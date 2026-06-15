A Fox felvásárolja a Rokut

A hétfőn bejelentett megállapodás révén a Fox hozzáférést kap a Roku szolgáltatását használó, több mint 100 millió amerikai háztartáshoz, ami célzottabb hirdetésértékesítést tesz lehetővé, és csökkenti a társaság függőségét a hagyományos kábeltévés terjesztéstől. Ez a Fox első nagyszabású akvizíciója azóta, hogy Lachlan Murdoch a tavalyi családi megegyezést követően átvette a teljes körű irányítást az apja, Rupert Murdoch által felépített médiabirodalom felett. A vezérigazgató a tranzakciót a Fox életében "meghatározó pillanatnak" nevezte.
Az ügylet feltételei szerint a Roku részvényesei darabonként 96 dollár készpénzt és körülbelül 0,97 darab, a Fox A osztályú törzsrészvényét kapják meg, ami részvényenként 160 dolláros ajánlati árat jelent.
Ez 33,7 százalékos prémiumot jelent a Roku csütörtöki záróárához képest, vagyis az azt megelőző naphoz viszonyítva, hogy a Reuters és más lapok megírták, a cég értékesítési lehetőségeket mérlegel.
A Fox részvényei a piacnyitás előtti kereskedésben 12 százalékot estek,
míg a Roku papírjai 0,6 százalékkal erősödtek, ám így is az ajánlati ár alatt maradtak.
A Roku az elsők között tette elérhetővé a Netflixhez és a YouTube-hoz hasonló streamingszolgáltatásokat a tévékészülékeken, okostévék és médialejátszók segítségével. Bevételei nagyrészt a hirdetésekből, valamint a platformján futó streamingalkalmazások előfizetési díjaiból származnak, emellett a társaság működteti az ingyenes Roku Channel csatornát is. A hirdetési árbevétel az első negyedévben éves összevetésben 27 százalékkal, 613 millió dollárra nőtt.
Noha a Fox a kábeltévés piacon meghatározó pozíciót tölt be a sportközvetítések és a Fox News révén, a streaming területén egyelőre csak az ingyenes Tubi platformmal van jelen, miközben a kábeltelevíziós előfizetések lemorzsolódása folyamatosan gyorsul. A Roku megvásárlásával a két vállalat együttesen az Egyesült Államok harmadik legnagyobb televíziós szereplőjévé léphet elő a nézettség alapján, a hirdetésekkel támogatott streaming szegmensben.
A tranzakciót mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta. Az ügylet lezárását 2027 első felére tervezik, a szinergiákból származó éves költségmegtakarítást pedig mintegy 400 millió dollárra becsülik. A vételár készpénzes részét a Fox új hitelből és saját forrásból finanszírozza, amelyhez a Morgan Stanley egy 12 milliárd dolláros áthidaló kölcsönt biztosít. A tranzakció lezárását követően a Fox részvényesei mintegy 73 százalékos, míg a Roku befektetői 27 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek majd a közös vállalatban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A lezárás, ami térdre kényszeríthette volna a világot — De a nagyhatalmak csendben közbeléptek
Az olajpiac történetének legnagyobb stressztesztjén lehet túl.
Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál
20 milliárd dollár értékben.
Balesetet szenvedett a magyar vasút igazi legendája: fának ütközött a legelső ikonikus motorvonat
Nem tudni, javítható-e a Bzmot.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Lehet, hogy máris megvan, min borul majd Irán és Amerika békülése
Ez komoly probléma.
Lehet élet 350 alatt is a forint számára? Kiderül a Portfolio befektetői klubján!
A magyar deviza és az állampapírok kilátásai kerülnek szóba.
Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken
Több feltételnek is teljesülnie kell.
A kártya, ami akkor segít a legtöbbet, amikor arra a leginkább szükség van - nyaraláskor, a reptéren, külföldön, elvesztés után is
Közeledik a várva várt családi nyaralás, de a várakozás öröme mellett valahol ott motoszkál a gondolat: mi van, ha valami nem a terv szerint alakul. Elveszik a pénztárca, késik a gép, betegs
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?