CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
FONTOS A lezárás, ami térdre kényszeríthette volna a világot — De a nagyhatalmak csendben közbeléptek
Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál
Üzlet

Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Húszmilliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon – jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterségesintelligencia-fejlesztéseik finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.

A kibocsátás hét különböző lejáratú kötvénysorozatból áll, amelyek közül a leghosszabb futamidejű papírok 2056-ban járnak le. A tranzakció főszervezői a Goldman Sachs, a J.P. Morgan és a Morgan Stanley.

A nagyszabású forrásbevonás hátterében a mesterségesintelligencia-infrastruktúra rohamos bővülésének rendkívüli tőkeigénye áll.

A több tízmilliárd dolláros fejlesztési programok a legnagyobb technológiai vállalatokat is arra késztetik, hogy beruházásaikat külső adósságból fedezzék.

Forrás: Reuters

Még több Üzlet

A Fox felvásárolja a Rokut

Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Kötvénykibocsátásra készül az Alteo

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a béke: úgy veszik a forintot, mintha nem lenne holnap!
Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility