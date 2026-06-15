Az elektromosság elterjedéséhez hasonlítható az AI technológiai jelentősége - Ahol nem vezetik be, bukásra vannak ítélve?

Egyre elterjedtebb a mesterséges intelligencia a magyar kkv-szektorban, ugyanakkor a tudatos edukáció és a biztonságos adatkezelés hiánya súlyos üzleti kockázatokat hordoz magában. A sikeres vállalati bevezetés ugyanis jóval túlmutat a puszta informatikai fejlesztéseken, így az adathalmazok megtisztítása mellett a HR-folyamatok és a vezetői szemlélet teljes megújítását is megköveteli. A technológiai felzárkózás halogatása ma már a cégek puszta túlélését fenyegeti, hiszen a globális versenyben az innováció kényszerítő erővé vált. Ezt a tanulási folyamatot szeretné elősegíteni a SERCO Informatika Zrt. által fejlesztett AI Lab platform, amely rövid videós modulokban adja át azokat az alapokat, amelyek alkalmazásával radikálisan növelhető a technológia alkalmazásának hatékonysága. Varga Botond, a cég AI és innovációs igazgatója szerint ugyanis az elméleti vitának vége: már nem az a kérdés, hogy használjuk-e az AI-t, hanem az, hogy ki tudja a működési folyamataiba eredményesebben beágyazni azt.

A magyar kis- és középvállalkozások körében egyre erősebben jelenik meg a mesterséges intelligencia használata. Ezt jól mutatja, hogy egy 2025-ös Microsoft-kutatás szerint Magyarország a világ húsz vezető országa között szerepel az AI-alkalmazás terén. A vállalkozások elsősorban a repetitív, alacsony hozzáadott értékű feladatok – például a számlafeldolgozás, az e-mailek kezelése vagy a tartalomgyártás – kiváltására próbálják bevezetni a technológiát. Komoly kockázatot jelent ugyanakkor a Shadow AI jelensége: sok munkavállaló saját, illetve családtagokkal megosztott előfizetéseket, például a ChatGPT-t használja a feladataihoz, így a cégek legérzékenyebb üzleti adatai kontrollálatlanul kerülhetnek ki publikus felhőszolgáltatásokba.

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Az adatbiztonság és a felhőbe feltöltött információk kezelése hamarosan szigorú jogi kereteket is kap, hiszen 2027 nyarán életbe lép az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendelete, az AI Act. Ez a jogszabály a GDPR és a NIS2 mellett határozza majd meg a cégek adatkezelési kötelezettségeit. Azok a vállalkozások, amelyek különösen érzékeny adatokkal dolgoznak – például könyvelőirodák vagy államigazgatási szervek –, már most is választhatnak zárt rendszereket. Számukra a 43 éves múltra visszatekintő magyar informatikai és rendszerintegrátor cég, a SERCO Informatika Zrt. úgynevezett szuverén AI-megoldásokat kínál, amelyek saját infrastruktúrán futnak, esélyt sem adva annak, hogy az üzleti titkok illetéktelen harmadik félhez kerüljenek.

Varga Botond, a SERCO Informatika Zrt. innovációs igazgatója szerint a megfelelő technológiai háttér kiválasztása mellett a legnagyobb kihívást ma a tudás hiánya jelenti.

Bár megvan a nyitottság az eszközök iránt, a cégek többségénél hiányoznak azok az alapvető készségek, amelyekkel valóban hatékonyan lehetne használni a rendszereket.

„Nagyon más minőségű eredményt lehet az AI használata során elérni egy kérdés feltevésekor, hogyha ez a prompt szakszerűen úgy van megfogalmazva, hogy az AI ne tudjon hallucinálni, és olyan választ adjon, amelyre valóban szükségünk van. Ennek van egy technikája, egy négy lépésből álló szabály, hogy milyen kontextusban, milyen fogalmazással, milyen feladatra és hogyan kell az AI-t promptolni. Ha ezt valaki elsajátítja, ráébred, hogy radikálisan jobb minőségű válaszokat fog kapni az AI-tól, mint korábban” – mondta a Portfolio-nak Varga és hozzátette, hogy ennek az oktatási űrnek a betöltésére hozták létre a SERCO AI Lab elnevezésű, regisztráció után ingyenesen elérhető oktatási platformot.

„Az AI Labbel szeretnénk segíteni a kkv-knak abban, hogy tudatosabban használják az AI-t, megtanulják a hatékony alkalmazásnak a menetét az elméleti alapoktól kezdve a gyakorlati megvalósításig, mindezt modulárisan összerakva 10-15 perces rövid videókban, hogy akár két tárgyalás között el lehessen végezni” – tette hozzá a cég innovációs igazgatója.

