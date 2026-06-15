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Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!
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Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!

Portfolio
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Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását.

Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliztak hétfőn: Ázsiában a japán és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedéssel zártak az indexek a Nasdaq vezetésével. Külön érdemes még kiemelni a SpaceX-et is, ugyanis Elon Musk cége a múlt hét pénteki IPO után ma is száguldott, közel 20 százalékos pluszban zárt az árfolyam.
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Tovább száguldott a SpaceX!

A vállalat részvényei 19,6 százalékos pluszban, 192,5 dolláron zárták a kereskedést, az emelkedés pedig a tőzsdezárás után is folytatódott: további 1 százalékkal került feljebb a papír.

Elon Musk cége még múlt pénteken debütált a tőzsdén, a mai emelkedéssel pedig már 2519 milliárd dollárra nőtt a piaci kapitalizációja. Ezzel a SpaceX már a tajvani TSMC-t is megelőzte, és hamarosan az Amazont is utolérheti, amelynek piaci kapitalizációja jelenleg 2646 milliárd dollár.

A SpaceX jelenleg a 6. legértékesebb tőzsdei cég.

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Új történelmi csúcs után erősödéssel zártak a New York-i indexek

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról. A Dow Jones 540 ponttal, 1,1 százalékkal emelkedett, de napközben még új történelmi csúcson is volt az index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,7 százalékos pluszban zárt, míg a Nasdaq 2,9 százalékot ugrott, ezzel március 31. óta a legjobb napját hozta az index.

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A piaci hangulatot az is javította, hogy Donald Trump engedélyezte a Hormuzi-szoros újranyitását, ami érdemi esést hozott az olajpiacon. Az amerikai nyersolaj ára 5 százalékkal, hordónként 80 dollár környékére esett.

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Az olajár csökkenése enyhítheti az inflációs nyomást is, különösen egy olyan héten, amikor a Federal Reserve kamatdöntésére figyel a piac.

A nyersolaj gyors esése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a finomított termékek, például a repülőgép-üzemanyag ára azonnal lekövetné az áresést, de a 80 dollár körüli szint erős jelzés lehet arra, hogy a Fednek nem kell újabb kamatemeléssel reagálnia. A CME FedWatch eszköze szerint a határidős kamatpiacok már több mint 98 százalékos esélyt áraznak arra, hogy az év végéig változatlan marad az amerikai kamatszint.

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Soha nem élt még ezzel a jogkörével az amerikai kereskedelmi minisztérium

Az amerikai kereskedelmi minisztérium története során először élt az exportellenőrzési törvény biztosította jogkörével, amikor elrendelte az Anthropic legújabb mesterségesintelligencia-modelljeinek teljes körű exporttilalmát. A szigorú lépés hátterében nemzetbiztonsági aggályok, valamint az MI-fejlesztő startup és a Trump-kormányzat között kialakult feszült viszony áll.

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Soha nem élt még ezzel a jogkörével az amerikai kereskedelmi minisztérium
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Az utolsó félórában is jó a hangulat

Továbbra is masszív pluszban vannak az amerikai tőzsdék a hétfői kereskedés utolsó órájában, miután a befektetők kedvezően fogadták az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodást, amely a háború lezárását és a Hormuzi-szoros újranyitását célozza.

A Dow Jones 590 ponttal, 1,2 százalékkal emelkedett, de napközben már történelmi csúcson is volt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,8 százalékos pluszban állt, míg a Nasdaq 3 százalék körüli erősödést mutatott.

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Még kitart a lelkesedés

Tart az erősödés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones kicsit visszakorrigálva, de még mindig 628 ponttal, 1,2 százalékkal került feljebb a nyitáshoz képest.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,8 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 3 százalékot ugrott.

A Nasdaq ezzel március 31. óta a legjobb napja felé halad.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Vészesen apad az Egyesült Államok legfontosabb tartaléka, Trump még több olajat locsolna szét

Az Egyesült Államok stratégiai kőolajkészlete negyvenhárom éves mélypontra süllyedt, miközben a Trump-kormányzat az iráni konfliktus nyomán megugrott üzemanyagárak megfékezésére 172 millió hordónyi tartalék felszabadítását tervezi. Ez a készlet történetének második legnagyobb kibocsátását jelentené - számolt be a Bloomberg.

