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Fontos felmérés indul Magyarországon: új szélerőművek építését készítik elő
Üzlet

Fontos felmérés indul Magyarországon: új szélerőművek építését készítik elő

MTI
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a következő hetekben felméri az új szélerőmű-kapacitások létesítésére vagy a meglévő kapacitások bővítésére irányuló piaci elképzeléseket - hívta fel a figyelmet keddi közleményében a hivatal.

Az online felmérés azokat a piaci szereplőket és a piacra lépni szándékozó, új beruházókat veszi célba, akik szélerőművi projekteket terveznek, hogy az új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépített teljesítményét.

Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges

információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése.

A beérkezett információkat anonim módon fogják feldolgozni - írta a hivatal.

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A MEKH a minél alaposabb felkészülés érdekében elérhetővé tette a kérdőív tervezetét, amely kitér többek között a beruházások elhelyezkedésére, kivitelezési idejére; az új vagy a meglévő kapacitások bővítésének mértékével, az újonnan telepíteni kívánt turbinák számával kapcsolatos elképzelésekre, valamint vizsgálja az egyes projektek jelenlegi státuszát, így például a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerősségi mérések előkészítettségét.

A kérdőív kitöltésének kezdő időpontjáról a MEKH külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. Az érintetteknek előreláthatólag két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy tervezett projektjeiket bemutassák a hivatalnak - jelezték.

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