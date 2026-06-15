CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
FONTOS A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni,

a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal.

2026.06.15-én az átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 641 Ft/liter
  • Gázolaj: 671 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump, létrejött a megállapodás Iránnal
Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility