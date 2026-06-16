Csúcsok után kivárás - Mutatjuk, mit csinálnak ma reggel a tőzsdék és az olajár

Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliztak hétfőn: Ázsiában a japán és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedéssel zártak az indexek a Nasdaq vezetésével. Külön érdemes még kiemelni a SpaceX-et is, ugyanis Elon Musk cége a múlt hét pénteki IPO után ma is száguldott, közel 20 százalékos pluszban zárt az árfolyam.