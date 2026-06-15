Nagy bejelentés Donald Trumptól: kilőttek a tőzsdék, ütik az olajat

Egy év alatt több mint 300 ezer megbízás érkezett az OTP digitális befektetési platformján, a SingleMarketen keresztül, amely már az amerikai tőzsdéket is elérhetővé tette az ügyfeleknek a kezdeti csendes pilot után. Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója szerint a cél nemcsak egy kereskedési alkalmazás létrehozása, hanem egy régiós szinten is használható, teljes körű digitális befektetési szolgáltatás felépítése. A magyar piacon akár több millió új befektető is közvetlen elérést kaphat, de szerinte jelentősen át kell alakítani a szabályozást ahhoz, hogy a hazai tőkepiac versenyképes legyen. A Portfolio emellett arról is kérdezte, hogyan kezeli a SingleMarket platform a magyar–amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény megszűnését, mikor válik elérhetővé a londoni tőzsde, és milyen eredményekkel lenne elégedett egy év múlva.