Nagy bejelentés Donald Trumptól: kilőttek a tőzsdék, ütik az olajat

Kitörtek az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel indították az amerikai részvénypiacok a hetet, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról.
A Dow Jones már mintegy 630 ponttal, 1,2 százalékkal emelkedett eddig, napközben új történelmi csúcsot is elért.
Az S&P 500 1,6 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 2,4 százalékkal került feljebb.
Erős napot zárt a magyar tőzsde
Az előzetes amerikai-iráni megállapodás hírére kedvező volt ma a hangulat a piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedett.
Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése
A SpaceX tőzsdei bevezetése a greenshoe opció lehívásával együtt összesen 85,7 milliárd dollárt hozott a vállalatnak - írja a CNBC.
Szárnyal a SpaceX
Tovább ralizik a SpaceX a múlt pénteki debütálás után, már 174 dolláron forog a papír, ami ma 7,3 százalékos erősödést jelent. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 2,3 ezer milliárd dollár, ez a SpaceX a 6. legértékesebb cége a világon.
Ugranak az amerikai tőzsdék
Kirobbanó formában kezdik a hetet az amerikai tőzsdék az amerikai-iráni előzetes megállapodásáról szóló hírt követően, a Dow 1,2 százalékot emelkedett, és ezzel úgy csúcsra ment, miközben az S&P 500 1,5 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 2,3 százalékot ralizott.
A Fox felvásárolja a Rokut
A Fox Corp. mintegy 22 milliárd dolláros, készpénzből és részvénycseréből álló ügylet keretében vásárolja fel a Roku streamingplatformot.
Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál
Húszmilliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon – jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterségesintelligencia-fejlesztéseik finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.
Pluszban a tőzsdék
A délutáni órákban továbbra is emelkedés látható a tőzsdéken, a DAX 1,4 százalékot emelkedett, a CAC 1,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb. A határidős indexek állása alapján az amerikai tőzsdéken is emelkedés jöhet majd.
Kötvénykibocsátásra készül az Alteo
Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amellyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása, a végső döntést pedig egy most induló piaci felmérés előzi meg.
Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken
Az európai részvénypiacok tartós emelkedéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, egyebek mellett a beruházások mesterséges intelligencián túli kiszélesedésére – mondta el Bhanu Baweja, a UBS vezető stratégája a Bloombergnek.
Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék
A JP Morgan Asset Management szakértője szerint az olajárak zuhanása komoly lökést adhat a részvénypiacoknak, és újraindíthatja a széles körű piaci emelkedést, amelyet az iráni konfliktus korábban hirtelen megakasztott - jelentette a Bloomberg.
Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget
A befektetők ugyan megkönnyebbüléssel fogadták az amerikai–iráni békemegállapodás lehetőségét, az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az olajpiaci turbulencia korántsem ért véget, így az energiapiacoknak a jövőben tartós geopolitikai kockázati felárral kell számolniuk - jelentette a Cnbc.
Fogy a magyar tőzsde lendülete
Délutánra mérséklődött a magyar tőzsde emelkedése, a BUX már mindössze 0,4 százalékos pluszban van. A blue chipek körül gyengült a hangulat, a Mol már 2 százalékos mínuszban van, a Richter 0,3 százalékot esett, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot gyengült. A nagypapírok közül egyedül az OTP tartja a frontot, a bankpapír 1,8 százalékos emelkedést mutat.
Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett
A UniCredit alaptalannak nevezte a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól, egyúttal kilátásba helyezte a rivális német pénzintézet vezetőségének leváltását - írja a Reuters. A Commerzbank részvényárfolyama jelenleg 0,4%-os mínuszban van.
Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez
Egy év alatt több mint 300 ezer megbízás érkezett az OTP digitális befektetési platformján, a SingleMarketen keresztül, amely már az amerikai tőzsdéket is elérhetővé tette az ügyfeleknek a kezdeti csendes pilot után. Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója szerint a cél nemcsak egy kereskedési alkalmazás létrehozása, hanem egy régiós szinten is használható, teljes körű digitális befektetési szolgáltatás felépítése. A magyar piacon akár több millió új befektető is közvetlen elérést kaphat, de szerinte jelentősen át kell alakítani a szabályozást ahhoz, hogy a hazai tőkepiac versenyképes legyen. A Portfolio emellett arról is kérdezte, hogyan kezeli a SingleMarket platform a magyar–amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény megszűnését, mikor válik elérhetővé a londoni tőzsde, és milyen eredményekkel lenne elégedett egy év múlva.
Kitart az emelkedés
Valamelyest mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken, de továbbra is szép pluszban vannak a vezető részvényindexek. A DAX 1,4 százalékkal került feljebb, a CAC 1,2 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban van.
Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel
A Renault bejelentette, hogy a Thales védelmi technológiai vállalattal közösen katonai járművet fejleszt, amivel tovább bővíti az európai újrafegyverkezést támogató projektjeinek körét.
Tovább megy a SpaceX
A múlt pénteki debütálás után tovább emelkedik a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 6 százalékot emelkedett Elon Musk cége. Pénteken az árfolyam 19 százalékot ugrott és 161 dolláron zárt, miután a kibocsátási ár 135 dollár volt. Jelenleg már 2 ezer milliárd dollár felett a vállalat piaci kapitalizációja.