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Vészesen apad az Egyesült Államok legfontosabb tartaléka, Trump még több olajat locsolna szét
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Egyetlen hajóra figyel az egész világ, a globális gazdaság múlhat rajta

Egy amerikai szankciók alatt álló, iráni olajszállításban érintett szupertanker, a Tejas tart a Perzsa-öböl felé bekapcsolt jeladóval, ami az első ilyen eset az amerikai–iráni ideiglenes megállapodás óta. A hajó megjelenése próbára teheti az április közepe óta fennálló amerikai tengeri blokádot. Donald Trump szerint a Hormuzi-szoros már részben nyitva van, és péntekre teljesen megnyílhat. Az iráni hajózást célzó korlátozások ugyanakkor június 19-ig, az ideiglenes megállapodás hatálybalépéséig hivatalosan érvényben maradnak.

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Egyetlen hajóra figyel az egész világ, a globális gazdaság múlhat rajta
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Egyre magasabban a tőzsdék

Emelkedéssel folytatódik a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 702 ponttal, 1,4 százalékkal került feljebb, és napközben új történelmi csúcsot is elért.

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Az S&P 500 1,9 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 3 százalékot emelkedett.

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A kedvező hangulat a kriptodeviza-piacon is látszik: a bitcoin pénteken ismét 66 ezer dollár fölé kapaszkodott, ugyanakkor a bitcoin éves alapon még mindig közel 24 százalékos mínuszban van.

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Zöldben állt meg Európa

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedés az európai részvénypiacok, miután a befektetők egyre inkább az iráni háború lezárásának lehetőségét árazzák Donald Trump elnök és az iráni fél elvi megállapodása után. A Stoxx 600 index 0,25 százalékos pluszban, történelmi csúcson állt meg, a francia CAC 40 0,4 százalékkal, a német DAX pedig 1,1 százalékkal emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A brit FTSE 100 ugyanakkor 0,4 százalékos mínusszal zárt, főként az olaj- és gázipari részvények gyengélkedése miatt.

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Kitörtek az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel indították az amerikai részvénypiacok a hetet, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárásáról.

A Dow Jones már mintegy 630 ponttal, 1,2 százalékkal emelkedett eddig, napközben új történelmi csúcsot is elért.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,6 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 2,4 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Erős napot zárt a magyar tőzsde

Az előzetes amerikai-iráni megállapodás hírére kedvező volt ma a hangulat a piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedett.

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Erős napot zárt a magyar tőzsde
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Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése

A SpaceX tőzsdei bevezetése a greenshoe opció lehívásával együtt összesen 85,7 milliárd dollárt hozott a vállalatnak - írja a CNBC.

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Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése
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Szárnyal a SpaceX

Tovább ralizik a SpaceX a múlt pénteki debütálás után, már 174 dolláron forog a papír, ami ma 7,3 százalékos erősödést jelent. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 2,3 ezer milliárd dollár, ez a SpaceX a 6. legértékesebb cége a világon.

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Ugranak az amerikai tőzsdék

Kirobbanó formában kezdik a hetet az amerikai tőzsdék az amerikai-iráni előzetes megállapodásáról szóló hírt követően, a Dow 1,2 százalékot emelkedett, és ezzel úgy csúcsra ment, miközben az S&P 500 1,5 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 2,3 százalékot ralizott.

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A Fox felvásárolja a Rokut

A Fox Corp. mintegy 22 milliárd dolláros, készpénzből és részvénycseréből álló ügylet keretében vásárolja fel a Roku streamingplatformot.

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A Fox felvásárolja a Rokut
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Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál

Húszmilliárd dollár értékben bocsát ki kötvényeket az Nvidia az amerikai piacon – jelentette a Reuters egy belső forrásra hivatkozva. A chipgyártó ezzel csatlakozik azon technológiai óriások táborához, amelyek a mesterségesintelligencia-fejlesztéseik finanszírozásához mind gyakrabban vesznek igénybe kötvénypiaci forrásokat.

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Kötvénykibocsátás jön az Nvidiánál
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Pluszban a tőzsdék

A délutáni órákban továbbra is emelkedés látható a tőzsdéken, a DAX 1,4 százalékot emelkedett, a CAC 1,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb. A határidős indexek állása alapján az amerikai tőzsdéken is emelkedés jöhet majd.

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Kötvénykibocsátásra készül az Alteo

Kötvénykibocsátást mérlegel az Alteo, amellyel 25 és 40 milliárd forint közötti forrást vonna be a hazai tőkepiacon. A lépés elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása, a végső döntést pedig egy most induló piaci felmérés előzi meg.

