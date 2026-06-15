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Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget
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Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget

Portfolio
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A befektetők ugyan megkönnyebbüléssel fogadták az amerikai–iráni békemegállapodás lehetőségét, az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az olajpiaci turbulencia korántsem ért véget, így az energiapiacoknak a jövőben tartós geopolitikai kockázati felárral kell számolniuk - jelentette a Cnbc.

A globális olajkészletek a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása miatt jelentősen megcsappantak, a Westpac elemzése szerint pedig ezek újrafeltöltése hosszabb időt vesz majd igénybe. Ráadásul a készletek várhatóan tovább csökkennek, mielőtt a térségből elindulhatnának az új szállítmányok. A pénzintézet hozzátette, hogy a globális feszültség enyhülése ugyan kedvező fejlemény,

ám a megállapodás részleteit még mindig bizonytalanság övezi.

Daniel Hynes, az ANZ vezető árupiaci stratégája a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az energiapiaci sokk még korántsem múlt el, és a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom belátható időn belül nem tér vissza a konfliktus előtti szintre. A szakember szerint az igazi nehézségek csak most kezdődnek, ugyanis a készletek nagymértékű apadása mellett a szorosban maradt aknák eltávolítása, valamint a térségben rekedt hajók karbantartása és javítása is komoly kihívást jelent. Hynes becslése szerint a helyreállítás hetekig, vagy akár egy-két hónapig is eltarthat.

A Brent nyersolaj jegyzése hétfőn 4,3 százalékot esett, hordónként 82,5 dollárra. A WTI 5 százalékkal került ma lejjebb, 80,9 dollárra. Hynes szerint ugyanakkor a 80 dolláros árszint nem lesz elegendő a piaci egyensúly helyreállításához a következő három-hat hónapban, így az árak várhatóan a harmadik negyedévben újra a 90 dollár körüli sávban mozognak majd.

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Bart Melek, a TD Securities globális árupiaci stratégiáért felelős vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy még ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma azonnal normalizálódna is, novemberig így is mintegy 800 millió hordónyi készletkieséssel kellene számolni. Melek úgy véli, a magasabb olajárak és azok inflációs hatásai továbbra is reális kockázatot jelentenek, bár az árak extrém kilengéseit mérsékelheti, ha Kína idővel leállítja saját stratégiai készleteinek felhasználását.

A közel-keleti konfliktus gazdasági következményei már most egyértelműen érezhetők a leginkább kitett országokban. Willem Sels, a HSBC Private Bank globális befektetési igazgatója szerint különösen a dél-ázsiai országokból érkező gyenge makrogazdasági adatok okozhatnak további heves piaci ingadozásokat.

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