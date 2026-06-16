Háromhavi mélyponton az olajár, emelkednek a tőzsdék

Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. előzetes megállapodást kötött a Condor Non-Lethal Technologies-zal, amelynek keretében magyarországi közös vállalatot hoznának létre nem halálos védelmi eszközök fejlesztésére, gyártására és értékesítésére - derül ki a cég közleményéből. A brazil vállalat több mint 80 országban van jelen, portfóliójába többek között gumilövedékek és könnygázgránátok tartoznak.
Esik az olajár
Háromhavi mélypontra esett az olajár, a WTI 3 százalékos mínuszban 78,3 dolláron, a brent 2,5 százalékos mínuszban, 81 dolláron áll.
Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX
A SpaceX hivatalosan is megállapodott a mesterséges intelligenciával támogatott kódolóeszközöket fejlesztő Cursor startup felvásárlásáról, a tranzakciót pedig 60 milliárd dolláros cégérték mellett hajtják végre.
Jó a hangulat az európai tőzsdéken
Jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, ez alól a magyra piac em kivétel, pluszban áll a BUX a kereskedés felénél.
Egyre nagyobb pluszok Európában
Egyre nagyobb pluszba fordulnak az európai tőzsdék, a DAX már 0,8 százalékos erősödésnél jár, a Stoxx 600 0,5 százalékot emelkedett, a CAC-40 0,7 százalékot erősödött, míg az FTSE-100 0,5 százalékkal került feljebb.
Tovább száguldhat a SpaceX
Tovább száguldhat a mai kereskedésben a SpaceX árfolyama, a nyitás előtti kereskedésben 8,7 százalékos pluszban áll a papír, 209 dollár felett. ha így marad nyitásig, az a kibocsátási árhoz képest már 55 százalékos pluszt jelentene.
Véleményt mondott az Opusról egy elemző
Felülvizsgálja az Opus Global részvényeire vonatkozó célárát az MBH Bank elemzője a tegnap közzétett első negyedéves gyorsjelentést követően – derül ki a ma reggeli gyorsjelentés-értékelésből.
Kivárás az olajpiacon is
Nincsenek nagy mozgások ma reggel az olajpiacon, a brent 0,9 százalékos, a WTI pedig 0,8 százalékos mínuszban áll. A piacok kiváró álláspontra helyezkedtek az amerikai-iráni megállapodás részleteire és a Hormuzi-szoros megnyitására várva.
Kis emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Kis emelkedésekkel nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac is hasonlóképp kezdi a napot.
Célárcsökkentés jött a Wizz Air részvényeire!
Csökkentette a Wizz Air részvényeire vonatkozó célárát a Concorde elemzője, mivel a korábban vártnál nagyobb veszteséggel számol az elemző az idei évre, és módosított a befektetési ajánlásán is. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a részvény valószínűleg már átlépett pesszimizmus csúcspontján.
Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást
A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére.
Megindulhat a roham a dél-koreai szuperfegyverekért: nagy üzlet kapujában állnak a fegyvergyártó óriások
A dél-koreai védelmi ipari részvények árfolyama meredeken emelkedett a közel-keleti konfliktus esetleges lezárásának hírére, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a háború vége után jelentősen fellendülhetnek a fegyverexport-megrendelések a térségből - számolt be a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek,
a Dow Jones 0,9 százalék pluszban fejezte be a napot, ezzel új történelmi csúcsra érve,a S&P 500 1,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 3,1 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékkal került feljebb, és szintén csúcsot döntött, a Hang Seng 1,8 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékkal került lejjebb.
- Japánban kamatdöntés volt, japán jegybank kedden a szigorítás mellett döntött, így az irányadó kamat harmincegy éves csúcsra emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,7 százalékkal, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma már kora hajnalban Kínából érkeznek fontos adatok: a májusi ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is képet adhat arról, milyen állapotban van a világ második legnagyobb gazdaságának belső kereslete és feldolgozóipara. Európában a német és euróövezeti ZEW-index lehet fontos hangulatindikátor, az Egyesült Államokból pedig a májusi importárindex jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 671,03
|0,9%
|1,7%
|4,3%
|7,5%
|22,4%
|50,6%
|S&P 500
|7 554,29
|1,7%
|2,0%
|2,0%
|10,4%
|26,4%
|77,9%
|Nasdaq
|30 543,92
|3,1%
|3,8%
|4,9%
|21,0%
|41,2%
|117,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 317,5
|5,0%
|8,3%
|12,9%
|37,7%
|83,2%
|135,4%
|Hang Seng
|24 842,67
|0,5%
|0,8%
|-4,3%
|-3,1%
|4,0%
|-13,3%
|CSI 300
|4 891,71
|2,4%
|3,8%
|0,7%
|5,7%
|26,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 894,01
|1,1%
|1,1%
|3,9%
|1,6%
|5,9%
|58,3%
|CAC
|8 384,01
|0,4%
|2,3%
|5,4%
|2,9%
|9,1%
|26,3%
|FTSE
|10 430,62
|-0,4%
|0,6%
|2,3%
|5,0%
|17,9%
|45,4%
|FTSE MIB
|51 835,95
|0,7%
|3,2%
|5,5%
|15,3%
|31,4%
|101,4%
|IBEX
|19 032
|1,4%
|4,4%
|8,0%
|10,0%
|36,8%
|106,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 602,8
|1,4%
|2,9%
|4,5%
|23,9%
|44,4%
|179,1%
|ATX
|6 420,63
|2,6%
|6,9%
|9,6%
|20,5%
|47,4%
|81,9%
|PX
|2 571,13
|0,4%
|1,9%
|1,4%
|-4,3%
|19,7%
|118,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 850
|3,2%
|8,6%
|6,7%
|24,9%
|70,2%
|161,0%
|Mol
|3 760
|-1,7%
|-4,5%
|-5,8%
|27,9%
|28,5%
|53,8%
|Richter
|12 120
|1,6%
|-0,2%
|-3,7%
|22,9%
|20,2%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 706
|-0,9%
|2,1%
|7,8%
|51,0%
|49,5%
|538,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,65
|-4,5%
|-10,9%
|-22,3%
|47,8%
|14,6%
|17,4%
|Brent
|83,31
|-4,6%
|-11,6%
|-23,8%
|36,9%
|12,0%
|12,5%
|Arany
|4 351,1
|3,3%
|0,5%
|-4,4%
|0,6%
|27,0%
|133,8%
|Devizák
|EURHUF
|349,9500
|-0,6%
|-1,7%
|-3,0%
|-8,9%
|-13,1%
|-0,6%
|USDHUF
|301,4861
|-0,9%
|-2,2%
|-2,8%
|-7,8%
|-13,6%
|3,9%
|GBPHUF
|405,8350
|-0,5%
|-1,4%
|-2,1%
|-7,9%
|-14,2%
|-0,6%
|EURUSD
|1,1608
|0,3%
|0,6%
|-0,2%
|-1,2%
|0,6%
|-4,3%
|USDJPY
|160,2450
|0,0%
|0,1%
|1,0%
|2,2%
|11,2%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3440
|0,2%
|0,7%
|0,7%
|-0,1%
|-1,0%
|-4,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 282,06
|4,3%
|5,1%
|-16,2%
|-25,3%
|-37,5%
|65,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,47
|-0,3%
|-2,2%
|-2,8%
|7,2%
|1,4%
|198,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|-1,6%
|-3,5%
|-5,6%
|3,1%
|16,4%
|-1 377,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,48
|0,0%
|-2,1%
|-3,2%
|-20,2%
|-24,2%
|89,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
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