Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt

Felemásan zárt Amerika
Csak a Dow Jones index tudta emelkedéssel zárna a mai napot (+0,64%), az S&P 500 (-0,45%) és a Nasdaq (-1,56%) árfolyama is elmaradt a tegnap esti zárószinttől.
Nemcsak a forint, a magyar kötvények is szárnyalnak az iráni béke híreire
Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon nagy mértékében csökkentek a hozamok, a rövid lejáratú papírok estében viszont csak minimális elmozdulás történt.
Enyhe csökkenés az amerikai tőzsdén a zárás előtt
Az elmúlt órában minimálisan csökkentek a vezető amerikai részvényindexek:
- a Dow Jones már csak 0,74 százalékos napi pluszban van, míg
- az S&P 500 már 0,33 százalékkal marad el a tegnap esti záró értéktől.
- A legnagyobb napi csökkenés a Nasdaq indexnél látszik, melynek árfolyama már 1,42 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél.
Visszajött mai mínuszából az arany
Közel 1 százalékos mínuszban kezdte a napot az arany, de mostanra 4 340 dollár környékére, azaz a tegnap esti zárószint környékére emelkedett az árfolyam.
Trump ideiglenes békét köt Iránnal, szivárognak a részletek, napokon belül megnyílhat a Hormuzi-szoros
Keddre körvonalazódtak az Egyesült Államok és Irán közötti ideiglenes megállapodás részletei, amely a közel-keleti háború lezárását célozza. A keretegyezmény azonnali olajexportot tesz lehetővé Teherán számára, kizárja az iráni atomfegyver birtokolásának lehetőségét, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost.
Vegyesen állnak az amerikai indexek
Két és fél órával a zárás előtt csak a Dow Jones részvényindex van zöldben a három nagy amerikai részvényindex közül (+0,91%), az S&P 500 0,28%-os, a Nasdaq pedig -1,30%-os mínuszban van.
Nagy ralit vetít előre az amerikai elemző: új csúcsokra törhet az amerikai tőzsde az iráni békemegállapodás után
A Wells Fargo jelentősen megemelte az S&P 500 index 2026 végi célárát, amit az erősödő vállalati eredményekkel és a javuló geopolitikai helyzettel indokolt.
Zöldben zártak a nyugat-európai indexek
Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék kedden.
- A londoni FTSE-100 mutató 0,61 százalék,
- a frankfurti DAX-index 0,08 százalék plusszal zárt,
- a párizsi CAC-40 index 0,75 százalékkal erősödött.
- Milánóban 1,15 százalékos,
- Madridban 0,69 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
- Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,38 százalékkal emelkedett.
Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 3,56 dollárral (4,28 százalékkal), 79,61 dollárra csökkent.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gázpiac legközelebbi, júliusi jegyzésében 1,51 százalékkal csökkent: 1 megawattóra 41,86 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 50,66 eurón, egy éve 35,45 eurón, két éve 29,40 eurón zárt.
(MTI)
Mutatunk egy olcsó részvényt, ami most 70 százalékkal többet érhet
Ritkán fordul elő, hogy egy részvény egyszerre legyen látványosan alulértékelt, egyre kedvezőbb kilátásokkal rendelkező sztori, és közben még mindig kívül maradjon a befektetői figyelem fókuszán. Most azonban éppen egy ilyen lehetőségre bukkantunk: az elemzői célárak emelkednek, a felértékelődési potenciál egyre nehezebben hagyható figyelmen kívül, miközben a piac mintha még nem árazta volna be a fordulat lehetőségét. Elemzésünkben azt mutatjuk be, miért kerülhet hamarosan újra reflektorfénybe ez a régóta mellőzött részvény.
Minden láncát letépte a forint, közel két évtizedes trendvonalát is úgy vitte át, mintha ott se lett volna
Új lendületet adott a forintnak az amerikai-iráni békemegállapodás, a magyar deviza euróval és dollárral szembeni árfolyama pedig ezzel közel ötéves mélypontra csökkent. A forint erősödése ezzel lassan már minden elemzői várakozást felülmúl, eközben pedig az árfolyamnak korábban technikai támaszt adó évtizedes trendvonalak is sorra esnek el. Márpedig a hazai fundamentumok és a nemzetközi kockázatvállalási kedv a magyar deviza további erősödésének is teret nyithat, így megnéztük, meddig tarthat most a forint menetelése.
