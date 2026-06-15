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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
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Határozott emelkedés látható a tőzsdéken, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. A jó nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is megy, a BUX 1 százalékos pluszban kezdett.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 1 százalékos pluszban van, így jelenleg 137 137 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és az Alteo indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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