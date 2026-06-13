Az amerikai kormány váratlanul letiltotta az Anthropic két legfejlettebb AI-modelljét

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium olyan exportkorlátozási irányelvet adott ki,
amelyben felszólította a fejlesztőcéget a két modellhez való hozzáférés felfüggesztésére a külföldi állampolgárok esetében.
Az Anthropic közlése szerint a hatóságok nem osztottak meg részletes indoklást, csupán szóbeli bizonyítékokra hivatkoztak egy esetleges rendszerfeltörési módszer kapcsán. Ez a biztonsági rést kihasználó megoldás állítólag lehetővé tenné a Fable 5 védelmi vonalainak megkerülését, valamint a szoftveres sebezhetőségek felderítését. A vállalat ugyanakkor vitatja, hogy egy ilyen korlátozott, nem univerzális biztonsági kockázat elegendő okot szolgáltatna egy több százmillió felhasználónak szánt kereskedelmi termék visszavonására.
A jogi megfelelés biztosítása érdekében a vállalat nemcsak a külföldi felhasználók, hanem a teljes ügyfélkör számára elérhetetlenné tette a két modellt, miközben a többi Anthropic-termék hozzáférhetősége változatlan maradt. Az Amazon felhőszolgáltatási részlege, az AWS megerősítette, hogy a fejlesztő kérésére minden régióban leállította a szolgáltatást.
Az intézkedés jelentős szemléletváltást tükröz az amerikai exportkorlátozások terén. Míg a washingtoni adminisztráció korábban elsősorban az AI-technológiát futtató chipek és hardverek kivitelét korlátozta,
most először közvetlenül a szoftveres modellek külföldi elérhetőségét akadályozza meg.
Dean Ball, a Fehér Ház korábbi munkatársa szerint az új szabályozás értelmében minden nem amerikai állampolgárnak – beleértve az Egyesült Államok területén tartózkodókat is – igazolnia kell az állampolgárságát az Anthropic legújabb modelljeinek használatához. Ez a követelmény belső feszültségeket is szülhet a cégnél, hiszen több kulcsfontosságú munkatársuk, köztük Chris Olah társalapító és Andrej Karpathy mesterségesintelligencia-kutató is az Egyesült Államokon kívül született.
Az Anthropic és a szövetségi kormányzat kapcsolata már az év korábbi szakaszában is feszültté vált, miután a vállalat elutasította, hogy modelljeit az amerikai hadsereg belföldi megfigyelési feladatokra és teljesen önműködő fegyverrendszerek fejlesztésére használja. Válaszlépésként a kormányzat beszállítói tiltólistára helyezte a céget. A jelenlegi korlátozás éppen akkor lépett életbe, amikor a felek közötti feszültség már enyhülni látszott.
Az Anthropic a napokban mutatta be a Fable 5-öt, amelyet egy új, "Mythos-osztályú" képességszintként jellemzett. Szakértők szerint az ehhez hasonló modellek illetéktelen kezekbe kerülve jelentősen felgyorsíthatják a komplex kibertámadásokat, különösen az elavult informatikai rendszerekre támaszkodó szektorokban, például a bankszférában. Az Anthropic hangsúlyozta, hogy a modell piaci bevezetése előtt szorosan együttműködött a kormányzattal a biztonsági kockázatok minimalizálásán. Hozzátették, hogy a versenytársak termékei is hasonló képességekkel rendelkeznek a kisebb szoftverhibák azonosításában, és ha ezt a szigorú mércét a teljes iparágra kiterjesztenék, az gyakorlatilag minden új, élvonalbeli modell piacra lépését ellehetetlenítené.
Forrás: Reuters
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