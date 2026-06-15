Wizz Air, Ryanair, Lufthansa - Kik lehetek az iráni megállapodás nyertesei? Mutatunk 4 olcsó részvényt, ami az elemzők kedvence most

Látványos ralival reagáltak a nagy európai légitársaságok részvényei ma délelőtt a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött az ellenségeskedések leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A bejelentés nyomán esik az olajár, amelynek köszönhetően javulhat a légitársaságok költségképe, miközben erősödhet a fogyasztói bizalom az utazók körében, fellendítve a foglalásokat, ezzel javítva az utóbbi időben megtépázott profitabilitást a szektorban. Megnéztük, hogy a nagy légitársaságok közül melyik kínálja most a legizgalmasabb befektetési sztorit, melyek a legolcsóbb részvények és melyek az elemzők kedvenc papírjai.

Esések után felpattanás

Az árfolyamok mai felpattanása az európai légitársaságoknál nem meglepő annak fényében, hogy az iráni háború kitörésével, az olajár, és ezzel párhuzamosan a kerozinár elszállásával, valamint a kerozinhiány belengetésével korrekción mentek keresztül a részvények. Bár a kezdeti meredek esések után stabilizálódtak az árfolyamok és több papír emelkedésbe kezdett, a nagy európai légitársaságok részvényei még most is többségében mínuszban állnak a háború kitörése óta, kivételt csak az easyJet jelent, amely egy potenciális felvásárlási sztori miatt kapott erőre május végén.

Az iráni háború kitörésekor a kezdeti negatív reakció nem volt véletlen, hiszen Európa jelentős mértékben importra szorul a repülőgép-üzemanyag terén, ráadásul a Hormuzi-szoros lezárása után a kerozin ára rekordmagasságba emelkedett. A nagy európai szereplők bár viszonylag jól átvészelték a sokkot, mivel a legtöbb társaság jelentős fedezeti pozíciókkal rendelkezett, amelyek ideiglenesen tompították az üzemanyagár-emelkedés hatását, a piacok attól tartottak, hogy a fedezeti ügyletek kifutásával 2027-ben már sokkal közvetlenebbül jelentkezhetnek a magas költségek. Emellett több piaci szereplő is kerozinhiánnyal riogatott, potenciális járattörléseket kilátásba helyezve, már akár nyáron, ami pedig a légitársaságok legerősebb időszaka a nyaralások miatt.

Meglepőnek tűnik az amerikai légitársaságok idei jó teljesítménye, annak fényében, hogy az üzemanyagárak emelkedésére kifejezetten érzékenyek, miután többségük a fedezeti ügyletekkel rég felhagyott. A befektetők azonban elsősorban nem a költségoldalra, hanem a bevételi kilátásokra figyelnek, és ezek továbbra is kedvező képet mutatnak. A Delta, a United és az American Airlines egyaránt arról számolt be a közelmúltban, hogy a prémium utazási szegmens, a vállalati utazások és a nemzetközi forgalom továbbra is erős. A Delta és a United például az elmúlt években tudatosan a magasabb költésű utasokra építette stratégiáját: bővítették a prémium ülések számát, fejlesztették a lounge-hálózatot, valamint egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a hűségprogramokra és a bankkártyás partnerségekre. Emiatt eredményeik kevésbé függenek a hagyományos turistaosztályú jegyektől, ami stabilabb profitabilitást eredményez. Az árfolyamokat az is támogatta, hogy a 2024–2025-ös időszak túlzott kapacitásai fokozatosan megszűntek az amerikai belföldi piacon. A légitársaságok visszafogottabb kapacitásbővítést hajtanak végre, miközben a kereslet továbbra is növekszik, ami javítja a jegyárak alakulását és a járatok kihasználtságát.