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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár
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Megállapodás a láthatáron, jelentősen esik az olajár

Portfolio
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Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

A Brent nyersolaj jegyzése hétfőn 3,7 százalékot esett, míg az amerikai WTI 4,6 százalékot gyengült.

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Donald Trump amerikai elnök és Kázem Garibábádi iráni külügyminiszter-helyettes

vasárnap jelentették be az előzetes megállapodást.

A közvetítő szerepét betöltő Pakisztán miniszterelnöke közölte, hogy a felek pénteken Svájcban írják alá a szándéknyilatkozatot. Trump elmondta, hogy a Hormuzi-szoros "díjmentesen" nyílik meg a hajózás előtt, és az iráni kikötők amerikai tengeri blokádja is véget ér. A félhivatalos iráni Mehr hírügynökség értesülései szerint a megállapodástervezet előírja, hogy a szorost 30 napon belül, iráni ellenőrzés mellett nyitják meg újra.

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Karnyújtásnyira a megállapodás, raliznak a tőzsdék

A konfliktus miatt több mint három hónapig tartott zárva a Hormuzi-szoros, amelyen a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítások mintegy ötöde halad át. A lezárás napi több millió hordós kínálatkiesést eredményezett a világpiacon, a kereskedők azonban most gyors ütemben árazzák ki a nyersolaj árába korábban beépült geopolitikai kockázati prémiumot.

Az úgynevezett E4-országok – az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország – vasárnap jelezték, hogy készek feloldani az Irán elleni gazdasági szankciókat, amennyiben Teherán kész korlátozni a nukleáris programját. Garibábádi hozzátette, hogy a hatvan napos tűzszüneti időszak alatt a felek egy átfogóbb megállapodásról is tárgyalóasztalhoz ülnek.

Piaci elemzők szerint a figyelem most elsősorban a tényleges kínálat helyreállításának ütemére irányul. Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci stratégája arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítmányoknak elegendő a háború előtti szint 60-70 százalékát elérniük ahhoz, hogy a piac visszatérjen a konfliktus előtt előrejelzett túlkínálatos állapotba. Ugyanakkor a fizikai infrastruktúrában keletkezett károk és a hónapokig tartó magas energiaárak okozta gazdasági terhek nem fognak egyik napról a másikra megszűnni.

Forrás: Reuters

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