ÉLŐ  20'
ESP
Spanyolország 0 0 Zöld-foki Köztársaság
CPV
H csoport
  • Megjelenítés
Nagy bejelentés Donald Trumptól: kilőttek a tőzsdék, ütik az olajat
Üzlet

Nagy bejelentés Donald Trumptól: kilőttek a tőzsdék, ütik az olajat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedés látszik. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.
Megosztás

Kitörtek az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel indították az amerikai részvénypiacok a hetet, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról.

A Dow Jones már mintegy 630 ponttal, 1,2 százalékkal emelkedett eddig, napközben új történelmi csúcsot is elért.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,6 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 2,4 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős napot zárt a magyar tőzsde

Az előzetes amerikai-iráni megállapodás hírére kedvező volt ma a hangulat a piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedett.

Tovább a cikkhez
Erős napot zárt a magyar tőzsde
Megosztás

Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése

A SpaceX tőzsdei bevezetése a greenshoe opció lehívásával együtt összesen 85,7 milliárd dollárt hozott a vállalatnak - írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése
Megosztás

Szárnyal a SpaceX

Tovább ralizik a SpaceX a múlt pénteki debütálás után, már 174 dolláron forog a papír, ami ma 7,3 százalékos erősödést jelent. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 2,3 ezer milliárd dollár, ez a SpaceX a 6. legértékesebb cége a világon.

xKJHFdXP
Megosztás

Ugranak az amerikai tőzsdék

Kirobbanó formában kezdik a hetet az amerikai tőzsdék az amerikai-iráni előzetes megállapodásáról szóló hírt követően, a Dow 1,2 százalékot emelkedett, és ezzel úgy csúcsra ment, miközben az S&P 500 1,5 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 2,3 százalékot ralizott.

cS7mKpOI
Megosztás

A Fox felvásárolja a Rokut

A Fox Corp. mintegy 22 milliárd dolláros, készpénzből és részvénycseréből álló ügylet keretében vásárolja fel a Roku streamingplatformot.

Tovább a cikkhez
A Fox felvásárolja a Rokut
Megosztás

Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál

Húszmilliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon – jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterségesintelligencia-fejlesztéseik finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.

Tovább a cikkhez
Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál
Megosztás

Pluszban a tőzsdék

A délutáni órákban továbbra is emelkedés látható a tőzsdéken, a DAX 1,4 százalékot emelkedett, a CAC 1,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb. A határidős indexek állása alapján az amerikai tőzsdéken is emelkedés jöhet majd.

Z5IFaWNI
Megosztás

Kötvénykibocsátásra készül az Alteo

Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amellyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása, a végső döntést pedig egy most induló piaci felmérés előzi meg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken

Az európai részvénypiacok tartós emelkedéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, egyebek mellett a beruházások mesterséges intelligencián túli kiszélesedésére – mondta el Bhanu Baweja, a UBS vezető stratégája a Bloombergnek.

Tovább a cikkhez
Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken
Megosztás

Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék

A JP Morgan Asset Management szakértője szerint az olajárak zuhanása komoly lökést adhat a részvénypiacoknak, és újraindíthatja a széles körű piaci emelkedést, amelyet az iráni konfliktus korábban hirtelen megakasztott - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék
Megosztás

Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget

A befektetők ugyan megkönnyebbüléssel fogadták az amerikai–iráni békemegállapodás lehetőségét, az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az olajpiaci turbulencia korántsem ért véget, így az energiapiacoknak a jövőben tartós geopolitikai kockázati felárral kell számolniuk - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget
Megosztás

Fogy a magyar tőzsde lendülete

Délutánra mérséklődött a magyar tőzsde emelkedése, a BUX már mindössze 0,4 százalékos pluszban van. A blue chipek körül gyengült a hangulat, a Mol már 2 százalékos mínuszban van, a Richter 0,3 százalékot esett, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot gyengült. A nagypapírok közül egyedül az OTP tartja a frontot, a bankpapír 1,8 százalékos emelkedést mutat.

7UECQYDz
Megosztás

Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett

A UniCredit alaptalannak nevezte a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól, egyúttal kilátásba helyezte a rivális német pénzintézet vezetőségének leváltását - írja a Reuters. A Commerzbank részvényárfolyama jelenleg 0,4%-os mínuszban van.

Tovább a cikkhez
Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett
Megosztás

Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez

Egy év alatt több mint 300 ezer megbízás érkezett az OTP digitális befektetési platformján, a SingleMarketen keresztül, amely már az amerikai tőzsdéket is elérhetővé tette az ügyfeleknek a kezdeti csendes pilot után. Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója szerint a cél nemcsak egy kereskedési alkalmazás létrehozása, hanem egy régiós szinten is használható, teljes körű digitális befektetési szolgáltatás felépítése. A magyar piacon akár több millió új befektető is közvetlen elérést kaphat, de szerinte jelentősen át kell alakítani a szabályozást ahhoz, hogy a hazai tőkepiac versenyképes legyen. A Portfolio emellett arról is kérdezte, hogyan kezeli a SingleMarket platform a magyar–amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény megszűnését, mikor válik elérhetővé a londoni tőzsde, és milyen eredményekkel lenne elégedett egy év múlva.

Tovább a cikkhez
Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez
Megosztás

Kitart az emelkedés

Valamelyest mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken, de továbbra is szép pluszban vannak a vezető részvényindexek. A DAX 1,4 százalékkal került feljebb, a CAC 1,2 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban van.

kzmNx28v
Megosztás

Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel

A Renault bejelentette, hogy a Thales védelmi technológiai vállalattal közösen katonai járművet fejleszt, amivel tovább bővíti az európai újrafegyverkezést támogató projektjeinek körét.

