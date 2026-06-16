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Háromhavi mélyponton az olajár, emelkednek a tőzsdék
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Háromhavi mélyponton az olajár, emelkednek a tőzsdék

Portfolio
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Lendületet adott a tőzsdéknek a hétvégi iráni-amerikai megállapodás híre, a Dow új csúcsra ment a hétfői kereskedésben, ma reggel a Nikkei is történelmi csúcsot döntött, és az európai indexek is szemmel látható pluszban állnak, amit az olajár mai esése is segít. A SpaceX ma tovább emelkedhet a nyitás előtti kereskedés alapján, ma már akár az Amazont is elérheti piaci kapitalizációban.
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Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. előzetes megállapodást kötött a Condor Non-Lethal Technologies-zal, amelynek keretében magyarországi közös vállalatot hoznának létre nem halálos védelmi eszközök fejlesztésére, gyártására és értékesítésére - derül ki a cég közleményéből. A brazil vállalat több mint 80 országban van jelen, portfóliójába többek között gumilövedékek és könnygázgránátok tartoznak.

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Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon
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Esik az olajár

Háromhavi mélypontra esett az olajár, a WTI 3 százalékos mínuszban 78,3 dolláron, a brent 2,5 százalékos mínuszban, 81 dolláron áll.

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Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX

A SpaceX hivatalosan is megállapodott a mesterséges intelligenciával támogatott kódolóeszközöket fejlesztő Cursor startup felvásárlásáról, a tranzakciót pedig 60 milliárd dolláros cégérték mellett hajtják végre.

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Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX
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Jó a hangulat az európai tőzsdéken

Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, ez alól a magyra piac em kivétel, pluszban áll a BUX a kereskedés felénél.

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Jó a hangulat az európai tőzsdéken
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Egyre nagyobb pluszok Európában

Egyre nagyobb pluszba fordulnak az európai tőzsdék, a DAX már 0,8 százalékos erősödésnél jár, a Stoxx 600 0,5 százalékot emelkedett, a CAC-40 0,7 százalékot erősödött, míg az FTSE-100 0,5 százalékkal került feljebb.

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Tovább száguldhat a SpaceX

Tovább száguldhat a mai kereskedésben a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 8,7 százalékos pluszban áll a papír, 209 dollár felett. ha így marad nyitásig, az a kibocsátási árhoz képest már 55 százalékos pluszt jelentene.

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Véleményt mondott az Opusról egy elemző

Felülvizsgálja az Opus Global részvényeire vonatkozó célárát az MBH Bank elemzője a tegnap közzétett első negyedéves gyorsjelentést követően – derül ki a ma reggeli gyorsjelentés-értékelésből.

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Véleményt mondott az Opusról egy elemző
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Kivárás az olajpiacon is

Nincsenek nagy mozgások ma reggel az olajpiacon, a brent 0,9 százalékos, a WTI pedig 0,8 százalékos mínuszban áll. A piacok kiváró álláspontra helyezkedtek az amerikai-iráni megállapodás részleteire és a Hormuzi-szoros megnyitására várva.

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Kis emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

Kis emelkedésekkel nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac is hasonlóképp kezdi a napot.

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Kis emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
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Célárcsökkentés jött a Wizz Air részvényeire!

Csökkentette a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárát a Concorde elemzője, mivel a korábban vártnál nagyobb veszteséggel számol az elemző az idei évre, és módosított a befektetési ajánlásán is. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a részvény valószínűleg már átlépett pesszimizmus csúcspontján.

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Célárcsökkentés jött a Wizz Air részvényeire!
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Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére.

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Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást
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Megindulhat a roham a dél-koreai szuperfegyverekért: nagy üzlet kapujában állnak a fegyvergyártó óriások

A dél-koreai védelmi ipari részvények árfolyama meredeken emelkedett a közel-keleti konfliktus esetleges lezárásának hírére, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a háború vége után jelentősen fellendülhetnek a fegyverexport-megrendelések a térségből - számolt be a Cnbc.

