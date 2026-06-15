Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken

Baweja szerint az európai piacok hétfői felpattanása – amelyet az Egyesült Államok és Irán közötti, a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló ideiglenes megállapodás váltott ki – inkább csak egy rövid távú, egyhetes, semmint egy három hónapos kereskedési lehetőség. A stratéga arra számít, hogy a ciklikus fogyasztási javak szektora és a banki részvények meredek emelkedést mutathatnak.
A növekedési ütem fenntartásához Baweja szerint arra lenne szükség, hogy a földgáz- és a nyersolajárak visszatérjenek a konfliktus előtti szintekre, miközben a globális kereskedelmi aktivitásnak is javulnia kellene. A szakértő a Bloombergnek nyilatkozva kifejtette, hogy a figyelemnek az Egyesült Államokról Európára kellene átterelődnie,
ehhez pedig az szükséges, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó piaci szárnyalás relatív értelemben megtorpanjon.
Hozzátette, hogy nem az AI-szektor visszaesésére van szükség, hanem arra, hogy a beruházások jelentősen kiszélesedjenek más iparágak felé is.
Az európai részvények hétfőn történelmi csúcsot értek el, miközben az olajárak csaknem 5 százalékkal estek vissza. A Stoxx Europe 600 index a konfliktus kirobbanása óta alulteljesítő volt az S&P 500 és az MSCI World indexekhez képest. Mivel az európai mutató kosarának közel 60 százalékát ciklikus szektorok teszik ki, a régió részvényei különösen érzékenyen reagáltak a háború gazdasági hatásaira. Emiatt az alacsonyabb energiaárak és az enyhülő geopolitikai feszültségek Európának nagyobb lendületet adhatnak, mint a többi vezető részvénypiacnak.
A mesterséges intelligencia szektorának esetleges lassulásával kapcsolatban Baweja úgy véli, hogy a növekedési korlátok inkább a kínálati oldalon jelentkezhetnek, különösen a villamosenergia-termelési kapacitások szűkössége miatt. Hozzátette, hogy az AI-szektort kiszolgáló vállalatok eredményvárakozás-felülvizsgálatának tetőzése komoly hatással lehet a szélesebb piacra is, mivel megzavarhatja a momentumalapú kereskedést, és elősegítheti a tőke átáramlását a világ más régióiba.
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