Berobban a nyár, így néz ki most a helyzet az utasbiztosításoknál

Tavaly a három nyári hónap együtt több mint 150 ezer szerződést jelentett az alkuszcégnél, ami több mint 9 százalékkal haladta meg a 2024-es nyári mennyiséget. A tavalyi nyári három hónapban egyébként az átlagdíj több mint 13 ezer forint volt, ami éves szinten 1,5 százalékos növekedést jelentett.
A legnépszerűbb célpont az utasok között Horvátország volt: az utasbiztosítások 28,4 százaléka kapcsolódott az országhoz. A második helyen Olaszország, a harmadikon Ausztria, majd Görögország és Szlovénia következett. A top öt ország együtt a nyári szerződések több mint 73 százalékát adta. A legnépszerűbb desztinációk közelségéből következik az is, hogy
az utasok több mint fele autóval ért el a vakációja célpontjára, míg 35 százalék a repülős utakat részesítette előnyben.
Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezető igazgatója (címlapképünkön) elmondta: a legkedveltebb országok listájában idén sem várnak változást, ahogyan a magyarok által preferált utazási módokban sem. A Netrisk adatai szerint 2026 első öt hónapjában
- a legnépszerűbb célország Ausztria volt, amely az utasbiztosítási szerződések 20,6 százalékát adta.
- A második helyen Olaszország állt 12,9 százalékkal,
- a harmadikon pedig Spanyolország 7,2 százalékkal.
A Netrisknél az idén eddig megkötött utasbiztosítások
átlagdíja közel 11 ezer forintot tett ki, ez mindössze 3 százalékos drágulást jelent éves összevetésben.
Az egy főre jutó átlagdíj 6,6 százalékkal 880 forint felé emelkedett. Az átlagos utazási idő továbbra is 6 nap, az egy szerződésre jutó utazók száma pedig átlagosan 2 fő volt.
A szakember hozzátette, kérdés, hogy az idei szezont hogyan befolyásolja majd a kerozinhiány, illetve a kerozin árának alakulása. Néhány társaság már most jelezte, hogy nem lesz áremelés a repülőjegyek esetében. Illetve szintén fontos kérdés, hogy a közel-keleti úti célok kiesése hogyan és milyen országokban csapódik le. Az érintett országokba irányuló forgalom kiesése az ázsiai utak harmadát jelenti, ami az összes utazás 2 százalékát teszi ki. A Netrisk adatai alapján egyébként nem látszik egyelőre olyan egyértelmű úti cél, amely átvette volna az érintett országok helyét, a konfliktusban nem érintett ázsiai úticélok iránt március előtt 15 százalék körüli növekedés volt megfigyelhető, az elmúlt három hónapban azonban ez a növekedés elolvadt, már csak stagnálás látszik. Besnyő Márton szerint egyik téynező sem okoz majd drasztikus változást az utazási kedvben, illetve a repülős utak arányában sem.
Itt a béke, brutális erőben a forint
Nincs vége a menetelésnek.
Trump bejelentette: nem végleges a megállapodás, bármikor folytatódhat a háború
Ebből még bármi lehet.
Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
Teherán győzelmet ünnepel.
Egyetlen hírre vártak a befektetők, de csendben egy másik húzhatja el a piacokat
A héten nagyon észnél kell lenni a befektetéseknél.
Ha nem nőnek meg a magyar cégek, itthon verik meg őket a csehek és a lengyelek
Rengeteg elfojtott energia van a magyar gazdaságban - mondja Békés Gábor.
Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama
Trump bejelentése segített.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal
Megnyílhat a Hormuzi-szoros.
Évek óta egyre kevesebb a részvény az amerikai tőzsdéken, ennek most vége
Évtizedes trend törhet meg.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja
Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jo
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.