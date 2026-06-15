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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék
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Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Portfolio
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Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és a határidős indexek állása alapján Európában is jelentős emelkedés jöhet. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.
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Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás

Nagy ralit látni ma az európai légitársaságok részvényeiben, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

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Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás
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Rali

Jelentős emelkedés látszik a tőzsdéken a nyitás után, a DAX 1,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,7 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze 1,4 százalékot, a spanyol piac pedig 2 százalékot ralizott.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Határozott emelkedés látható a tőzsdéken, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. A jó nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is megy, a BUX 1 százalékos pluszban kezdett.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
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Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár

Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

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Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár
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Jelentős emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 5,27 százalékos pluszban van, a Kospi 4,7 százalékot ralizott, a Hang Seng 0,48 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,55 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,02 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,95 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,95 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát. Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari bmi, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 54,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 202,26 0,7% 0,7% 2,9% 6,5% 19,2% 48,5%
S&P 500 7 431,46 0,5% 0,6% 0,4% 8,6% 22,9% 75,0%
Nasdaq 29 635,95 0,6% 2,3% 2,0% 17,4% 35,2% 111,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 020,06 2,8% -0,9% 5,2% 31,1% 72,9% 128,1%
Hang Seng 24 718,1 1,9% -1,0% -6,2% -3,6% 2,8% -14,3%
CSI 300 4 777,32 1,2% -0,8% -3,5% 3,2% 22,7% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 635,3 1,8% -0,5% 2,8% 0,6% 3,6% 57,0%
CAC 8 350,87 1,8% 1,6% 4,6% 2,5% 7,5% 26,5%
FTSE 10 471,72 1,6% 1,0% 2,0% 5,4% 17,9% 46,8%
FTSE MIB 51 497,21 2,0% 3,2% 5,1% 14,6% 28,9% 100,2%
IBEX 18 764,4 2,6% 2,3% 6,8% 8,4% 33,2% 103,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 724,7 1,6% 1,5% 2,4% 22,2% 42,9% 177,9%
ATX 6 258,71 3,1% 2,9% 7,0% 17,5% 42,6% 78,1%
PX 2 562,11 1,3% 1,4% 2,4% -4,6% 19,3% 117,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 490 3,9% 4,2% 2,0% 21,1% 65,1% 156,6%
Mol 3 826 -2,6% -2,1% -6,7% 30,1% 31,8% 56,9%
Richter 11 930 2,4% 0,1% -3,6% 20,9% 17,8% 44,2%
Magyar Telekom 2 730 1,5% 3,6% 12,9% 52,3% 54,4% 546,2%
Nyersanyagok              
WTI 88,62 -3,2% -6,0% -16,2% 54,8% 28,9% 25,0%
Brent 87,36 -3,5% -6,3% -19,1% 43,6% 25,9% 19,9%
Arany 4 214,03 3,2% -3,2% -9,7% -2,6% 24,7% 123,9%
Devizák              
EURHUF 352,0500 -1,0% -1,0% -1,6% -8,3% -12,2% 1,2%
USDHUF 304,1601 -1,5% -1,2% -0,3% -7,0% -12,1% 5,9%
GBPHUF 407,9250 -0,4% -0,9% -1,2% -7,4% -13,6% 0,5%
EURUSD 1,1575 0,5% 0,1% -1,4% -1,4% -0,1% -4,4%
USDJPY 160,5100 0,0% 0,1% 1,8% 2,4% 11,7% 46,2%
GBPUSD 1,3415 0,7% 0,2% -0,8% -0,3% -1,3% -5,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 531,04 0,0% 4,1% -21,1% -28,4% -39,9% 70,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,6% -1,4% 0,4% 7,6% 3,1% 206,5%
10 éves német állampapírhozam 3 -0,9% -1,2% -2,2% 4,8% 21,0% -1 215,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,48 0,0% -0,7% -4,7% -20,2% -24,0% 98,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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