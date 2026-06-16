Hozzányúl a Mol egyik legnagyobb különadójához a kormány

A kormány sávossá alakítaná a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a Molt – terhelő különadót: a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás szerint már hordónként 2 dolláros Brent-Ural árkülönbözet felett is adófizetési kötelezettség keletkezne, szemben a jelenlegi 5 dolláros küszöbbel. Az új rendszerben a 2 és 5 dollár közötti sávra 50, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95 százalékos adókulcs vonatkozna. A javaslat emellett az adónemet 2027-re is kiterjesztené, az új szabályokat először a 2026. augusztusi kötelezettségekre kellene alkalmazni. A kormány a nemzetközi energiapiaci bizonytalansággal és a költségvetési kockázatok kezelésével indokolja a szigorítást. Cikkünk folyamatosan frissül.

Érdemi változás jöhet a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadóban: a most benyújtott törvénymódosítás alapján

a kormány sávossá alakítaná a Brent és az orosz eredetű nyersolaj ára közötti különbségre épülő elvonást, miközben az adónemet 2027-re is fenntartaná.

A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalanság teszi szükségessé a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát. A törvényalkotói cél "a gazdasági stabilitás erősítése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése".

A különadó emeléséről szóló szöveg jelenleg még csak tervezet, amit a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott. Az észrevételeket június 24-ig lehet jelezni, ezután tárgyalja majd a parlament. Tekintve azonban, hogy a kormány kétharmados többséggel rendelkezik az országgyűlésben, nem sok kétségünk férhet hozzá, hogy a tervezetből törvény is lesz. Így a Molnak minden bizonnyal már augusztustól növekvő adóterhekkel kell számolnia.

A jelenleg érvényben lévő szabályozáshoz képest a legfontosabb változás az, hogy

a kormány alacsonyabb árkülönbözet mellett is adófizetési kötelezettséget írna elő.

A hatályos rendszerben a különadó alapját a Brent és az orosz eredetű nyersolaj beszerzési ára közötti pozitív különbség hordónként 5 dollárral csökkentett összege adja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első 5 dollárnyi árkülönbözet eddig kiesett az adóztatás alól, az 5 dollár feletti részre pedig 95 százalékos adókulcs vonatkozott.

A módosítás ezt alakítaná át. A javaslat szerint

a különadó mértéke a pozitív árkülönbözet hordónként 2 dollárt meghaladó, de 5 dollárt meg nem haladó részére 50 százalék lenne,

az 5 dollárt meghaladó részre pedig továbbra is 95 százalékos kulcs vonatkozna. Ezzel az elvonás sávossá válna:

2 dollárig nem kellene adót fizetni,

2 és 5 dollár között 50 százalékos,

5 dollár felett pedig 95 százalékos adó terhelné az árkülönbözetet.

A változás lényege tehát nem az, hogy a felső, 95 százalékos kulcs emelkedne, hanem az, hogy a korábban adómentes 2 és 5 dollár közötti sávra is jelentős elvonás kerülne. Ez érdemben növelheti a fizetendő adót azokban az időszakokban, amikor az orosz eredetű nyersolaj árelőnye a Brenthez képest mérsékelt, de továbbra is kimutatható.

Például 4 dolláros hordónkénti árkülönbözet esetén a jelenlegi szabályozás alapján nem keletkezne adófizetési kötelezettség, mivel a különbség nem haladja meg az 5 dolláros küszöböt. Az új rendszerben viszont a 2 dollár feletti rész, vagyis hordónként 2 dollár már 50 százalékos kulccsal adózna.

Az új szabályokat első alkalommal a 2026. augusztus havi kötelezettségre kellene alkalmazni, a törvény pedig a kihirdetését követő 31. napon lépne hatályba.

Vagyis a változás nem azonnal jelenne meg a fizetendő kötelezettségekben, de a piaci szereplőknek (elsősorban a Molnak) már előre számolniuk kellene az alacsonyabb küszöbbel és a sávos elvonással.

A módosítás másik lényeges eleme, hogy

az adónemet 2027-re is előírnák;

a jelenlegi szövegben szereplő „2025-ben és 2026-ban” fordulat helyébe a „2025-ben, 2026-ban és 2027-ben” megfogalmazás kerülne. Ez azt jelenti, hogy a Brent-Ural-különbségre épülő különadó nemcsak szigorúbbá válna, hanem legalább egy évvel tovább is fennmaradna.

Mekkora most a különbözet?

A Brent és az Urals FOB Primorsk közötti árkülönbség az elmúlt hónapokban rendkívül hektikusan alakult. A spread 2025 nagy részében még viszonylag stabilan pozitív tartományban mozgott, vagyis az orosz olaj érdemi diszkonttal forgott a Brenthez képest, 2026 elején azonban előbb látványosan kitágult, majd márciusban a közel-keleti feszültségek miatt hirtelen összeomlott. A különbözet ekkor rövid időre negatívba is fordult, ami azt jelentette, hogy az Urals FOB Primorsk jegyzése átmenetileg meghaladta a Brent árát.

A fordulat mögött az állt, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az ázsiai finomítók alternatív forrásokat kerestek, ami felhajtotta az orosz olaj árát.

Ez a helyzet azonban csak rövid ideig tartott, a spread azóta ismét pozitív tartományba került, az elmúlt hetekben pedig újra

olyan szinteken mozgott, amelyek mellett a Brent–Urál-különbségre épülő különadó érdemi terhet jelenthet.

Címlapkép forrása: Portfolio