Vucic : határidő-hosszabbítást kap a Mol a NIS megvásárlására
Tizenöt napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök kedden.
Nagyot emelkedett a Mol
Jó hangulatban telt a kereskedés az európai tőzsdéken kedden, a BUX is emelkedéssel zárt, a blue chipek közül a Mol vezetésével.
Március eleji szinten az olajár
Tovább esik az olajár, a WTI 77 dolláron áll, 4,6 százalékos mínuszban, ami március eleji szint, a brent 3,9 százalékot esett, 80 dollár alá.
Olyan drága a SpaceX, hogy még a Marsról is látszik
Valósággal berobbant a tőzsdére a SpaceX, a részvény két kereskedési nap alatt már több mint 50 százalékkal drágult a kibocsátási árhoz képest, miközben szép lassan kezdenek befutni a nagy elemzőházak ajánlásai és célárai a papírról. Bár még relatíve kicsi az elemzői lefedettség más nagy amerikai cégekhez képest, már ebből is kezd látszani, hogy milyen növekedés mellett tartják védhetőnek az elemzők a mostani extrém árazást. Ezek alapján úgy tűnik, hogy egyelőre a távoli jövőről szóló víziókat árazza a piac.
Felemásan állnak az amerikai indexek
Bár a Dow emelkedik az irányadó amerikai indexek közül a Goldman Sachs és a Caterpillar emelkedésének köszönhetően, 0,7 százalékos pluszban áll, az S&P 500 és a Nasdaq lefordult, 0,1 és 0,2 százalékos mínuszban tartózkodik a két index.
OTP-részvényeket vett Csányi Sándor
OTP-részvényeket vásárolt Csányi Sándor kedvezményes részvényvásárlási program keretében – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Bejelentette a Mol: megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról
A Mol-csoport Részvényesi Megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) jövőbeli irányításáról, miután a Gazpromnyefttel folytatott tárgyalások keretében a vállalat 56,15 százalékos részesedésének megvásárlására készül. A tranzakcióval a magyar olajcég Szerbia egyetlen nagy olajfinomítójának, a pancsovai létesítménynek, valamint egy több mint 400 töltőállomásból álló hálózatnak a többségi tulajdonosává válna. Az ügylet hátterében az áll, hogy az orosz tulajdonosi háttér miatt a NIS amerikai szankciós nyomás alá került, ami kényszerhelyzetet teremtett mind Szerbia, mind a Gazpromnyeft számára. A vételár korábbi becslések szerint 900 millió és 1,41 milliárd dollár között alakulhat, a tranzakció lezárásához azonban még további hatósági engedélyek szükségesek.
Tovább száguld a SpaceX-rakéta: már nagyobb vállalat, mint a Microsoft
A SpaceX részvényárfolyama kedden újabb 13 százalékkal emelkedett, amivel a vállalat piaci értéke megelőzte a Microsoftét is, alig néhány perccel azután, hogy lekörözte az Amazont. Ezzel a negyedik legnagyobb amerikai vállalat lett mindössze két nappal a tőzsdei debütálása után - írja a Cnbc.
Száguld a SpaceX
Tovább szárnyal a SpaceX, már több mint 13 százalékos pluszban, 218 dolláron áll az árfolyam, ami 61 százalékos emelkedést jelent a kibocsátási árhoz képest.
Megtörtént: lenyomta a SpaceX az Amazont
A SpaceX részvényei tovább emelkedtek ma a nyitást követően, így már az Amazont megelőzve az ötödik legértékesebb céggé vált, 2700 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizációval.
