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Kötvénykibocsátásra készül az Alteo

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Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amellyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása, a végső döntést pedig egy most induló piaci felmérés előzi meg.

A tervek szerint az energetikai vállalat egy kötvényprogram keretében bocsátaná ki az értékpapírokat, elsősorban az intézményi befektetőket megcélozva. A három és hét év közötti futamidőre tervezett kötvénysorozatok forintban és euróban egyaránt elérhetők lennének. A tranzakciót követően az ALTEO regisztrálni kívánja a papírokat a Budapesti Értéktőzsde XBond platformján, emellett a feltételek teljesülése esetén akár zöld kötvények kibocsátására is sor kerülhet.

Az előzetes elképzelések alapján a kibocsátások idén ősszel indulnának. A vállalat az Erste Bank Hungary Zrt.-t bízta meg a tervezett program szervezési és forgalmazási feladataival. A kibocsátás pontos részleteiről a most induló, az aktuális befektetői elvárásokat feltérképező piaci szondázás eredményeinek fényében hoznak majd végleges döntést.

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