Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál

Húszmilliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon – jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterségesintelligencia-fejlesztéseik finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.

A kibocsátás hét különböző lejáratú kötvénysorozatból áll, amelyek közül a leghosszabb futamidejű papírok 2056-ban járnak le. A tranzakció főszervezői a Goldman Sachs, a J.P. Morgan és a Morgan Stanley.

A nagyszabású forrásbevonás hátterében a mesterségesintelligencia-infrastruktúra rohamos bővülésének rendkívüli tőkeigénye áll.

A több tízmilliárd dolláros fejlesztési programok a legnagyobb technológiai vállalatokat is arra késztetik, hogy beruházásaikat külső adósságból fedezzék.

Forrás: Reuters

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