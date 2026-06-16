Célárcsökkentés jött a Wizz Air részvényeire!

A Concorde elemzőjének véleménye szerint a Wizz Air friss, 2025/26-os pénzügyi éves eredményei nagyjából megfeleltek a korábban megemelt várakozásoknak, a kilátások azonban vegyesek. A folyó negyedévben az egységbevétel akár 7–8 százalékkal is visszaeshet éves alapon, részben azért, mert a közel-keleti járatok kiesése miatt a társaság rövidebb európai útvonalakra terelte át kapacitásait. A menedzsment ugyanakkor a következő negyedévre már stabilizálódást vár. A befektetők számára kedvező jel, hogy a likviditási helyzet erős: a készpénzállomány 2,1 milliárd euró fölött volt, a tőkeáttétel pedig 4,4-szeresről 3,7-szeresre csökkent.
A Concorde elemzője kiemeli, hogy a Wizz Air továbbra is érzékeny az üzemanyagárakra, bár a téli kerozinszükséglet jelentős részét már lefedezte a társaság. A közel-keleti vagy ukrajnai helyzet javulása egyszerre támogathatná a bevételeket és mérsékelhetné a költségeket. A Pratt & Whitney-motorok okozta flottaprobléma a menedzsment szerint 18 hónapon belül enyhülhet, a földön álló gépek száma már csökkent, 2027 végére pedig visszatérhetnek a forgalomba. Emellett a Wizz Air a Starlink fedélzeti internet bevezetésére készül, amelyért a társaság díjat kérne, a szolgáltatás indulása 2027 elején kezdődhet.
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