Tovább a cikkhez
Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel
Megosztás

Tovább megy a SpaceX

A múlt pénteki debütálás után tovább emelkedik a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 6 százalékot emelkedett Elon Musk cége. Pénteken az árfolyam 19 százalékot ugrott és 161 dolláron zárt, miután a kibocsátási ár 135 dollár volt. Jelenleg már 2 ezer milliárd dollár felett a vállalat piaci kapitalizációja.

Jelen állás szerint a részvény 170 dollár közelében nyithat.

4dsuaS4Q
Megosztás

Merre tarthat az AI sikere?

Az elmúlt két évben a piac leginkább arra koncentrált, hogy valódi-e a mesterséges intelligenciában tapasztalható forradalom, illetve fenntartható-e az Nvidia látványos árfolyamemelkedése. Pedig a technológiai forradalmak története azt sugallja, hogy a legnagyobb befektetési hibát nem az AI esetleges kudarcának alábecslése, hanem sikerének félreértése okozhatja. Az AI ugyanis minden valószínűség szerint valóban átalakítja a gazdaságot, az azonban korántsem biztos, hogy azok lesznek a legnagyobb nyertesek, akiket ma annak gondolunk. Nemesi Péter, az OTP Alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjének cikke.

Tovább a cikkhez
Merre tarthat az AI sikere?
Megosztás

Beszakadtak az európai olajóriások, a Mol viszont kilóg a sorból

Jelentősen esik az olajcégek árfolyama, miután a befektetők elkezdték kiárazni az olajárba beépült geopolitikai prémiumot azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harcok leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

Tovább a cikkhez
Beszakadtak az európai olajóriások, a Mol viszont kilóg a sorból
Megosztás

Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás

Nagy ralit látni ma az európai légitársaságok részvényeiben, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

Tovább a cikkhez
Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás
Megosztás

Rali

Jelentős emelkedés látszik a tőzsdéken a nyitás után, a DAX 1,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,7 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze 1,4 százalékot, a spanyol piac pedig 2 százalékot ralizott.

324nG7m8
Megosztás

Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Határozott emelkedés látható a tőzsdéken, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. A jó nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is megy, a BUX 1 százalékos pluszban kezdett.

Tovább a cikkhez
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Megosztás

Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár

Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

Tovább a cikkhez
Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár
Megosztás

Jelentős emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 5,27 százalékos pluszban van, a Kospi 4,7 százalékot ralizott, a Hang Seng 0,48 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,55 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,02 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,95 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,95 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát. Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari bmi, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 54,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 202,26 0,7% 0,7% 2,9% 6,5% 19,2% 48,5%
S&P 500 7 431,46 0,5% 0,6% 0,4% 8,6% 22,9% 75,0%
Nasdaq 29 635,95 0,6% 2,3% 2,0% 17,4% 35,2% 111,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 020,06 2,8% -0,9% 5,2% 31,1% 72,9% 128,1%
Hang Seng 24 718,1 1,9% -1,0% -6,2% -3,6% 2,8% -14,3%
CSI 300 4 777,32 1,2% -0,8% -3,5% 3,2% 22,7% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 635,3 1,8% -0,5% 2,8% 0,6% 3,6% 57,0%
CAC 8 350,87 1,8% 1,6% 4,6% 2,5% 7,5% 26,5%
FTSE 10 471,72 1,6% 1,0% 2,0% 5,4% 17,9% 46,8%
FTSE MIB 51 497,21 2,0% 3,2% 5,1% 14,6% 28,9% 100,2%
IBEX 18 764,4 2,6% 2,3% 6,8% 8,4% 33,2% 103,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 724,7 1,6% 1,5% 2,4% 22,2% 42,9% 177,9%
ATX 6 258,71 3,1% 2,9% 7,0% 17,5% 42,6% 78,1%
PX 2 562,11 1,3% 1,4% 2,4% -4,6% 19,3% 117,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 490 3,9% 4,2% 2,0% 21,1% 65,1% 156,6%
Mol 3 826 -2,6% -2,1% -6,7% 30,1% 31,8% 56,9%
Richter 11 930 2,4% 0,1% -3,6% 20,9% 17,8% 44,2%
Magyar Telekom 2 730 1,5% 3,6% 12,9% 52,3% 54,4% 546,2%
Nyersanyagok              
WTI 88,62 -3,2% -6,0% -16,2% 54,8% 28,9% 25,0%
Brent 87,36 -3,5% -6,3% -19,1% 43,6% 25,9% 19,9%
Arany 4 214,03 3,2% -3,2% -9,7% -2,6% 24,7% 123,9%
Devizák              
EURHUF 352,0500 -1,0% -1,0% -1,6% -8,3% -12,2% 1,2%
USDHUF 304,1601 -1,5% -1,2% -0,3% -7,0% -12,1% 5,9%
GBPHUF 407,9250 -0,4% -0,9% -1,2% -7,4% -13,6% 0,5%
EURUSD 1,1575 0,5% 0,1% -1,4% -1,4% -0,1% -4,4%
USDJPY 160,5100 0,0% 0,1% 1,8% 2,4% 11,7% 46,2%
GBPUSD 1,3415 0,7% 0,2% -0,8% -0,3% -1,3% -5,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 531,04 0,0% 4,1% -21,1% -28,4% -39,9% 70,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,6% -1,4% 0,4% 7,6% 3,1% 206,5%
10 éves német állampapírhozam 3 -0,9% -1,2% -2,2% 4,8% 21,0% -1 215,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,48 0,0% -0,7% -4,7% -20,2% -24,0% 98,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Öthetes mélypontra zuhant az európai gázár az iráni megállapodás hírére

Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok

Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt járt az euró árfolyama
Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility