Megjelent a friss rangsor: ezek most a legbiztonságosabb országok a világon, ahova bátran utazhatsz nyaralni

Miközben a világban ma több fegyveres konfliktus zajlik, mint a második világháború óta bármikor, a Global Peace Index szerint egy maroknyi ország továbbra is kiemelkedik biztonságával és stabilitásával. A nyári utazási szezon kezdetén sokak számára ez legalább olyan fontos szempont lehet az úti cél kiválasztásakor, mint a természeti szépségek vagy a kulturális programok. A világ országait biztonságosság szerint rangsoroló éves lista idei első öt helyezettje nemcsak a legbiztonságosabb országok közé tartoznak, különleges nyaralóhelyek is: vulkánok, fjordok, alpesi csúcsok, smaragdzöld folyóvölgyek és vad óceánpartok várják az utazókat. Megnéztük, mit érdemes megnézni ezekben az országokban, és a klasszikus látnivalók mellett egy-egy kevésbé közismert helyet is bemutatunk.

A BBC által bemutatott rangsor az Institute for Economics & Peace által készített Global Peace Index alapján készült el, amely a világ 163 országát értékeli 23 különböző mutató alapján. A legfrissebb jelentés szerint a globális békehelyzet immár tizenkettedik éve romlik, tavaly 99 országban csökkent a béke és a biztonság szintje. A vizsgált szempontok között szerepelnek a katonai kiadások, a fegyveres konfliktusok jelenléte, a bűnözési és gyilkossági ráta, valamint a lakosság biztonságérzete. A legjobb helyezéseket rendszerint azok az államok érik el, amelyeket alacsony erőszakszint, jól működő intézmények, magas társadalmi bizalom, stabil nemzetközi kapcsolatok és kiemelkedő életminőség jellemez.

Mutatjuk a világ öt legbiztonságosabb országát

az idei lista szerint és adunk pár tippet is a látnivalókra azoknak, akik az idei nyaralásuk célpontjául ezeket az országokat választják.

Izland

Az Eurázsiai és az Észak-amerikai kőzetlemez törésvonalán fekvő vulkanikus Izland évek óta a világ egyik legbiztonságosabb országa, miközben a különleges természeti látnivalók tekintetében is a világ élvonalába tartozik. Az első alkalommal érkezők számára kihagyhatatlan a Golden Circle útvonal, amely a Þingvellir Nemzeti Parkot, a Strokkur gejzírt és a Gullfoss-vízesést köti össze. Ugyancsak kötelező program a déli partvidék bejárása, ahol a Seljalandsfoss és a Skógafoss vízesések, valamint a fekete homokos Reynisfjara strand várja a látogatókat. Aki aktív kikapcsolódásra vágyik, gleccsertúrán vagy bálnalesen is részt vehet.

Kevesebben keresik fel a Nyugati fjordok vidékét, amely az ország egyik legérintetlenebb vidéke. A meredek fjordok, a Dynjandi-vízesés és a madárkolóniáknak otthont adó sziklák olyan Izlandot mutatnak meg, amelyet a tömegturizmus még kevésbé talált meg. Az ország legnagyobb vonzereje éppen az, hogy néhány órás autózás után szinte érintetlen természetben találhatjuk magunkat.

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Új-Zéland

Új-Zéland azoknak kínál ideális úti célt, akik egyszerre keresnek lenyűgöző tájakat és aktív kikapcsolódást. Az ország legismertebb látnivalói közé tartozik a Fiordland Nemzeti Park és a Milford Sound fjordvidéke, a Tongariro Alpine Crossing egy nap alatt bejárható, 20 kilométer hosszú vulkanikus túraútvonala, valamint a Rotorua környéki geotermikus terület. A filmrajongók számára izgalmas lehet a Gyűrűk Ura filmdíszlet, a Hobbiton, míg a városi élmények kedvelőinek Auckland és Wellington jelenthet vonzó programot.

Az adrenalin szerelmesei számára Queenstown számít a világ egyik kalandfővárosának, ahol a bungee jumpingtól a hegyi kerékpározásig szinte minden elérhető. Kevésbé ismert, de különleges élményt kínál a South Island északi részén található Abel Tasman Nemzeti Park. Az aranyszínű homokos öblök, a kajaktúrák és a tengerparti gyalogutak egészen más arcát mutatják meg az országnak, mint a híres alpesi tájak.

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Svájc

Svájc neve hallatán a legtöbben az Alpok hófödte csúcsaira gondolnak, és nem véletlenül. A Jungfrau régió, Zermatt és a Matterhorn, valamint a Luzern környéki hegyvidék az ország legismertebb látnivalói közé tartozik. A világ egyik legszebb panorámáját kínáló vonatutak – például a Glacier Express – önmagukban is turisztikai attrakciónak számítanak. A természetjárás mellett Zürich, Genf és Bern történelmi belvárosai, múzeumai és tóparti sétányai is sok látogatót vonzanak.

