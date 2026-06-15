Erős napot zárt a magyar tőzsde

Az előzetes amerikai-iráni megállapodás hírére kedvező volt ma a hangulat a piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedett.

Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A

BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Két hazai blue chip, az OTP és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 3,2 százalékkal, utóbbié 1,6 százalékkal, eközben a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esettk, előbbi 0,9, utóbbi 1,7 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Akko és a CIG Pannónia vezette a sort 3,9 illetve 2,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a BIF állt 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 30,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Rasi Bhadramani

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