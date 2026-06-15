Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni,
a gázolaj ára csökken bruttó 7 forinttal.
2026.06.15-én az átlagárak az alábbiak:
- 95-ös benzin: 641 Ft/liter
- Gázolaj: 671 Ft/liter
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