Hozzányúl a Mol egyik legnagyobb különadójához a kormány
A kormány sávossá alakítaná a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a Molt – terhelő különadót: a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel. Az új rendszerben a 2 és 5 dollár közötti sávra 50, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95 százalékos adókulcs vonatkozna. A javaslat emellett az adónemet 2027-re is kiterjesztené, az új szabályokat először a 2026. augusztusi kötelezettségekre kellene alkalmazni. A kormány a nemzetközi energiapiaci bizonytalansággal és a költségvetési kockázatok kezelésével indokolja a szigorítást. Cikkünk folyamatosan frissül.
Kész, vége, eladják a Pizza Hutot
A Yum Brands bejelentette, hogy eladja a Pizza Hut hálózatot a LongRange Capital magántőke-társaságnak, ezzel lezárva a márka évek óta tartó hanyatlását - írja a Cnbc.
Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. előzetes megállapodást kötött a Condor Non-Lethal Technologies-zal, amelynek keretében magyarországi közös vállalatot hoznának létre nem halálos védelmi eszközök fejlesztésére, gyártására és értékesítésére - derül ki a cég közleményéből. A brazil vállalat több mint 80 országban van jelen, portfóliójába többek között gumilövedékek és könnygázgránátok tartoznak.
Esik az olajár
Háromhavi mélypontra esett az olajár, a WTI 3 százalékos mínuszban 78,3 dolláron, a brent 2,5 százalékos mínuszban, 81 dolláron áll.
Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX
A SpaceX hivatalosan is megállapodott a mesterséges intelligenciával támogatott kódolóeszközöket fejlesztő Cursor startup felvásárlásáról, a tranzakciót pedig 60 milliárd dolláros cégérték mellett hajtják végre.
Jó a hangulat az európai tőzsdéken
Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, ez alól a magyra piac em kivétel, pluszban áll a BUX a kereskedés felénél.
Egyre nagyobb pluszok Európában
Egyre nagyobb pluszba fordulnak az európai tőzsdék, a DAX már 0,8 százalékos erősödésnél jár, a Stoxx 600 0,5 százalékot emelkedett, a CAC-40 0,7 százalékot erősödött, míg az FTSE-100 0,5 százalékkal került feljebb.
Tovább száguldhat a SpaceX
Tovább száguldhat a mai kereskedésben a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 8,7 százalékos pluszban áll a papír, 209 dollár felett. ha így marad nyitásig, az a kibocsátási árhoz képest már 55 százalékos pluszt jelentene.
Véleményt mondott az Opusról egy elemző
Felülvizsgálja az Opus Global részvényeire vonatkozó célárát az MBH Bank elemzője a tegnap közzétett első negyedéves gyorsjelentést követően – derül ki a ma reggeli gyorsjelentés-értékelésből.
Kivárás az olajpiacon is
Nincsenek nagy mozgások ma reggel az olajpiacon, a brent 0,9 százalékos, a WTI pedig 0,8 százalékos mínuszban áll. A piacok kiváró álláspontra helyezkedtek az amerikai-iráni megállapodás részleteire és a Hormuzi-szoros megnyitására várva.
Kis emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Kis emelkedésekkel nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac is hasonlóképp kezdi a napot.
Célárcsökkentés jött a Wizz Air részvényeire!
Csökkentette a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárát a Concorde elemzője, mivel a korábban vártnál nagyobb veszteséggel számol az elemző az idei évre, és módosított a befektetési ajánlásán is. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a részvény valószínűleg már átlépett pesszimizmus csúcspontján.
Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást
A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére.
Megindulhat a roham a dél-koreai szuperfegyverekért: nagy üzlet kapujában állnak a fegyvergyártó óriások
A dél-koreai védelmi ipari részvények árfolyama meredeken emelkedett a közel-keleti konfliktus esetleges lezárásának hírére, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a háború vége után jelentősen fellendülhetnek a fegyverexport-megrendelések a térségből - számolt be a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek,
a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel új történelmi csúcsra érve,a S&P 500 1,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 3,1 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került feljebb, és szintén csúcsot döntött, a Hang Seng 1,8 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékkal került lejjebb.
