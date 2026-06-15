Félrevezető adatokkal hódítaná meg az európai piacot Elon Musk önvezető szoftvere

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója és a vállalat más vezetői az elmúlt egy évben rendszeresen hivatkoztak olyan statisztikákra, amelyek szerint az FSD akár tízszer biztonságosabb az emberi sofőröknél.
A Reuters vizsgálata azonban feltárta, hogy a számok mögött több módszertanilag hibás adatösszehasonlítás áll, amelyek jelentősen eltúlozzák a rendszer biztonságát.
A gyártó például a szoftverrel közlekedő Teslák légzsáknyitással járó baleseti rátáját a teljes amerikai járműpark – lényegesen enyhébb koccanásokat is tartalmazó – statisztikáival veti össze. Ráadásul a Teslákat az átlagos amerikai autóparkkal hasonlítják össze, amely jóval idősebb, így lényegesen kevesebb modern biztonsági funkcióval rendelkezik.
A Tesla 2024 végén kereste meg a holland közlekedési hatóságot (RDW) a rendszer jóváhagyása érdekében. Egyik levelükben saját biztonsági jelentésükre hivatkozva azt állították, hogy az FSD terjedése biztonságosabbá teszi az utakat. A holland hatóság idén áprilisban engedélyezte is a rendszer használatát Hollandiában, és jelenleg az uniós szintű jóváhagyást kezdeményezi a Tesla érdekében. Az RDW közleményében hangsúlyozta, hogy nem marketinges állításokra vagy külső statisztikákra alapozza a döntéseit, hanem saját teszteket és elemzéseket végez, azt viszont nem közölte, hogy vizsgálták-e a Tesla amerikai biztonsági adatait.
A holland döntést követően a Tesla egyik lobbistája e-mailben vette fel a kapcsolatot a svéd hatósággal. A megkereséshez csatolt prezentáció szerint a szoftverrel közlekedő járművek több mint hétszer hosszabb távot tesznek meg a balesetek között, mint az átlagos amerikai vezetők. Az anyag azt állította, hogy az FSD akár 32 ezer életet is megmenthetett volna, és 1,9 millió sérülést előzhetett volna meg. Kutatók szerint azonban ezek a becslések rendkívül félrevezetők, mivel azon az irreális feltételezésen alapulnak, hogy az összes amerikai járművet – beleértve a teherautókat és a balesetveszélyes motorkerékpárokat is – FSD-képes Tesla személyautókra cserélnék le.
Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) szóvivője aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a Tesla hiteles biztonsági állításokat szeretne megfogalmazni, úgy az adatokat át kellene adnia egy független egyetemnek szakértői ellenőrzésre. A svéd közlekedési hatóság munkatársa szintén diplomatikusan jelezte, hogy a hangzatos szalagcímeken túlra tekintenek, és nem pusztán összesített biztonsági állítások alapján hozzák meg a döntéseiket.
A Tesla számára a szoftver európai engedélyezése kulcsfontosságú az értékesítések fellendítéséhez, miután a tavalyi évben az eladások visszaestek az Elon Musk politikai tevékenysége és európai szélsőjobboldali pártokhoz fűződő kapcsolatai miatti tiltakozások következtében. Az uniós szintű jóváhagyáshoz a tagállamok 55 százalékának támogatására van szükség, amelyek egyben a közösség lakosságának legalább 65 százalékát képviselik. Eközben egyes tagállamok önállóan is engedélyezhetik a rendszert. Görögország például az előző hónapban jelezte, hogy az Atlanti-óceán túloldaláról származó adatokra hivatkozva tervezi az FSD jóváhagyását, de azt nem fedte fel, hogy ezek az adatok a Tesla saját jelentéséből származnak-e. A norvég közúti hatóság munkatársa pedig a Tesla-rajongók leveleire reagálva egyenesen kijelentette, hogy a vállalat saját maga által készített számait rendkívül nehéz összevetni a hivatalos hatósági baleseti statisztikákkal.
Forrás: Reuters
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