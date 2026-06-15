Karnyújtásnyira a megállapodás, raliznak a tőzsdék

Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár
Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.
Jelentős emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 5,27 százalékos pluszban van, a Kospi 4,7 százalékot ralizott, a Hang Seng 0,48 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,55 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,02 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,95 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,95 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát. Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari bmi, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 54,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 202,26
|0,7%
|0,7%
|2,9%
|6,5%
|19,2%
|48,5%
|S&P 500
|7 431,46
|0,5%
|0,6%
|0,4%
|8,6%
|22,9%
|75,0%
|Nasdaq
|29 635,95
|0,6%
|2,3%
|2,0%
|17,4%
|35,2%
|111,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 020,06
|2,8%
|-0,9%
|5,2%
|31,1%
|72,9%
|128,1%
|Hang Seng
|24 718,1
|1,9%
|-1,0%
|-6,2%
|-3,6%
|2,8%
|-14,3%
|CSI 300
|4 777,32
|1,2%
|-0,8%
|-3,5%
|3,2%
|22,7%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 635,3
|1,8%
|-0,5%
|2,8%
|0,6%
|3,6%
|57,0%
|CAC
|8 350,87
|1,8%
|1,6%
|4,6%
|2,5%
|7,5%
|26,5%
|FTSE
|10 471,72
|1,6%
|1,0%
|2,0%
|5,4%
|17,9%
|46,8%
|FTSE MIB
|51 497,21
|2,0%
|3,2%
|5,1%
|14,6%
|28,9%
|100,2%
|IBEX
|18 764,4
|2,6%
|2,3%
|6,8%
|8,4%
|33,2%
|103,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 724,7
|1,6%
|1,5%
|2,4%
|22,2%
|42,9%
|177,9%
|ATX
|6 258,71
|3,1%
|2,9%
|7,0%
|17,5%
|42,6%
|78,1%
|PX
|2 562,11
|1,3%
|1,4%
|2,4%
|-4,6%
|19,3%
|117,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 490
|3,9%
|4,2%
|2,0%
|21,1%
|65,1%
|156,6%
|Mol
|3 826
|-2,6%
|-2,1%
|-6,7%
|30,1%
|31,8%
|56,9%
|Richter
|11 930
|2,4%
|0,1%
|-3,6%
|20,9%
|17,8%
|44,2%
|Magyar Telekom
|2 730
|1,5%
|3,6%
|12,9%
|52,3%
|54,4%
|546,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|88,62
|-3,2%
|-6,0%
|-16,2%
|54,8%
|28,9%
|25,0%
|Brent
|87,36
|-3,5%
|-6,3%
|-19,1%
|43,6%
|25,9%
|19,9%
|Arany
|4 214,03
|3,2%
|-3,2%
|-9,7%
|-2,6%
|24,7%
|123,9%
|Devizák
|EURHUF
|352,0500
|-1,0%
|-1,0%
|-1,6%
|-8,3%
|-12,2%
|1,2%
|USDHUF
|304,1601
|-1,5%
|-1,2%
|-0,3%
|-7,0%
|-12,1%
|5,9%
|GBPHUF
|407,9250
|-0,4%
|-0,9%
|-1,2%
|-7,4%
|-13,6%
|0,5%
|EURUSD
|1,1575
|0,5%
|0,1%
|-1,4%
|-1,4%
|-0,1%
|-4,4%
|USDJPY
|160,5100
|0,0%
|0,1%
|1,8%
|2,4%
|11,7%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3415
|0,7%
|0,2%
|-0,8%
|-0,3%
|-1,3%
|-5,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 531,04
|0,0%
|4,1%
|-21,1%
|-28,4%
|-39,9%
|70,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,6%
|-1,4%
|0,4%
|7,6%
|3,1%
|206,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-0,9%
|-1,2%
|-2,2%
|4,8%
|21,0%
|-1 215,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|0,0%
|-0,7%
|-4,7%
|-20,2%
|-24,0%
|98,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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