- Japánban kamatdöntés volt, japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalékkal, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma már kora hajnalban Kínából érkeznek fontos adatok: a májusi ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is képet adhat arról, milyen állapotban van a világ második legnagyobb gazdaságának belső kereslete és feldolgozóipara. Európában a német és euróövezeti ZEW-index lehet fontos hangulatindikátor, az Egyesült Államokból pedig a májusi importárindex jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 671,03
|0,9%
|1,7%
|4,3%
|7,5%
|22,4%
|50,6%
|S&P 500
|7 554,29
|1,7%
|2,0%
|2,0%
|10,4%
|26,4%
|77,9%
|Nasdaq
|30 543,92
|3,1%
|3,8%
|4,9%
|21,0%
|41,2%
|117,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 317,5
|5,0%
|8,3%
|12,9%
|37,7%
|83,2%
|135,4%
|Hang Seng
|24 842,67
|0,5%
|0,8%
|-4,3%
|-3,1%
|4,0%
|-13,3%
|CSI 300
|4 891,71
|2,4%
|3,8%
|0,7%
|5,7%
|26,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 894,01
|1,1%
|1,1%
|3,9%
|1,6%
|5,9%
|58,3%
|CAC
|8 384,01
|0,4%
|2,3%
|5,4%
|2,9%
|9,1%
|26,3%
|FTSE
|10 430,62
|-0,4%
|0,6%
|2,3%
|5,0%
|17,9%
|45,4%
|FTSE MIB
|51 835,95
|0,7%
|3,2%
|5,5%
|15,3%
|31,4%
|101,4%
|IBEX
|19 032
|1,4%
|4,4%
|8,0%
|10,0%
|36,8%
|106,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 602,8
|1,4%
|2,9%
|4,5%
|23,9%
|44,4%
|179,1%
|ATX
|6 420,63
|2,6%
|6,9%
|9,6%
|20,5%
|47,4%
|81,9%
|PX
|2 571,13
|0,4%
|1,9%
|1,4%
|-4,3%
|19,7%
|118,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 850
|3,2%
|8,6%
|6,7%
|24,9%
|70,2%
|161,0%
|Mol
|3 760
|-1,7%
|-4,5%
|-5,8%
|27,9%
|28,5%
|53,8%
|Richter
|12 120
|1,6%
|-0,2%
|-3,7%
|22,9%
|20,2%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 706
|-0,9%
|2,1%
|7,8%
|51,0%
|49,5%
|538,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,65
|-4,5%
|-10,9%
|-22,3%
|47,8%
|14,6%
|17,4%
|Brent
|83,31
|-4,6%
|-11,6%
|-23,8%
|36,9%
|12,0%
|12,5%
|Arany
|4 351,1
|3,3%
|0,5%
|-4,4%
|0,6%
|27,0%
|133,8%
|Devizák
|EURHUF
|349,9500
|-0,6%
|-1,7%
|-3,0%
|-8,9%
|-13,1%
|-0,6%
|USDHUF
|301,4861
|-0,9%
|-2,2%
|-2,8%
|-7,8%
|-13,6%
|3,9%
|GBPHUF
|405,8350
|-0,5%
|-1,4%
|-2,1%
|-7,9%
|-14,2%
|-0,6%
|EURUSD
|1,1608
|0,3%
|0,6%
|-0,2%
|-1,2%
|0,6%
|-4,3%
|USDJPY
|160,2450
|0,0%
|0,1%
|1,0%
|2,2%
|11,2%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3440
|0,2%
|0,7%
|0,7%
|-0,1%
|-1,0%
|-4,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 282,06
|4,3%
|5,1%
|-16,2%
|-25,3%
|-37,5%
|65,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,47
|-0,3%
|-2,2%
|-2,8%
|7,2%
|1,4%
|198,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|-1,6%
|-3,5%
|-5,6%
|3,1%
|16,4%
|-1 377,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|0,0%
|-2,1%
|-3,2%
|-20,2%
|-24,2%
|89,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
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Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliztak hétfőn: Ázsiában a japán és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedéssel zártak az indexek a Nasdaq vezetésével. Külön érdemes még kiemelni a SpaceX-et is, ugyanis Elon Musk cége a múlt hét pénteki IPO után ma is száguldott, közel 20 százalékos pluszban zárt az árfolyam.
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