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Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken

Az európai részvénypiacok tartós emelkedéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, egyebek mellett a beruházások mesterséges intelligencián túli kiszélesedésére – mondta el Bhanu Baweja, a UBS vezető stratégája a Bloombergnek.

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Bemondta a stratéga, mitől lehet Európa a sztár a tőzsdéken
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Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék

A JP Morgan Asset Management szakértője szerint az olajárak zuhanása komoly lökést adhat a részvénypiacoknak, és újraindíthatja a széles körű piaci emelkedést, amelyet az iráni konfliktus korábban hirtelen megakasztott - jelentette a Bloomberg.

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Megszólalt a neves elemző: olyan fordulat készülődik, amitől kilőhetnek a tőzsdék
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Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget

A befektetők ugyan megkönnyebbüléssel fogadták az amerikai–iráni békemegállapodás lehetőségét, az elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az olajpiaci turbulencia korántsem ért véget, így az energiapiacoknak a jövőben tartós geopolitikai kockázati felárral kell számolniuk - jelentette a Cnbc.

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Figyelmeztetnek az elemzők: hiába zuhant be az olajár, a piaci turbulencia koránt sem ért véget
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Fogy a magyar tőzsde lendülete

Délutánra mérséklődött a magyar tőzsde emelkedése, a BUX már mindössze 0,4 százalékos pluszban van. A blue chipek körül gyengült a hangulat, a Mol már 2 százalékos mínuszban van, a Richter 0,3 százalékot esett, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot gyengült. A nagypapírok közül egyedül az OTP tartja a frontot, a bankpapír 1,8 százalékos emelkedést mutat.

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Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett

A UniCredit alaptalannak nevezte a Commerzbank azon állításait, amelyek szerint a felvásárlási ajánlatára érkezett elfogadó nyilatkozatok valós aránya elmarad a közölt adatoktól, egyúttal kilátásba helyezte a rivális német pénzintézet vezetőségének leváltását - írja a Reuters. A Commerzbank részvényárfolyama jelenleg 0,4%-os mínuszban van.

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Ha igaza van az UniCreditnek, hamarosan átveheti a hatalmat a Commerzbank felett
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Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez

Egy év alatt több mint 300 ezer megbízás érkezett az OTP digitális befektetési platformján, a SingleMarketen keresztül, amely már az amerikai tőzsdéket is elérhetővé tette az ügyfeleknek a kezdeti csendes pilot után. Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója szerint a cél nemcsak egy kereskedési alkalmazás létrehozása, hanem egy régiós szinten is használható, teljes körű digitális befektetési szolgáltatás felépítése. A magyar piacon akár több millió új befektető is közvetlen elérést kaphat, de szerinte jelentősen át kell alakítani a szabályozást ahhoz, hogy a hazai tőkepiac versenyképes legyen. A Portfolio emellett arról is kérdezte, hogyan kezeli a SingleMarket platform a magyar–amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezmény megszűnését, mikor válik elérhetővé a londoni tőzsde, és milyen eredményekkel lenne elégedett egy év múlva.

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Egyéves az OTP SingleMarket: megnyílt az út az amerikai tőzsdékhez
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Kitart az emelkedés

Valamelyest mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken, de továbbra is szép pluszban vannak a vezető részvényindexek. A DAX 1,4 százalékkal került feljebb, a CAC 1,2 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban van.

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Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel

A Renault bejelentette, hogy a Thales védelmi technológiai vállalattal közösen katonai járművet fejleszt, amivel tovább bővíti az európai újrafegyverkezést támogató projektjeinek körét.

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Katonai járművet fejleszt a Renault az egyik legnagyobb európai védelmi céggel
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Tovább megy a SpaceX

A múlt pénteki debütálás után tovább emelkedik a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 6 százalékot emelkedett Elon Musk cége. Pénteken az árfolyam 19 százalékot ugrott és 161 dolláron zárt, miután a kibocsátási ár 135 dollár volt. Jelenleg már 2 ezer milliárd dollár felett a vállalat piaci kapitalizációja.

Jelen állás szerint a részvény 170 dollár közelében nyithat.

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Merre tarthat az AI sikere?

Az elmúlt két évben a piac leginkább arra koncentrált, hogy valódi-e a mesterséges intelligenciában tapasztalható forradalom, illetve fenntartható-e az Nvidia látványos árfolyamemelkedése. Pedig a technológiai forradalmak története azt sugallja, hogy a legnagyobb befektetési hibát nem az AI esetleges kudarcának alábecslése, hanem sikerének félreértése okozhatja. Az AI ugyanis minden valószínűség szerint valóban átalakítja a gazdaságot, az azonban korántsem biztos, hogy azok lesznek a legnagyobb nyertesek, akiket ma annak gondolunk. Nemesi Péter, az OTP Alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzőjének cikke.

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Merre tarthat az AI sikere?
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Beszakadtak az európai olajóriások, a Mol viszont kilóg a sorból

Jelentősen esik az olajcégek árfolyama, miután a befektetők elkezdték kiárazni az olajárba beépült geopolitikai prémiumot azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harcok leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

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Beszakadtak az európai olajóriások, a Mol viszont kilóg a sorból
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Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás

Nagy ralit látni ma az európai légitársaságok részvényeiben, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról.

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Kilőttek a légitársaságok, nagy megkönnyebbülést hozott az iráni megállapodás
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Rali

Jelentős emelkedés látszik a tőzsdéken a nyitás után, a DAX 1,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,7 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,8 százalékot erősödött. A milánói börze 1,4 százalékot, a spanyol piac pedig 2 százalékot ralizott.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Határozott emelkedés látható a tőzsdéken, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a háború lezárásáról. A jó nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is megy, a BUX 1 százalékos pluszban kezdett.

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Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
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Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár

Jelentősen esnek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

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Megállapodás a láthatáron, lefordult az olajár
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Jelentős emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 5,27 százalékos pluszban van, a Kospi 4,7 százalékot ralizott, a Hang Seng 0,48 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 1,55 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,02 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,95 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,28 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,95 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB első negyedéves pénzforgalmi táblakészlete nyitja a hazai adatközlések sorát. Az euróövezetből áprilisi ipari termelési adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a New York-i feldolgozóipari bmi, valamint a májusi ipari termelés és kapacitáskihasználtság kerülhet a befektetők figyelmébe.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 54,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 202,26 0,7% 0,7% 2,9% 6,5% 19,2% 48,5%
S&P 500 7 431,46 0,5% 0,6% 0,4% 8,6% 22,9% 75,0%
Nasdaq 29 635,95 0,6% 2,3% 2,0% 17,4% 35,2% 111,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 020,06 2,8% -0,9% 5,2% 31,1% 72,9% 128,1%
Hang Seng 24 718,1 1,9% -1,0% -6,2% -3,6% 2,8% -14,3%
CSI 300 4 777,32 1,2% -0,8% -3,5% 3,2% 22,7% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 635,3 1,8% -0,5% 2,8% 0,6% 3,6% 57,0%
CAC 8 350,87 1,8% 1,6% 4,6% 2,5% 7,5% 26,5%
FTSE 10 471,72 1,6% 1,0% 2,0% 5,4% 17,9% 46,8%
FTSE MIB 51 497,21 2,0% 3,2% 5,1% 14,6% 28,9% 100,2%
IBEX 18 764,4 2,6% 2,3% 6,8% 8,4% 33,2% 103,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 724,7 1,6% 1,5% 2,4% 22,2% 42,9% 177,9%
ATX 6 258,71 3,1% 2,9% 7,0% 17,5% 42,6% 78,1%
PX 2 562,11 1,3% 1,4% 2,4% -4,6% 19,3% 117,6%
Magyar blue chipek              
OTP 42 490 3,9% 4,2% 2,0% 21,1% 65,1% 156,6%
Mol 3 826 -2,6% -2,1% -6,7% 30,1% 31,8% 56,9%
Richter 11 930 2,4% 0,1% -3,6% 20,9% 17,8% 44,2%
Magyar Telekom 2 730 1,5% 3,6% 12,9% 52,3% 54,4% 546,2%
Nyersanyagok              
WTI 88,62 -3,2% -6,0% -16,2% 54,8% 28,9% 25,0%
Brent 87,36 -3,5% -6,3% -19,1% 43,6% 25,9% 19,9%
Arany 4 214,03 3,2% -3,2% -9,7% -2,6% 24,7% 123,9%
Devizák              
EURHUF 352,0500 -1,0% -1,0% -1,6% -8,3% -12,2% 1,2%
USDHUF 304,1601 -1,5% -1,2% -0,3% -7,0% -12,1% 5,9%
GBPHUF 407,9250 -0,4% -0,9% -1,2% -7,4% -13,6% 0,5%
EURUSD 1,1575 0,5% 0,1% -1,4% -1,4% -0,1% -4,4%
USDJPY 160,5100 0,0% 0,1% 1,8% 2,4% 11,7% 46,2%
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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