Merre tarthat az AI sikere?

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Az elmúlt két évben a piac leginkább arra koncentrált, hogy valódi-e a mesterséges intelligenciában tapasztalható forradalom, illetve fenntartható-e az Nvidia látványos árfolyamemelkedése. Pedig a technológiai forradalmak története azt sugallja, hogy a legnagyobb befektetési hibát nem az AI esetleges kudarcának alábecslése, hanem sikerének félreértése okozhatja. Az AI ugyanis minden valószínűség szerint valóban átalakítja a gazdaságot, az azonban korántsem biztos, hogy azok lesznek a legnagyobb nyertesek, akiket ma annak gondolunk. Nemesi Péter, az OTP Alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjének cikke.

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Az Nvidia legutóbbi gyorsjelentése érdemben nem okozott meglepetést. A társaság az utóbbi években szinte példátlan következetességgel múlta felül az elemzői várakozásokat: az elmúlt húsz negyedévből tizenkilenc alkalommal az egy részvényre jutó eredmény meghaladta a konszenzust. A piac számára a pozitív meglepetés részben már beépült várakozássá vált.

Éppen ez teszi különösen érdekessé a jelenlegi helyzetet. A világ egyik legfontosabb vállalata olyan eredményeket mutat fel, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek, miközben az árfolyam reakciója egyre visszafogottabb. A befektetők már nem azt figyelik, hogy az Nvidia képes-e felülmúlni a várakozásokat. Inkább azt próbálják eldönteni, hogy meddig tarthat még az a beruházási ciklus, amely ezt a növekedést hajtja.

De mi van akkor, ha a befektetők többsége rossz kérdést tesz fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban?

A piac valóban ott keresi-e az AI-forradalom nyerteseit, ahol érdemes?

Az AI-forradalom még korántsem ért véget

Az AI-beruházási hullám egyelőre nem mutatja a kifulladás jeleit. A legnagyobb technológiai vállalatok abszolút értékben egyre többet költenek adatközpontokra, chipekre és kapcsolódó infrastruktúrára. Az Amazon, a Google, a Meta és a Microsoft AI-infrastruktúrára fordított beruházásai 2026-ra várhatóan közel háromszorosukra emelkednek a 2024-es szinthez képest. A négy meghatározó szereplő összesített költése 2027-ben újabb történelmi csúcsot érhet el a jelenlegi várakozások szerint.

Ugyanakkor a kép már most árnyaltabb annál, mint amit a piac sokszor sugall. A kifutás első jeleit például nem feltétlenül a beruházások visszaesésében, hanem a növekedési ütem lassulásában érdemes keresni.

Az előrejelzések alapján a beruházások abszolút értéke továbbra is rendkívül magas maradhat, ugyanakkor a bővülés üteme évről évre mérséklődhet. 2028 környékétől már nem feltétlenül számíthatunk további gyorsulásra, még akkor sem, ha a négy nagy technológiai szereplő összesített beruházása továbbra is 800 milliárd dollár feletti szinten alakulhat.

Ez azonban nem feltétlenül rossz hír: a technológiai forradalmak történetében ugyanis gyakran nem a beruházási hullám vége, hanem annak átalakulása hozza el a legnagyobb befektetési lehetőségeket.

Az AI első nyertese az Nvidia volt

Az AI-boom elején a történet viszonylag egyszerű volt: a legnagyobb szűk keresztmetszetet a számítási kapacitás jelentette. Ezért aki ezt biztosította, az került a rendszer középpontjába.

Ezt a szerepet töltötte be az Nvidia, amely nem pusztán egy chipgyártó. A vállalat olyan ökoszisztémát épített ki, amelynek ma még nincs valódi alternatívája. A menedzsment a következő negyedévben is több mint 12 százalékos negyedéves árbevétel-növekedést vár, miközben a korrigált bruttó marzs továbbra is 75 százalék körül alakulhat. Ez rendkívüli árazási erőről árulkodik, és a piacon egyelőre nincs olyan széles körben elfogadott alternatíva, amely érdemben nyomást gyakorolna a marzsokra. Ezért a befektetők joggal jutalmazták ezt a kitüntetett pozíciót.

Az ugyanakkor probléma, hogy a piac gyakran hajlamos az aktuális helyzet extrapolációjára. Pedig a korábbi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a technológiai rendszerekben a szűk keresztmetszetek „vándorolnak”.

