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Akár 8 fokot is számíthat: rendkívüli akció indult a kiszáradó fákért

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Budapest Főváros Önkormányzata, a FŐKERT és a Beeco ökoapplikáció szervezésében elindult az Önkéntes Vízadó kampány, június 14-én egy nagy közösségi öntözést hívtak életre a szervezők, a Feneketlen-tónál ültetett 35 fát és évelő ágyást locsolták meg közösen. A Magyar Úszó Szövetség korábbi versenyrendezéséből megmaradt, 3000 liternyi ballonos vizet használták fel, hogy ezek is hasznosításra kerüljenek. 
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Információ és jelentkezés

Az önkéntes vízadás célja, hogy a nyári, száraz időszakban minél több városlakó tudjon egyszerűen bekapcsolódni a fiatal fák öntözésébe. A kampány június 14-én indul a Feneketlen-tónál tartott közösségi öntözéssel, és a nyári időszakban, várhatóan szeptember végéig tart majd.

A kampány főszervezői a Főkert, Budapest Önkormányzata és a beeco zöld életmód applikáció, amelyen keresztül a lakosság is kapcsolódhat az öntözési kampányhoz. Egy térkép segítségével nyomon lehet követni a locsolásra váró fákat, így a felhasználóknak már csak a közeli vízlelő helyek felkeresése a feladatuk egy saját vödörrel vagy kannával.

Idén a Főkert fáin kívül számos budapesti és vidéki önkormányzat is becsatlakozott az öntözésbe. Természeti és városi szempontból a locsolás azért kiemelten fontos, mert a fiatal fák különösen érzékenyek a hosszabb, forró és száraz időszakokra. Egy fiatal fának egyszerre nagyobb mennyiségű víz, nagyjából 50 liter segít igazán, ezért a kampány edukációs célja is, hogy megmutassa az öntözés helyes és tényleg hasznos módjait. Ezek a fák később árnyékot adnak, hűtik az utcákat és tereket, javítják a mikroklímát, a biodiverzitást, segítik a levegőminőség javulását, és élhetőbbé teszik a városi környezetet.

A városokban a levegő hőmérséklete akár 8 fokkal is alacsonyabb lehet fásított területen, mint a betondzungel közepén - írják a szervezők a közleményükben.

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Az utóbbi években fokozódó aszályos időszakokban a faápoló szervezetek munkája exponenciálisan növekedett, amit a jelenlegi infrastruktúra már nehezen bír el. A kampány nem azt jelenti, hogy a faápolók helyett dolgozik a lakosság, hanem segítik a munkájukat, megmentve ezzel sokkal több fát a kiszáradástól.

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