Jelen állás szerint a részvény 170 dollár közelében nyithat.
Merre tarthat az AI sikere?
Az elmúlt két évben a piac leginkább arra koncentrált, hogy valódi-e a mesterséges intelligenciában tapasztalható forradalom, illetve fenntartható-e az Nvidia látványos árfolyamemelkedése. Pedig a technológiai forradalmak története azt sugallja, hogy a legnagyobb befektetési hibát nem az AI esetleges kudarcának alábecslése, hanem sikerének félreértése okozhatja. Az AI ugyanis minden valószínűség szerint valóban átalakítja a gazdaságot, az azonban korántsem biztos, hogy azok lesznek a legnagyobb nyertesek, akiket ma annak gondolunk. Nemesi Péter, az OTP Alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjének cikke.
Beszakadtak az európai olajóriások, a Mol viszont kilóg a sorból
Jelentősen esik az olajcégek árfolyama, miután a befektetők elkezdték kiárazni az olajárba beépült geopolitikai prémiumot azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harcok leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.
Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás
Nagy ralit látni ma az európai légitársaságok részvényeiben, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.
Rali
Jelentős emelkedés látszik a tőzsdéken a nyitás után, a DAX 1,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,7 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze 1,4 százalékot, a spanyol piac pedig 2 százalékot ralizott.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Határozott emelkedés látható a tőzsdéken, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. A jó nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is megy, a BUX 1 százalékos pluszban kezdett.
Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár
Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.
Jelentős emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 5,27 százalékos pluszban van, a Kospi 4,7 százalékot ralizott, a Hang Seng 0,48 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,55 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,02 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,95 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,95 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát. Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari bmi, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 54,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 202,26
|0,7%
|0,7%
|2,9%
|6,5%
|19,2%
|48,5%
|S&P 500
|7 431,46
|0,5%
|0,6%
|0,4%
|8,6%
|22,9%
|75,0%
|Nasdaq
|29 635,95
|0,6%
|2,3%
|2,0%
|17,4%
|35,2%
|111,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 020,06
|2,8%
|-0,9%
|5,2%
|31,1%
|72,9%
|128,1%
|Hang Seng
|24 718,1
|1,9%
|-1,0%
|-6,2%
|-3,6%
|2,8%
|-14,3%
|CSI 300
|4 777,32
|1,2%
|-0,8%
|-3,5%
|3,2%
|22,7%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 635,3
|1,8%
|-0,5%
|2,8%
|0,6%
|3,6%
|57,0%
|CAC
|8 350,87
|1,8%
|1,6%
|4,6%
|2,5%
|7,5%
|26,5%
|FTSE
|10 471,72
|1,6%
|1,0%
|2,0%
|5,4%
|17,9%
|46,8%
|FTSE MIB
|51 497,21
|2,0%
|3,2%
|5,1%
|14,6%
|28,9%
|100,2%
|IBEX
|18 764,4
|2,6%
|2,3%
|6,8%
|8,4%
|33,2%
|103,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 724,7
|1,6%
|1,5%
|2,4%
|22,2%
|42,9%
|177,9%
|ATX
|6 258,71
|3,1%
|2,9%
|7,0%
|17,5%
|42,6%
|78,1%
|PX
|2 562,11
|1,3%
|1,4%
|2,4%
|-4,6%
|19,3%
|117,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 490
|3,9%
|4,2%
|2,0%
|21,1%
|65,1%
|156,6%
|Mol
|3 826
|-2,6%
|-2,1%
|-6,7%
|30,1%
|31,8%
|56,9%
|Richter
|11 930
|2,4%
|0,1%
|-3,6%
|20,9%
|17,8%
|44,2%
|Magyar Telekom
|2 730
|1,5%
|3,6%
|12,9%
|52,3%
|54,4%
|546,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|88,62
|-3,2%
|-6,0%
|-16,2%
|54,8%
|28,9%
|25,0%
|Brent
|87,36
|-3,5%
|-6,3%
|-19,1%
|43,6%
|25,9%
|19,9%
|Arany
|4 214,03
|3,2%
|-3,2%
|-9,7%
|-2,6%
|24,7%
|123,9%
|Devizák
|EURHUF
|352,0500
|-1,0%
|-1,0%
|-1,6%
|-8,3%
|-12,2%
|1,2%
|USDHUF
|304,1601
|-1,5%
|-1,2%
|-0,3%
|-7,0%
|-12,1%
|5,9%
|GBPHUF
|407,9250
|-0,4%
|-0,9%
|-1,2%
|-7,4%
|-13,6%
|0,5%
|EURUSD
|1,1575
|0,5%
|0,1%
|-1,4%
|-1,4%
|-0,1%
|-4,4%
|USDJPY
|160,5100
|0,0%
|0,1%
|1,8%
|2,4%
|11,7%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3415
|0,7%
|0,2%
|-0,8%
|-0,3%
|-1,3%
|-5,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 531,04
|0,0%
|4,1%
|-21,1%
|-28,4%
|-39,9%
|70,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,6%
|-1,4%
|0,4%
|7,6%
|3,1%
|206,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-0,9%
|-1,2%
|-2,2%
|4,8%
|21,0%
|-1 215,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|0,0%
|-0,7%
|-4,7%
|-20,2%
|-24,0%
|98,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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