Hozzányúl a Mol egyik legnagyobb különadójához a kormány

Érdemi változás jöhet a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadóban: a most benyújtott törvénymódosítás alapján
a kormány sávossá alakítaná a Brent és az orosz eredetű nyersolaj ára közötti különbségre épülő elvonást, miközben az adónemet 2027-re is fenntartaná.
A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalanság teszi szükségessé a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát. A törvényalkotói cél "a gazdasági stabilitás erősítése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése".
A különadó emeléséről szóló szöveg jelenleg még csak tervezet, amit a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott. Az észrevételeket június 24-ig lehet jelezni, ezután tárgyalja majd a parlament. Tekintve azonban, hogy a kormány kétharmados többséggel rendelkezik az országgyűlésben, nem sok kétségünk férhet hozzá, hogy a tervezetből törvény is lesz. Így a Molnak minden bizonnyal már augusztustól növekvő adóterhekkel kell számolnia.
A jelenleg érvényben lévő szabályozáshoz képest a legfontosabb változás az, hogy
a kormány alacsonyabb árkülönbözet mellett is adófizetési kötelezettséget írna elő.
A hatályos rendszerben a különadó alapját a Brent és az orosz eredetű nyersolaj beszerzési ára közötti pozitív különbség hordónként 5 dollárral csökkentett összege adja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első 5 dollárnyi árkülönbözet eddig kiesett az adóztatás alól, az 5 dollár feletti részre pedig 95 százalékos adókulcs vonatkozott.
A módosítás ezt alakítaná át. A javaslat szerint
a különadó mértéke a pozitív árkülönbözet hordónként 2 dollárt meghaladó, de 5 dollárt meg nem haladó részére 50 százalék lenne,
az 5 dollárt meghaladó részre pedig továbbra is 95 százalékos kulcs vonatkozna. Ezzel az elvonás sávossá válna:
- 2 dollárig nem kellene adót fizetni,
- 2 és 5 dollár között 50 százalékos,
- 5 dollár felett pedig 95 százalékos adó terhelné az árkülönbözetet.
A változás lényege tehát nem az, hogy a felső, 95 százalékos kulcs emelkedne, hanem az, hogy a korábban adómentes 2 és 5 dollár közötti sávra is jelentős elvonás kerülne. Ez érdemben növelheti a fizetendő adót azokban az időszakokban, amikor az orosz eredetű nyersolaj árelőnye a Brenthez képest mérsékelt, de továbbra is kimutatható.
Például 4 dolláros hordónkénti árkülönbözet esetén a jelenlegi szabályozás alapján nem keletkezne adófizetési kötelezettség, mivel a különbség nem haladja meg az 5 dolláros küszöböt. Az új rendszerben viszont a 2 dollár feletti rész, vagyis hordónként 2 dollár már 50 százalékos kulccsal adózna.
Az új szabályokat első alkalommal a 2026. augusztus havi kötelezettségre kellene alkalmazni, a törvény pedig a kihirdetését követő 31. napon lépne hatályba.
Vagyis a változás nem azonnal jelenne meg a fizetendő kötelezettségekben, de a piaci szereplőknek (elsősorban a Molnak) már előre számolniuk kellene az alacsonyabb küszöbbel és a sávos elvonással.
A módosítás másik lényeges eleme, hogy
az adónemet 2027-re is előírnák;
a jelenlegi szövegben szereplő „2025-ben és 2026-ban” fordulat helyébe a „2025-ben, 2026-ban és 2027-ben” megfogalmazás kerülne. Ez azt jelenti, hogy a Brent-Ural-különbségre épülő különadó nemcsak szigorúbbá válna, hanem legalább egy évvel tovább is fennmaradna.
Mekkora most a különbözet?
A Brent és az Urals FOB Primorsk közötti árkülönbség az elmúlt hónapokban rendkívül hektikusan alakult. A spread 2025 nagy részében még viszonylag stabilan pozitív tartományban mozgott, vagyis az orosz olaj érdemi diszkonttal forgott a Brenthez képest, 2026 elején azonban előbb látványosan kitágult, majd márciusban a közel-keleti feszültségek miatt hirtelen összeomlott. A különbözet ekkor rövid időre negatívba is fordult, ami azt jelentette, hogy az Urals FOB Primorsk jegyzése átmenetileg meghaladta a Brent árát.
A fordulat mögött az állt, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az ázsiai finomítók alternatív forrásokat kerestek, ami felhajtotta az orosz olaj árát.
Ez a helyzet azonban csak rövid ideig tartott, a spread azóta ismét pozitív tartományba került, az elmúlt hetekben pedig újra
olyan szinteken mozgott, amelyek mellett a Brent–Urál-különbségre épülő különadó érdemi terhet jelenthet.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megállapodást kötött a 4iG: nem halálos fegyverek regionális bázisa épülhet Magyarországon
Előzetes megállapodás született.
Fundamenta-vezér: Az önerő lett a kulcskérdés a lakáspiacon
Morafcsik Lászlóval beszélgettünk.
Újabb leépítés indult a Fideszhez köthető médiánál
Van, ahol az összes kollégát kirúgják.
Váratlan kritika jött Trumptól: páros lábbal rúgott bele Izraelbe, azt mondja, túl sok civil hal meg miattuk
Kíméletlenül kritizálta a zsidó államot az amerikai elnök.
Karácsony Gergely kiterjesztené a szigorúbb vagyonnyilatkozat-kötelezettséget
A dokumentumok megőrzési idejét is meghosszabbítaná a főpolgárnester.
Óriási üzlettel száll be a mesterséges intelligencia háborújába a SpaceX
60 milliárd dollár.
Ugyanazt a hibát követheti el a Fed, mint 2021-ben
A hozamgörbe viselkedése a kulcs.
Nemzetközi ÁFAváltozások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?
Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?