Nem vész el, csak átalakul

Az AI-boom elején mindenki az Nvidiára figyelt, mert ők adták azt a számítási kapacitást, amely a legnagyobb korlátozó tényező volt. Ahogy azonban a modellek egyre nagyobbak lettek, fokozatosan kiderült, hogy már nem feltétlenül a számítási teljesítmény a legfontosabb korlát, hanem a memória. Egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő nagy sávszélességű memória ahhoz, hogy kiszolgálja az igényeket.

Ez pedig megváltoztatta a forradalom dinamikáját, és a memóriagyártók – elsősorban a SK Hynix és a Micron – kerültek kulcspozícióba. Náluk volt az a komponens, amelyből tartós hiány alakult ki, ráadásul kapacitásaikat évekre előre lekötötték. Közben a chipek értékén belül is egyre nagyobb részt képviselt a memória, így a profit és az árazási erő fokozatosan áttevődött hozzájuk.

Ezek fényében nem meglepő, hogy az elmúlt egy évben a Micron és a SK Hynix árfolyama sokkal erőteljesebben emelkedett, mint az Nvidiáé.

Eredményhirdetés után kiválasztani a holnapi nyerteseket?

A befektetők egyik gyakori és szisztematikus hibája, hogy újra és újra igyekeznek bevásárolni már ismert sikertörténetekből. Ez egyfelől teljesen érthető viselkedés, hiszen sokkal könnyebb felismerni a győztest a dobogó legmagasabb fokán, mint azonosítani egy olyan vállalatot, amelynek ma még kevésbé látványos a szerepe. Sporthasonlattal élve: utánpótláskorban van.

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a nagy technológiai forradalmakban az értékteremtés folyamatosan „máshol van”. Idézzük fel a vasútépítések korszakát: abból először a pályaépítők, később a szállítmányozók profitáltak. Az internet hajnalán a hálózati infrastruktúra építői kerültek reflektorfénybe, őket jókora időeltolódással követték a platformvállalatok. A mobilforradalom első nyertesei a készülékgyártók voltak, aztán futottak be a szoftver- és szolgáltatócégek.

Egészen hasonló folyamat rajzolódhat ki a mesterséges intelligencia esetében is, ahol a következő szűk keresztmetszetet feltehetően már nem a félvezetők jelentik. Az AI-infrastruktúra bővítését ugyanis egyre inkább fizikai korlátok nehezítik. Ezekből ráadásul több is, hiszen problematikus az energiaellátás és a hűtési kapacitás, a nagy teljesítményű memória terén is van még teendő, ahogy szintén rengeteg fejfájást okoz a megfelelő adatközponti infrastruktúra.

Nem kizárt, hogy néhány év múlva a befektetők már nem a chipgyártókról beszélnek majd a legtöbbet, hanem az energiahálózatok fejlesztőiről, az adatközponti infrastruktúra-szolgáltatókról vagy a speciális hűtéstechnológiák éllovasairól.

Az Nvidia lehet kiváló vállalat, de messze nem ez a legfontosabb

Az Nvidia jelenlegi értékeltsége nem feltétlenül tekinthető extrémnek. A vállalat eredményei az elmúlt időszakban gyorsabban növekedtek, mint maga az árfolyam. A visszatekintő P/E ráta 35 körül alakul, ami magasnak tűnhet, de elmarad az elmúlt tíz év átlagától. Az előretekintő mutatók pedig további eredménynövekedést feltételeznek.

A fő kockázat ezért nem feltétlenül a jelenlegi értékeltségben rejlik, hanem abban, hogy a befektetők a múlt csúcsteljesítményei között keresik a jövő nyerteseit. Pedig a fő kérdés inkább az, hogy

a következő években ki birtokolja majd azt a szűk keresztmetszetet, amely köré az egész ökoszisztéma szerveződik.

Ez már most sem ugyanott van az AI-forradalomban, mint két évvel ezelőtt. A fentebb leírt történelmi leckék pedig azt igazolják, hogy a legnagyobb nyereség gyakran ott keletkezik, ahol a rendszer legfontosabb korlátja található.

Az AI-jal kapcsolatos beruházási ciklus továbbra is rendkívül erős, a forradalom tehát nem ért véget. A befektetőkre leselkedő legnagyobb befektetési kockázat ma nem az, hogy az AI-boom kudarcot vall. Az már sokkal inkább, hogy a forradalom sikeres lesz ugyan, de a befektetők rossz helyen keresgélik az igazi nyerteseket.

A technológiai forradalmak történetében nem azok keresték a legtöbb pénzt, akik a legismertebb cégeket vásárolták meg. Hanem azok, akik időben felismerték, hol található a rendszer valódi szűk keresztmetszete – és azt is belátták, hogy ez a korlát időről időre bizony megváltozik.

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