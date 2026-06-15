Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról. A Dow Jones 540 ponttal, 1,1 százalékkal emelkedett, de napközben még új történelmi csúcson is volt az index.

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Az S&P 500 1,7 százalékos pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,9 százalékot ugrott, ezzel március 31. óta a legjobb napját hozta az index.

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A piaci hangulatot az is javította, hogy Donald Trump engedélyezte a Hormuzi-szoros újranyitását, ami érdemi esést hozott az olajpiacon. Az amerikai nyersolaj ára 5 százalékkal, hordónként 80 dollár környékére esett.

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Az olajár csökkenése enyhítheti az inflációs nyomást is, különösen egy olyan héten, amikor a Federal Reserve kamatdöntésére figyel a piac.

A nyersolaj gyors esése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a finomított termékek, például a repülőgép-üzemanyag ára azonnal lekövetné az áresést, de a 80 dollár körüli szint erős jelzés lehet arra, hogy a Fednek nem kell újabb kamatemeléssel reagálnia. A CME FedWatch eszköze szerint a határidős kamatpiacok már több mint 98 százalékos esélyt áraznak arra, hogy az év végéig változatlan marad az amerikai kamatszint.