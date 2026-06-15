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Berobban a nyár, így néz ki most a helyzet az utasbiztosításoknál
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Berobban a nyár, így néz ki most a helyzet az utasbiztosításoknál

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Két számjegyű, 13 százalékos növekedés látható az utasbiztosítások számában idén a Netrisknél, csak májusban 24 százalékos volt a bővülés Tavaly nyáron elsősorban Horvátországba, Ausztriába és Olaszországba utaztak a turisták, a biztosítások átlagdíja pedig ebben a három hónapban meghaladta a 13 ezer forintot. Idén kérdés, hogy a kerozin árának alakulása, illetve a közel-keleti úti célok kiesése hogyan hat majd a turizmusra.

Tavaly a három nyári hónap együtt több mint 150 ezer szerződést jelentett az alkuszcégnél, ami több mint 9 százalékkal haladta meg a 2024-es nyári mennyiséget. A tavalyi nyári három hónapban egyébként az átlagdíj több mint 13 ezer forint volt, ami éves szinten 1,5 százalékos növekedést jelentett.

A legnépszerűbb célpont az utasok között Horvátország volt: az utasbiztosítások 28,4 százaléka kapcsolódott az országhoz. A második helyen Olaszország, a harmadikon Ausztria, majd Görögország és Szlovénia következett. A top öt ország együtt a nyári szerződések több mint 73 százalékát adta. A legnépszerűbb desztinációk közelségéből következik az is, hogy

az utasok több mint fele autóval ért el a vakációja célpontjára, míg 35 százalék a repülős utakat részesítette előnyben.

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezető igazgatója (címlapképünkön) elmondta: a legkedveltebb országok listájában idén sem várnak változást, ahogyan a magyarok által preferált utazási módokban sem. A Netrisk adatai szerint 2026 első öt hónapjában

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  1. a legnépszerűbb célország Ausztria volt, amely az utasbiztosítási szerződések 20,6 százalékát adta.
  2. A második helyen Olaszország állt 12,9 százalékkal,
  3. a harmadikon pedig Spanyolország 7,2 százalékkal.

A Netrisknél az idén eddig megkötött utasbiztosítások

átlagdíja közel 11 ezer forintot tett ki, ez mindössze 3 százalékos drágulást jelent éves összevetésben.

Az egy főre jutó átlagdíj 6,6 százalékkal 880 forint felé emelkedett. Az átlagos utazási idő továbbra is 6 nap, az egy szerződésre jutó utazók száma pedig átlagosan 2 fő volt.

A szakember hozzátette, kérdés, hogy az idei szezont hogyan befolyásolja majd a kerozinhiány, illetve a kerozin árának alakulása. Néhány társaság már most jelezte, hogy nem lesz áremelés a repülőjegyek esetében. Illetve szintén fontos kérdés, hogy a közel-keleti úti célok kiesése hogyan és milyen országokban csapódik le. Az érintett országokba irányuló forgalom kiesése az ázsiai utak harmadát jelenti, ami az összes utazás 2 százalékát teszi ki. A Netrisk adatai alapján egyébként nem látszik egyelőre olyan egyértelmű úti cél, amely átvette volna az érintett országok helyét, a konfliktusban nem érintett ázsiai úticélok iránt március előtt 15 százalék körüli növekedés volt megfigyelhető, az elmúlt három hónapban azonban ez a növekedés elolvadt, már csak stagnálás látszik. Besnyő Márton szerint egyik téynező sem okoz majd drasztikus változást az utazási kedvben, illetve a repülős utak arányában sem.

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