Varga Botond, a SERCO Informatika Zrt. AI és innovációs igazgatója

A képzési anyag különlegessége, hogy a videókat, a narrációt és a feliratozást is a mesterséges intelligencia készítette, a fejlesztők ráadásul szándékosan benne hagytak apróbb digitális hibákat, hogy reális képet mutassanak a technológia jelenlegi fejlettségi szintjéről. A tanfolyam végén a résztvevők tanúsítványt kapnak a megszerzett tudásról.

Mit tud az AI Lab?



Az alapozó modul 4–5 óra alatt vezeti végig a résztvevőt az AI, a generatív mesterséges intelligencia és a nagy nyelvi modellek alapjain.

A képzés ingyenes, mobilon is elvégezhető, és microlearning-elvű: 10–15 perces egységekre bontva, a kkv-vezető elfoglalt életstílusához igazítva.

Az AI Lab érthető, információs egységeivel és tesztkérdéseivel segíti a felhasználót az adott fejezet megismerésében.

Az elektromosság elterjedéséhez hasonlítható a technológia jelentősége

Az alapok elsajátítása után a sikeres vállalati integráció következő lépcsőfoka az adatvagyon megfelelő kezelése és strukturálása. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia érdemben támogassa a munkafolyamatokat, aktualizált és tiszta adatokra van szükség. Ha a bemeneti információk rossz minőségűek, a rendszer is téves, úgynevezett hallucinált válaszokat fog generálni. Ha egy vállalat például belső onboarding chatbotot szeretne indítani az új belépők támogatására, elengedhetetlen a meglévő céges dokumentumok előzetes rendbetétele – ez pedig továbbra is komoly emberi közreműködést és figyelmet igényel.

A szakmai tapasztalatok szerint egy sikeres AI-integrációs projekt mindössze mintegy harminc százalékban múlik az informatikai háttéren; a fennmaradó hetven százalék vállalatvezetési és HR-feladatokhoz kapcsolódik.

A vezetőknek transzparensen kell kommunikálniuk a munkavállalók felé, eloszlatva a munkahelyek elvesztésétől való félelmet. A cél nem az emberi munkaerő teljes kiiktatása, hanem a kreativitást nem igénylő, rutinszerű feladatok kiváltása. Ha az ember a folyamatban marad a végső döntéshozó szerepében, a cég hatékonysága radikálisan megnőhet: egy személyre szabott, valós adatokon alapuló árajánlat elkészítése például napok helyett akár percek alatt elkészülhet.

„Rengeteg cégnél használják már az AI-t a munkavállalók, csak éppen nem strukturált módon, sokszor a cég tudta nélkül, a saját előfizetéseiket, vagy rosszabb esetben a feleségükkel, barátjukkal, rokonokkal megosztott előfizetéseket használva, amely alapvető IT-biztonsági problémákat vet fel” – mutatott rá Varga. Erre a problémára már meg is érkezett a hardvergyártók válasza: megjelentek azok a mesterséges intelligenciát támogató chipek, amelyek lehetővé teszik, hogy egy cég saját infrastruktúrán, saját szerveren, laptopon tudjon mesterséges intelligenciát futtatni. Varga szerint adatbiztonsági szempontból ez a legjobb megoldás, amivel elkerülhető, hogy az adatok kikerüljenek a felhőbe.

„Egy ilyen rendszer bevezetésének egyik első lépcsőfoka – miután az infrastruktúra felépült, és az integráció elkezdődik –, hogy a vállalattal kapcsolatos információkat feltanítjuk ennek a rendszernek, vagyis a szervezeti struktúrától kezdve a munkavállalókkal kapcsolatos információig minden adatot feltöltünk. Összekötjük a sales és CRM-rendszerekkel, ezekből is tud tanulni. A válaszai során keres a többi becsatornázott rendszer információiban is, és ennek függvényében a lehető legkomplexebb válaszokat tudja adni. Eközben az ismert AI-szolgáltatók megoldásaihoz hasonlóan ugyanúgy képes az interneten kereséseket végezni, adatot gyűjteni, mély kutatást végezni” – mondta el a szuverén struktúra előnyeit a szakember.

Varga Botond szerint a technológiai átállás halogatása végzetes lehet a piacon maradás szempontjából.

Az elméleti viták kora lejárt, a fejlesztés mára kényszerítő erővé vált a globális versenyben, és sok szempontból az elektromos áram 1880-as évekbeli ipari megjelenéséhez fogható a jelentősége.

Azok a cégek, amelyek akkoriban úgy döntöttek, hogy nem foglalkoznak az új energiával, viszonylag gyorsan, 10–20 éven belül csődbe mentek. A mesterséges intelligencia esetében ez az átalakulás Varga szerint nem évtizedeket, hanem mindössze három–öt évet fog igénybe venni, és csak azok a vállalatok élhetik túl, amelyek képesek teljesen újraalkotni a munkafolyamataikat az új technológia köré.

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A cikk megjelenését a SERCO Informatika Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio