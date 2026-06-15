Valósággal összeomlott az építőipari üzletág az Opus Globalnál, de azért van jó hír is

A főbb számok

Az első negyedév gazdálkodására továbbra is rányomta a bélyegét a kedvezőtlen gazdasági környezet – közölte a cég közleményében. A bevétel és az EBITDA kétszámjegyű ütemben csökkent a negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az adózott eredmény viszont emelkedni tudott a pénzügyi soron bekövetkezett jelentős javulásnak köszönhetően.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 1Q 25 1Q 26 változás (év/év) összes működési bevétel 120,5 103,8 -13,8% üzemi eredmény 23,2 14,5 -37,6% üzemi eredmény-marzs 19,3% 13,9% -5,3pp EBITDA 33,9 25,7 -24,3% EBITDA-marzs 28,1% 24,7% -3,4pp adózott eredmény 13,2 14,4 9,2% adózott eredmény-marzs 10,9% 13,9% +2,9pp teljes átfogó jövedelem 11,9 13,1 10,5% Forrás: Opus, Portfolio

Valósággal összeomlott az építőipari szegmens bevétele az Opusnál, ennek eredményeként a csoportszintű működési bevétel jelentősen, közel 14 százalékkal esett az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA a bevételnél nagyobb mértékben, több mint 24 százalékkal esett,

ez szintén elsősorban az építőipar üzletág számlájára írható, amely veszteségbe is fordult.

Ennek megfelelően az EBITDA-marzs is csökkent az egy évvel korábbi szintről, több mint 3 százalékpontos eséssel 24,7 százalékra zsugorodott a 2026 január-márciusi időszakban.

Pénzügyi soron viszont jelentősen javított a cég, az egy évvel korább veszteség helyett 2026 első negyedévben 5 milliárd forintos pozitív eredményt könyvelt el a cég. Ennek köszönhetően a működési szintű eredménycsökkenés ellenére az adózott eredmény és az átfogó eredmény is növekedett 9, illetve 10 százalékkal: 14,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az időszakot a vállalat.

Az első negyedévben a meglévő üzleti struktúrák stabilizálására, a folyamatok finomhangolására és a működési hatékonyság további javítására összpontosítottunk

– hangsúlyozta Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója. A portfólióban szereplő társaságok tevékenysége változatlan szervezeti keretek között folytatódott, így a fókusz elsősorban a korábbi években kialakított stratégiai irányok következetes végrehajtásán, a pénzügyi fegyelem fenntartásán és a szegmensszintű teljesítmény stabilizálásán volt - tette hozzá a cégvezető.

A szegmensek

Az Opus Global építőipari szegmensének teljesítménye jelentősen visszaesett 2026 első negyedévében:

az árbevétel 73,8 százalékkal, 7,7 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi szintről.

Az építőipar szegmens helyzetét továbbra is nehezítik a teljes ágazatban elmaradt beruházások, amelyek érintették a csoport tagvállalatait is. E mellett a terveknek megfelelően kifutó projektek hatása látszik a csökkenő számokban – magyarázta közleményében a cég. A gyengébb eredmény mögött elsősorban az áll, hogy a szegmens vállalatai a korábbi éveknél alacsonyabb értékű munkákat végeztek, miközben az újonnan elnyert megbízások volumene is mérséklődött. Több projekt esetében csak 2026 elején történt meg a munkaterületek átadása, ezért ezek még kezdeti fázisban vannak, az érdemi árbevétel és eredménytermelő hatásuk várhatóan csak az év második felében, illetve a következő években jelentkezik. A visszaeséshez hozzájárult az is, hogy az RMI egyetlen nagy projekthez kötődő tevékenysége gyakorlatilag kifutó szakaszba ért, így a társaságnál érdemi bevétel nem keletkezett az időszakban. A Mészáros és Mészáros bevételének csökkenését elsősorban a közmű üzletág gyengébb teljesítménye okozta. Az elmúlt években csökkent a kiírt és elérhető építőipari projektek száma és értéke. A szegmens üzemi szinten 2,95 milliárd forintos veszteséget könyvelt el az első negyedévben, miközben az EBITDA is negatív tartományba fordult, és 8,2 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

Az élelmiszeripari szegmens bevétele lényegében stagnált 2026 első negyedévében: az összes működési bevétel 28,4 milliárd forintra emelkedet. A visszafogott teljesítmény hátterében elsősorban a termék- és alapanyagárak világpiaci konszolidációja állt, amely lefelé nyomta az értékesítési árakat, miközben a forint erősödése is rontotta a döntően euróalapú bevételek forintban számolt értékét. A társaság szerint a 2025 és 2026 első negyedévi átlagárfolyamok alapján ez önmagában mintegy 5 százalékkal csökkentette az euróban realizált árbevétel forintértékét. A növekvő termelési és értékesítési volumen így nem tudott érdemi bevételnövekedést eredményezni. A szegmensen belül a Kall 8 százalékkal növelte bevételeit, míg a Viresol 10 százalékos visszaesést szenvedett el, ami összességében kiegyenlítette egymást. Az eredményességet eközben több kedvezőtlen tényező is terhelte. Az energiaköltségek emelkedése és volatilitása mindkét vállalatnál rontotta a profitabilitást, a Kall működését pedig továbbra is negatívan érintette a magas aflatoxinszennyezettségű, illetve gyengébb minőségű 2025-ös kukoricatermés, amely magasan tartotta az alapanyagárakat. A Viresol esetében az alacsonyabb árbevétel, a növekvő egyéb működési költségek és a termékárak késleltetett alkalmazkodása egyaránt nyomást helyezett a marzsokra. Ennek eredményeként a szegmens üzemi eredménye negatív tartományba fordult, 370 millió forintos veszteséget mutatott, míg az EBITDA 1,63 milliárd forintra csökkent az előző évhez képest.

A turizmus szegmens viszont tovább javította teljesítményét 2026 első negyedévében: az összes működési bevétel 10,5 százalékkal, 11,2 milliárd forintra emelkedett, amit döntően a Hunguest erős növekedése hajtott. A bevételbővülés hátterében több tényező állt: az elmúlt évek szállodafejlesztései és állagmegóvó beruházásai nyomán nőtt a rendelkezésre álló kapacitás, új szállodaegységek kerültek az üzemeltetett portfólióba, miközben a magasabb szolgáltatási színvonalhoz igazított árképzés és a turisztikai piacon tapasztalható általános áremelkedés is támogatta a bevételek növekedését. Emellett a kihasználtság is javult, a Hunguest vidéki szállodáiban a vendégéjszakák száma éves összevetésben közel 12 százalékkal emelkedett az első negyedévben. A bővülést elsősorban a belföldi kereslet hajtotta, a hazai vendégek által eltöltött éjszakák száma 16 százalékkal nőtt, miközben a külföldi forgalom lényegében stagnált. A növekvő kapacitások és a magasabb energiaárak ugyanakkor a költségoldalon is éreztették hatásukat, így a szegmens működési költségei 7,4 százalékkal emelkedtek. Az EBITDA szintén emelkedett, és 780 millió forinton zárta az első negyedévet.

A legnagyobb súlyú üzletág, az energetika szegmens bevétele 2026 első negyedévében 3,3 százalékkal, 57,5 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszakához képest, miközben a hidegebb időjárás miatt nőtt a földgáz- és villamosenergia-elosztás volumene. A szegmens eredményére emellett a földgáz- és villamosenergia-piaci árak, valamint kisebb részben az euró-forint árfolyam alakulása is hatással volt. A bevételek mindkét meghatározó leányvállalatnál csökkentek: az Opus Tigáz bevétele gyakorlatilag stagnált, míg az Opus Titász esetében több mint 3 százalékos visszaesés következett be. A működési költségek ugyan mérséklődtek, elsősorban az Opusz Titász alacsonyabb energiabeszerzési és hálózati veszteségekhez kapcsolódó költségeinek köszönhetően, azonban a költségcsökkenés mértéke elmaradt a bevételcsökkenéstől. Az EBITDA 1,8 százalékkal esett vissza, a társaság kiemelte, hogy a nyereségesség romlása nem a működési hatékonyság gyengüléséből fakadt, hanem elsősorban a szabályozói környezet és az energiaárak alakulásának következménye volt.

Az árfolyam

Az Opus Global árfolyama idén masszívan alulteljesítő a magyar piacon a BUX indexhez képest, a pénteki záróárfolyammal számolva közel 37 százalékos mínuszban áll a részvény.