Kötvénykibocsátásra készül az Alteo

A tervek szerint az energetikai vállalat egy kötvényprogram keretében bocsátaná ki az értékpapírokat, elsősorban az intézményi befektetőket megcélozva. A három és hét év közötti futamidőre tervezett kötvénysorozatok forintban és euróban egyaránt elérhetők lennének. A tranzakciót követően az ALTEO regisztrálni kívánja a papírokat a Budapesti Értéktőzsde XBond platformján, emellett a feltételek teljesülése esetén akár zöld kötvények kibocsátására is sor kerülhet.

Az előzetes elképzelések alapján a kibocsátások idén ősszel indulnának. A vállalat az Erste Bank Hungary Zrt.-t bízta meg a tervezett program szervezési és forgalmazási feladataival. A kibocsátás pontos részleteiről a most induló, az aktuális befektetői elvárásokat feltérképező piaci szondázás eredményeinek fényében hoznak majd végleges döntést.