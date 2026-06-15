A Fox felvásárolja a Rokut

A Fox Corp. mintegy 22 milliárd dolláros, készpénzből és részvénycseréből álló ügylet keretében vásárolja fel a Roku streamingplatformot.

A hétfőn bejelentett megállapodás révén a Fox hozzáférést kap a Roku szolgáltatását használó, több mint 100 millió amerikai háztartáshoz, ami célzottabb hirdetésértékesítést tesz lehetővé, és csökkenti a társaság függőségét a hagyományos kábeltévés terjesztéstől. Ez a Fox első nagyszabású akvizíciója azóta, hogy Lachlan Murdoch a tavalyi családi megegyezést követően átvette a teljes körű irányítást az apja, Rupert Murdoch által felépített médiabirodalom felett. A vezérigazgató a tranzakciót a Fox életében "meghatározó pillanatnak" nevezte.

Az ügylet feltételei szerint a Roku részvényesei darabonként 96 dollár készpénzt és körülbelül 0,97 darab, a Fox A osztályú törzsrészvényét kapják meg, ami részvényenként 160 dolláros ajánlati árat jelent.

Ez 33,7 százalékos prémiumot jelent a Roku csütörtöki záróárához képest, vagyis az azt megelőző naphoz viszonyítva, hogy a Reuters és más lapok megírták, a cég értékesítési lehetőségeket mérlegel.

A Fox részvényei a piacnyitás előtti kereskedésben 12 százalékot estek,

míg a Roku papírjai 0,6 százalékkal erősödtek, ám így is az ajánlati ár alatt maradtak.

A Roku az elsők között tette elérhetővé a Netflixhez és a YouTube-hoz hasonló streamingszolgáltatásokat a tévékészülékeken, okostévék és médialejátszók segítségével. Bevételei nagyrészt a hirdetésekből, valamint a platformján futó streamingalkalmazások előfizetési díjaiból származnak, emellett a társaság működteti az ingyenes Roku Channel csatornát is. A hirdetési árbevétel az első negyedévben éves összevetésben 27 százalékkal, 613 millió dollárra nőtt.

Noha a Fox a kábeltévés piacon meghatározó pozíciót tölt be a sportközvetítések és a Fox News révén, a streaming területén egyelőre csak az ingyenes Tubi platformmal van jelen, miközben a kábeltelevíziós előfizetések lemorzsolódása folyamatosan gyorsul. A Roku megvásárlásával a két vállalat együttesen az Egyesült Államok harmadik legnagyobb televíziós szereplőjévé léphet elő a nézettség alapján, a hirdetésekkel támogatott streaming szegmensben.

A tranzakciót mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta. Az ügylet lezárását 2027 első felére tervezik, a szinergiákból származó éves költségmegtakarítást pedig mintegy 400 millió dollárra becsülik. A vételár készpénzes részét a Fox új hitelből és saját forrásból finanszírozza, amelyhez a Morgan Stanley egy 12 milliárd dolláros áthidaló kölcsönt biztosít. A tranzakció lezárását követően a Fox részvényesei mintegy 73 százalékos, míg a Roku befektetői 27 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek majd a közös vállalatban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