ipar zöld átállása jelenleg még nehézkes. Solti Gábor elmondta, hogy a nagyvállalati szektorban már elindultak egyes innovatív energetikai beruházások. Ezt mutatják például a MOL Csoport zöldenergia felé tett lépései, mint hazánkban a biogáz és a zöld hidrogén terén önerőből végrehajtott beruházások, amely energiahordozók jelenleg még meglévő feláruk ellenére technológiailag egyre reálisabb ipari és közlekedési alternatívák.

A folyamat viszont több ponton is akadályokba ütközik. A zöld technológiák elterjedését gyakran a megfelelő hálózati infrastruktúra hiánya lassítja, amely jelenleg nem képes hatékonyan kiszolgálni az új megoldásokat. Ez tipikusan a “tyúk vagy a tojás” esete. Például, nincs elég elektromos autó töltőpont, mert túl kevés az elektromos autó; közben pedig sokan azért nem vesznek elektromos autót, mert nem elég sűrű a töltőpont-hálózat.

Ez a kérdés a hidrogén vagy biometán alapú közlekedési alternatívák esetében hatványozottan jelentkeznek. Ebből a jogszabályi kötelezés jelenthet kitörést. Az uniós zöld hidrogén és biometán célok igen ambíciózusak, nagyságrendekkel meghaladják a jelenlegi szintet, miközben számos részletszabály megnehezíti ezen technológiák elterjedését.

Az például továbbra is kérdőjeles, hogy az atomenergiát elfogadják-e zöld áramnak a zöld hidrogén termelésében. A megújuló célok következő mérföldkövéig, 2030-ig hátralévő idő gyorsan fogy, miközben a gazdasági megtérülés egyelőre nem látszik biztosítottnak, amelyet nemzetközi példák alapján jellemzően állami támogatási ösztönzők tudnak megalapozni. Ezen részben a szabályozás tud segíteni a technológia semlegesség elvét követő rugalmasság biztosításával, valamint a környezetszennyezés beárazásával (pl. az EU meglévő és 2028-tól induló új kibocsátás-kereskedelmi rendszere révén). Ezen túlmenően pedig az energiaár-sokkok is jelentősen befolyásolják a piacot, ami felértékeli a lokális alapanyagokból előállított üzemanyagok szerepét.

Markó Csaba kifejtette, hogy ennél is nagyobb problémát jelent a hazai környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kkv-szektor helyzete. A kisebb piaci szereplőknek jelenleg nincs meg az elegendő tőkeereje ahhoz, ami a technológiai kísérletezéshez és az innovációhoz elengedhetetlen lenne. A környezetkímélőbb termék gyakran drágább, és ezt egyelőre a vállalati és lakossági fogyasztók közül is csak kevesen engedik meg maguknak. Ha a szabályozás nem biztosít számukra mozgásteret és célzott támogatást, a kkv-k nem fognak tudni bekapcsolódni az új tisztaipari értékláncokba.

Anyaghasználat: műanyagok és építőipar

Dr. Gere Dániel szerint, bár a bioműanyagok piaca növekszik, a gyártási és felhasználói előnyök kiaknázásához még tisztázni kell a komposztálhatósággal és a tényleges lebomlással kapcsolatos tévhiteket. Van olyan bioműanyag, ami háztáji körülmények között is lebomlik, míg más “zöld műanyagok” speciális körülményeket igényelnek. A hazai kutatói szféra vállalati megrendelésre ki tudja fejleszteni a meglévő műanyag-termékek (pl. palackok, szemeteszsákok) növényi alapú, lebontható mását, és erre lassan növekszik is az igény a vállalatok részéről. Eközben a hagyományos műanyagok újrahasznosítási kapacitásait is fejleszteni kell, illetve a visszagyűjtést, hogy legyen elegendő újrahasznosítandó alapanyag.

Koczóh Levente szerint az építőiparban paradigmaváltásra van szükség az épületek beépített karbontartalmának csökkentéséhez. Ebben a folyamatban az egyik legfontosabb kitörési pont lehet a természetes építőanyagok, például a kender, a szalma, a fa (akár a hazai fafajták fókuszba helyezésével), valamint a természetes alapanyagú hőszigetelések arányának növelése. Hiszen az ezek előállításához használt növények élettartamuk során széndioxidot kötnek meg a levegőből, amit aztán a termék évtizedekre magába zár. Bár a magyarországi szigorú szabályozás egyelőre limitálja a fából épített épületek magasságát (külföldön akár 20-30 emelet magas faépületekre is van példa), a hazai jogszabályok is ösztönzik már a természetes építőanyagok használatát, pl. magasabb beépíthetőséggel jutalmazva azt. A kender másodvetésben termeszthető, míg a szalma melléktermék, tehát egyik sem vesz el területet az élelmiszer-termesztés elől.

Markó Csaba e témában hangsúlyozta, hogy a növényi alapanyagok esetén is fontos a fenntartható módon történő termesztés, illetve hogy ezen termékek esetén az anyagában való hasznosítás és a bioenergia-termelés iránti törekvés versenyzik egymással.

Valós tettek a zöldremosás és a túlszabályozás helyett

A szakmai műhely összefoglalója szerint a panel résztvevői egyetértettek abban, hogy az uniós zöld irányelvek kulcsfontosságúak a termékek zöldebb anyaghasználata szempontjából. Az Európai Unión kívülről érkező termékekre viszont további figyelmet kell fordítani, mert esetükben jóval nehezebb igazolni, hogy valóban fenntartható módon készültek-e. Nincs olyan technológia, ami egyértelműen meg tudná állapítani egy műanyagtermékről, hogy valóban újrahasznosított műanyagból készült-e.

A körkörös működés hosszú távú haszna - pl. az alacsonyabb költségű és már belföldön elérhető alapanyag révén - egyértelmű. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy mikor fognak eléggé fájni akár az energiapiaci sokkok okozta gazdasági károk, akár a környezeti problémák és szabályozások ahhoz, hogy az ipari és a lakossági fogyasztók tömegével forduljanak a belföldön előállítható, kedvező ÜHG-kibocsátású megoldások felé.

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