Kevesebben ismerik az Engadin-völgyet, amely a svájciak körében régóta népszerű, a nemzetközi turisták azonban gyakran elkerülik. A kristálytiszta hegyi tavak, a tradicionális falvak és a jól jelölt túraútvonalak különösen nyáron kínálnak emlékezetes élményt.

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Szlovénia

Szlovénia méretéhez képest rendkívül változatos úti cél. A legismertebb látnivaló kétségkívül a Bledi-tó, amelynek szigetre épült temploma az ország egyik jelképe. Szintén népszerű a Bohinji-tó, a Triglav Nemzeti Park, valamint a Postojnai-cseppkőbarlang és a Predjama vár. Ljubljana történelmi belvárosa a régió egyik legbarátságosabb fővárosa, amely könnyed hangulatával és kávézóival sok látogatót meglep.

A különlegességet keresők számára a Soča-völgy jelentheti a legnagyobb felfedezést. A smaragdzöld folyó Európa egyik legszebb természeti látványossága, miközben a rafting, a túrázás és a kerékpározás kedvelőinek is kiváló lehetőségeket kínál. Szlovénia egyik legnagyobb előnye, hogy rövid távolságokon belül hegyeket, tavakat, barlangokat és tengerpartot is találunk, így akár egyetlen hét alatt is rendkívül változatos programokat lehet összeállítani.

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Írország

Írország a természet és a kultúra különleges kombinációját kínálja. A legtöbb látogató a Moher-sziklákat, a Ring of Kerry panorámaútvonalat, valamint Dublin történelmi negyedeit és híres pubjait keresi fel. Az ország nyugati partvidéke látványos szikláival, zöld lankáival és kis halászfalvaival az egyik legkarakteresebb európai tájnak számít. Az aktív utazók számára számos gyalogtúra és kerékpáros útvonal áll rendelkezésre.

Kevésbé ismert, mégis különleges célpont a Donegal megyei Slieve League, ahol magas tengeri sziklafalak emelkednek az Atlanti-óceán fölé. A helyszín látványban sokak szerint felveszi a versenyt a Moher-sziklákkal, miközben jóval kevesebb turistát vonz.

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A nyaralási helyszín megválasztásnál persze nemcsak a biztonság számít, hanem az is, hogy milyen típusú nyaralásra vágyunk. Családosok számára Szlovénia és Írország kínálja talán a legjobb ár-érték arányt: könnyen bejárhatók, biztonságosak, és a természeti látnivalók mellett számos gyerekbarát programot is kínálnak. Az aktív túrázók számára Izland és Új-Zéland jelentheti a csúcsélményt, hiszen mindkét ország a világ leglátványosabb trekkingútvonalai és természeti csodái közé tartozik. Ha valaki kifejezetten autós road tripre keres úti célt, Izland vagy Új-Zéland déli szigetének panorámaútjai nehezen felülmúlhatók. A prémium kategóriás utazások kedvelőinek Svájc lehet a legvonzóbb választás kifogástalan infrastruktúrájával, világszínvonalú szolgáltatásaival és ikonikus alpesi panorámájával. A költségekre érzékenyebb utazók ugyanakkor Szlovéniában találhatják meg a legjobb kompromisszumot: az ország viszonylag közel van Magyarországhoz, autóval is könnyen elérhető, miközben tavakat, hegyeket, történelmi városokat és tengerpartot is kínál egyetlen nyaralás során.

Természetesen a világ legbiztonságosabb országainak is megvannak a maguk árnyoldalai. Izland egyik legnagyobb hátránya a rendkívül magas árszínvonal: a szállások, az éttermek és az autóbérlés költségei európai összevetésben is kiugróak, ráadásul az időjárás nyáron is kiszámíthatatlan. Új-Zéland esetében a legnagyobb akadály a távolság, hiszen Magyarországról az utazás hosszú és költséges, ráadásul az ország bejárásához általában több hét szabadságra van szükség. Svájc a kiváló infrastruktúra mellett szintén a világ egyik legdrágább úti célja, ahol egy családi nyaralás költsége könnyen elszállhat. Szlovénia ugyan kedvezőbb árú alternatíva, de a legismertebb helyszínek – például a Bledi-tó – a nyári csúcsidőszakban már komoly zsúfoltsággal küzdenek. Írország esetében pedig az időjárás jelentheti a legnagyobb kompromisszumot: még a nyári hónapokban sem ritka az eső, és a hőmérséklet általában jóval elmarad a klasszikus tengerparti úti céloktól megszokott értékektől.

A bemutatott öt ország mellett a biztonsági listán

a top 10-ben szerepel még Ausztria, Portugália, Szingapúr, Finnország és Japán is.

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