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Megindulhat a roham a dél-koreai szuperfegyverekért: nagy üzlet kapujában állnak a fegyvergyártó óriások
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek,

    a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel új történelmi csúcsra érve,

    a S&P 500 1,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 3,1 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került feljebb, és szintén csúcsot döntött, a Hang Seng 1,8 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékkal került lejjebb.
  • Japánban kamatdöntés volt, japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett. 
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalékkal, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma már kora hajnalban Kínából érkeznek fontos adatok: a májusi ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is képet adhat arról, milyen állapotban van a világ második legnagyobb gazdaságának belső kereslete és feldolgozóipara. Európában a német és euróövezeti ZEW-index lehet fontos hangulatindikátor, az Egyesült Államokból pedig a májusi importárindex jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 671,03 0,9% 1,7% 4,3% 7,5% 22,4% 50,6%
S&P 500 7 554,29 1,7% 2,0% 2,0% 10,4% 26,4% 77,9%
Nasdaq 30 543,92 3,1% 3,8% 4,9% 21,0% 41,2% 117,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 317,5 5,0% 8,3% 12,9% 37,7% 83,2% 135,4%
Hang Seng 24 842,67 0,5% 0,8% -4,3% -3,1% 4,0% -13,3%
CSI 300 4 891,71 2,4% 3,8% 0,7% 5,7% 26,6% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 894,01 1,1% 1,1% 3,9% 1,6% 5,9% 58,3%
CAC 8 384,01 0,4% 2,3% 5,4% 2,9% 9,1% 26,3%
FTSE 10 430,62 -0,4% 0,6% 2,3% 5,0% 17,9% 45,4%
FTSE MIB 51 835,95 0,7% 3,2% 5,5% 15,3% 31,4% 101,4%
IBEX 19 032 1,4% 4,4% 8,0% 10,0% 36,8% 106,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 137 602,8 1,4% 2,9% 4,5% 23,9% 44,4% 179,1%
ATX 6 420,63 2,6% 6,9% 9,6% 20,5% 47,4% 81,9%
PX 2 571,13 0,4% 1,9% 1,4% -4,3% 19,7% 118,8%
Magyar blue chipek              
OTP 43 850 3,2% 8,6% 6,7% 24,9% 70,2% 161,0%
Mol 3 760 -1,7% -4,5% -5,8% 27,9% 28,5% 53,8%
Richter 12 120 1,6% -0,2% -3,7% 22,9% 20,2% 46,2%
Magyar Telekom 2 706 -0,9% 2,1% 7,8% 51,0% 49,5% 538,2%
Nyersanyagok              
WTI 84,65 -4,5% -10,9% -22,3% 47,8% 14,6% 17,4%
Brent 83,31 -4,6% -11,6% -23,8% 36,9% 12,0% 12,5%
Arany 4 351,1 3,3% 0,5% -4,4% 0,6% 27,0% 133,8%
Devizák              
EURHUF 349,9500 -0,6% -1,7% -3,0% -8,9% -13,1% -0,6%
USDHUF 301,4861 -0,9% -2,2% -2,8% -7,8% -13,6% 3,9%
GBPHUF 405,8350 -0,5% -1,4% -2,1% -7,9% -14,2% -0,6%
EURUSD 1,1608 0,3% 0,6% -0,2% -1,2% 0,6% -4,3%
USDJPY 160,2450 0,0% 0,1% 1,0% 2,2% 11,2% 45,5%
GBPUSD 1,3440 0,2% 0,7% 0,7% -0,1% -1,0% -4,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 282,06 4,3% 5,1% -16,2% -25,3% -37,5% 65,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,47 -0,3% -2,2% -2,8% 7,2% 1,4% 198,1%
10 éves német állampapírhozam 2,95 -1,6% -3,5% -5,6% 3,1% 16,4% -1 377,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,48 0,0% -2,1% -3,2% -20,2% -24,2% 89,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Lépett a jegybank: három évtizede nem látott helyzet állt elő Japánban

A japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett. A döntés újabb mérföldkövet jelent a szigetország monetáris politikájának normalizálásában és egyben jelzi: Japán végérvényesen más gazdaságtörténeti korszakba lépett.

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Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!

Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliztak hétfőn: Ázsiában a japán és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és Európában, valamint az USA-ban is határozott emelkedéssel zártak az indexek a Nasdaq vezetésével. Külön érdemes még kiemelni a SpaceX-et is, ugyanis Elon Musk cége a múlt hét pénteki IPO után ma is száguldott, közel 20 százalékos pluszban zárt az árfolyam.

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Rekordok is dőltek a tőzsdéken az iráni béke hírére, száguldott a SpaceX!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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